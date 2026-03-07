Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке

Военные Ирана заявили о сотнях убитых и раненых американских солдат

Tекст: Мария Иванова

Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о серьезном ущербе, нанесенном силам Вашингтона, передает РИА «Новости».

В заявлении говорится: «В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены».

Согласно заявлению Тегерана, в расположении Пятого флота ВМС США пострадал или погиб 21 человек. Кроме того, порядка 200 военных были выведены из строя на базе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах.

Иранская сторона также объявила об успешном ударе по американскому танкеру, который находился в северной части Персидского залива.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.

Тегеран ранее атаковал штаб американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщал о гибели более 500 военнослужащих США.