Песков: Россия находится в контакте с руководством Ирана и продолжит диалог

Tекст: Вера Басилая

Россия находится в постоянном диалоге с руководством Ирана и намерена продолжать эти контакты, передает ТАСС.

Песков, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул: «Мы находимся в диалоге с иранской стороной. Мы находимся в диалоге с представителями руководства Ирана, и мы продолжим, безусловно, этот диалог».

Песков также воздержался от комментариев по поводу возможного военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном на данный момент, отметив, что это все, что он хотел сказать по данной теме.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Голосовать Результаты

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил о поддержке со стороны России и Китая на фоне военной операции США.