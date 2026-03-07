Тела шестерых американских военных решили доставить в США

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», тела шестерых американских военных, которые погибли после удара иранского беспилотника по пункту управления в порту Эш-Шуайба в Кувейте, будут доставлены на родину в субботу. Сообщается, что в церемонии возвращения тел намерен принять участие президент США Дональд Трамп.

По официальным данным, число погибших американских военнослужащих во время операции против Ирана составляет шесть человек. Все они стали жертвами атаки иранского БПЛА. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что президент уделяет большое внимание этому событию.

В то же время секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани заявил, что в ходе конфликта число погибших военных США может превышать 500 человек. Иран продолжает наносить удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и по израильской территории, реагируя на атаки со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

В первый день конфликта, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге Ирана. Тогда погиб верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи, а общее число жертв, по данным иранских властей, уже превышает 1,2 тысячи человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран нанес несколько ударов по штабу американских военных в районе международного аэропорта Заид в Абу-Даби.

Бизнесмен и миллиардер из ОАЭ Аль Хабтур задал президенту США Дональду Трампу вопросы о причинах начала войны и просчете последствий.

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар возмездия по американской авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ. КСИР заявил, что атака стала ответом на удар американских военных по школе «Шаджаре Тайебе»