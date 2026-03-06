Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?0 комментариев
Песков: Россия находится в контакте с руководством Ирана и продолжит диалог
Российская сторона сохраняет активное взаимодействие с иранскими властями и планирует развивать этот диалог в будущем, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия находится в постоянном диалоге с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты, передает ТАСС.
Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог».
Песков также воздержался от комментариев по поводу возможного военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном на данный момент, отметив, что это все, что он хотел сказать по данной теме.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции США.