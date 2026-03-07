В Советском Союзе спор вокруг мегапроекта разворота северных рек стал элементом демонтажа социализма, когда перешел из инженерного в разряд ценностного – о необходимости поступаться национальными интересами ради благополучия союзной экономики.6 комментариев
Тегеран сообщил о массовых потерях армии США на Ближнем Востоке
Военные Ирана заявили о сотнях убитых и раненых американских солдат
В результате иранских ударов по американским базам в регионе на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ были убиты и ранены около 200 американских военнослужащих, заявил центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия».
Центральный штаб иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» сообщил о серьезном ущербе, нанесенном силам Вашингтона, передает РИА «Новости».
В заявлении говорится: «В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены».
Согласно заявлению Тегерана, в расположении Пятого флота ВМС США пострадал или погиб 21 человек. Кроме того, порядка 200 военных были выведены из строя на базе «Аль-Дафра» в Объединенных Арабских Эмиратах.
Иранская сторона также объявила об успешном ударе по американскому танкеру, который находился в северной части Персидского залива.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар возмездия по американской авиабазе «Аль-Дафра» в ОАЭ.
Тегеран ранее атаковал штаб американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани сообщал о гибели более 500 военнослужащих США.