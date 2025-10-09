Интернет уже не наш, не личный. Точнее, есть и наш интернет, а есть тот, который постепенно присваивает себе государство. И присваивает, надо отметить, довольно эффективно. Электронный документооборот, служебные приложения, коммуникация с бюрократами. И вот где среди этого может быть место мату?0 комментариев
Украинские военные попали в оперативное окружение под Северском
Украинская батальонно-тактическая группа оказалась в оперативном окружении на высотах между Кузьминовкой и Выемкой в районе Северска, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские войска заняли выгодные позиций западнее Выемки, потому ВСУ попали в окружение, пояснил Марочко, передает РИА «Новости».
При этом украинские боевики продолжают удерживать укрепрайон между этими населенными пунктами.
Марочко отметил, что ширина горловины образовавшегося котла составляет примерно три километра. Но у украинской группировки фактически нет возможности покинуть позиции из-за плотного огневого воздействия российских войск.
По его мнению, сложившаяся ситуация стала следствием некомпетентных решений и несвоевременных действий украинского командования.
Ранее Марочко сообщал, что одна из группировок ВСУ оказалась в оперативном окружении у Кузьминовки в ДНР, она уже не может организованно отойти из-за плотного огня российских военных.
Напомним, ВС России освободили Кузьминовку. До этого Марочко заявлял о прорыве российских сил у Кузьминовки.