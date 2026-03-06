Фотовыставка «Мать Героя» открылась в Донецке в преддверии 8 Марта

Tекст: Валерия Городецкая

Открытие экспозиции состоялось 6 марта в Донецкой государственной академической филармонии в преддверии Международного женского дня, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

На выставке представлены 27 портретов матерей, воспитавших сыновей, отдавших свои жизни за Родину. Каждый снимок рассказывает о личной истории материнской самоотверженности, любви и веры. «С глубоким трепетом и большой гордостью мы открываем фотовыставку «Мать Героя». Сегодня среди нас присутствуют те выдающиеся женщины, чьи образы запечатлены на этих снимках», – подчеркнула заместитель руководителя филиала фонда Дарина Войтенко.

В приветственных словах представителей «Народного фронта» и фонда были отмечены мужество и сила духа матерей, чьи дети стали героями. Матери рассказали о собственном опыте, выразили благодарность организаторам и подчеркнули необходимость поддерживать друг друга в трудные моменты.

Посетители филармонии отмечали, что каждая представленная история глубоко тронула их. Экспозиция стала не просто собранием фотографий, а символом стойкости и памяти, а также напоминанием о значении материнской любви и самоотверженности для будущих поколений.