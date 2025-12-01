«Подкова» у Константиновки разрушает логистику «городов-крепостей» ВСУ

ВС России подвесили «подкову» над ВСУ в Константиновке

Tекст: Алёна Задорожная

Подразделения группировки войск «Юг» освободили село Клиновое в ДНР, сообщили в Минобороны. Кроме того, согласно данным военного ведомства, нанесено поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Северск, Краматорск, Славянск, Закотное, Степановка, Резниковка и Константиновка.

В результате противник не только потерял свыше 210 военнослужащих, но и лишился пяти боевых бронированных машин, в том числе Stryker и М113 американского производства, четырех орудий артиллерии, двух станций РЭБ и двух складов материальных средств.

Отметим, что Клиновое – это небольшое село в Краматорском районе ДНР с довоенным населением всего в несколько десятков человек. Его значимость заключается в расположении: на восемь км к северу оно удалено от Константиновки и на порядка девяти км – от Дружковки. Кроме того, рядом проходит железнодорожная линия Часов Яр – Краматорск.

«Клиновое – это населенный пункт, находящийся возле канала Северский Донец – Донбасс в непосредственной близости к трассе Краматорск – Дружковка – Константиновка. Собственно, взятие под контроль этого села дает нашим войскам возможность более интенсивно наносить удары по транспорту противника на трассе», – говорит военкор Федор Громов.

По его словам, эта дорога является ключевой артерией снабжения украинской группировки в Константиновке. «Таким образом, линия фронта вырисовывается в своеобразную «подкову», которая обеспечит противнику серьезные проблемы с логистикой», – продолжает он.

Впрочем, говорить о каких-то стремительных изменениях на данном участке фронта пока преждевременно. «Для начала должна быть взята под контроль Константиновка. А это невозможно, пока не будет решен вопрос с зачисткой украинских подразделений в котле Красноармейско-Димитровской (Покровско-Мирноградской) агломерации», – считает спикер.

По мнению аналитика, после освобождения Красноармейска и Димитрова ВС России смогут продвигаться в сторону Доброполья и Дружковки. «Это, в свою очередь, создаст еще одну угрозу украинским тылам и снабжению, а также вынудит противника выбирать: либо оставить Константиновку, либо урезать снабжение находящимся там частям», – подчеркнул Громов.

В свою очередь военкор Александр Коц полагает, что «группировка «Юг» пытается вбить клин в стык подразделений ВСУ, обороняющих соседние Дружковку и Константиновку». «Чтобы изолировать их друг от друга, необходимо перерезать трассу Н20. Между тем, контроль над этими городами откроет нам путь на Краматорск и Славянск с юга», – написал он.

«В ДНР остается линия «городов-крепостей», протянувшаяся от Славянска через Краматорск, Дружковку и Константиновку. Речь идет о полосе переходящих друг в друга населенных пунктов, соединенных дорогой», – добавил военный аналитик Михаил Онуфриенко. Он также подтверждает, что освобождение Клинового создает серьезную угрозу для противника в Константиновке.

«Дело в том, что по мере приближения к Дружковке трасса Н-20, соединяющая село и Константиновку, будет находиться под все более плотным обстрелом ВС России. С ухудшением логистики ВСУ стоит ожидать улучшения ситуации для российских штурмовиков», – указал собеседник, напомнив, что «наши уже находятся на окраинах Константиновки и останавливаться не собираются».

Но бойцы сталкиваются с очень плотной и хорошо укрепленной городской застройкой. «Крепость» создавалась в течение десяти лет. Противник опирается на мощную оборону и разветвленную систему дорог, которые существуют во многих донецких агломерациях. Более того,

в Константиновке находятся два железнодорожных вокзала, вокруг которых с советских времен сохранилась масса строений»,

– уточнил Онуфриенко. «В целом, Константиновка – значительно более мощный и укрепленный район, чем тот же Часов Яр, который штурмовали более года», – заметил спикер. Впрочем, вокруг населенного пункта вырисовывается своего рода «подкова»: один из клиньев – со стороны Клинового подступает к Дружковке, другой – проходит вдоль Доброполья. Изначально предполагалось, что город будет охвачен с запада (со стороны Доброполья) и с востока (со стороны Часова Яра).

«Но так как еще не завершились бои в Красноармейске и Димитрове, наступление российских войск с запада несколько задержалось, но вот с востока оно идет, и взятие под контроль Клинового – значительный успех на этом направлении», – детализировал аналитик.

Происходящее важно также в контексте Краматорска: «по мере выбивания укрепрайонов линии «городов-крепостей», гарнизону ВСУ в Краматорске тоже не поздоровится. «Ведь если «упадет» Дружковка, Краматорск будет постепенно охватываться кольцом», – пояснил Онуфриенко. Однако, делает ремарку собеседник, говорить об этом пока преждевременно.

«Первостепенная задача ВС России – нарушить логистику константиновского гарнизона ВСУ. В перспективе на этом участке открывается много возможностей. Все будет зависеть от того, какую стратегию выберет Генштаб: охват и ликвидация всего укрепрайона, либо разбивание его по кускам», – заключил спикер.