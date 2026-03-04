Истребитель F/A-18 ВВС Кувейта сбил три американских F-15

Tекст: Вера Басилая

Три истребителя F-15E Strike Eagle ВВС США были сбиты вчера над Кувейтом самолетом F/A-18 Hornet кувейтских ВВС, сообщает The War Zone.

Как отмечает издание, ранее предполагалось, что причиной инцидента стал огонь с земли, однако характер повреждений одного из самолетов больше указывает на воздушный бой.

По данным журналиста Селигмана, на которого ссылается The War Zone, в инциденте участвовал только один кувейтский истребитель Hornet, который выпустил три ракеты и поразил три американских самолета. Все экипажи F-15E выжили, несмотря на полную потерю техники. Инцидент произошел на фоне попыток иранских беспилотников проникнуть в кувейтское воздушное пространство, причем один из них атаковал базу, в результате чего погибли шестеро американцев.

Эксперты считают, что экипажи могли выжить благодаря тому, что атака велась ракетами малой мощности по хвостовой части самолетов. Сообщается, что если бы были использованы более тяжелые ракеты системы ПВО, последствия могли быть гораздо серьезнее. В таких обстоятельствах вероятность выживания минимальна, однако в данном случае все летчики смогли катапультироваться.

The War Zone отмечает, что во время сложных боевых ситуаций подобные ошибки уже случались в прошлом – в том числе и в Кувейте. Расследование инцидента продолжается, новые подробности могут появиться в ближайшее время.

Центральное командование США сообщило, что в небе над Кувейтом по ошибке были сбиты три американских истребителя. Один из пилотов сбитого F-15 попал в опасную ситуацию, когда местные жители едва не забили его трубой.

Случаи уничтожения американских военных самолетов «дружественным огнем» происходят с 1994 года, несмотря на развитие технологий и высокий уровень подготовки экипажей.

Американские военные усиливают авиационную группировку на Ближнем Востоке, перебрасывая новые F-35A и F-15E для поддержки операции против Ирана.