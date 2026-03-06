  • Новость часаУкраина обвинила Венгрию в похищении инкассаторов и краже денег «Ощадбанка»
    6 марта 2026, 09:00 • Экономика

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке?

    Индия – один из пострадавших покупателей из-за ближневосточного конфликта – вновь начала перехватывать танкеры с российской нефтью. Сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию, пишет Bloomberg. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей российской нефти.

    В последние месяцы Индия стала снижать закупку российской нефти из-за давления США. Если в середине прошлого года Индия импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.

    У Индии возникли проблемы не только с нефтью для своих НПЗ, но и с газом. Сообщается, что Индия сокращает поставки газа для промышленности после остановки производства СПГ в Катаре. По данным источников Reuters, сокращение поставок составляет от 10% до 30%. Крупнейший импортер СПГ Petronet LNG уведомил государственную компанию GAIL и других участников рынка о снижении доступных объемов газа.

    «У Индии, конечно, есть резервы нефти, которые они могут использовать, пока недополучают сырье с Ближнего Востока. Но логично все-таки вернуться к закупке российской нефти по двум причинам. Первая причина – ситуация в отношениях с США сильно изменилась. Российская нефть стала предлогом для США, чтобы повысить пошлины на индийские товары и тем самым заставить индусов подписать менее выгодное для них торговое соглашение. В итоге они сторговались, и Индия даже стала сокращать закупки нефти из России. Какие-то объемы она завуалировала как нефть из третьих стран. Но ситуация изменилась, когда суд в США установил, что все эти таможенные пошлины незаконны. Теперь Индии логично даже демонстративно увеличить импорт российской нефти, чтобы США предложили теперь вместо кнута пряник за отказ от российской нефти», – рассуждает Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    Вторая причина, по его словам, экономическая – Индия сейчас осталась без своих основных поставщиков нефти. По объемам на втором месте по поставкам нефти в Индию после России был Иран, на третьем – Саудовская Аравия, на четвертом – ОАЭ. И сейчас из этих стран нефти нет. Импорт из России позволяет экономить стратегические запасы нефти на случай долгого течения конфликта между США и Ираном.

    «На фоне военных действий в регионе и рисков для поставок через Ормузский пролив индийским НПЗ важно быстро добрать объемы, которые можно получить без долгих новых тендеров. Как раз поэтому в ход идут партии, которые уже «плавают рядом» и могут быть разгружены в ближайшие дни», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

    Когда Индия стала отказываться от российской нефти, часть объемов стала уходить в Китай, а часть скапливалась в танкерах у берегов Индии и Китая в виде плавучих хранилищ.

    «Эта нефть не отгружалась, потому что не было смысла отдавать ее за три копейки. Собственники этой нефти предпочли хранить ее в танкерах, ожидая роста цен либо из-за Ирана, что в итоге оправдалось, либо из-за начала нового автомобильного сезона весной», – говорит Юшков.

    В танкерах у побережья Индии хранится 9,5 млн баррелей с доступом в течение недели и до 30 млн баррелей в широкой акватории Индийского океана.

    «Резкого взрывного роста поставок в Индию, как в пиковые периоды 2023–2024 годов, может и не быть, но заметный отскок вполне реалистичен. На рынке плавают крупные российские объемы, которые можно быстро перенаправлять между Индией и Китаем, а Индия сейчас как раз пытается перехватить часть этих партий, чтобы не остаться один на один со скачком рисков в Персидском заливе. При этом конкуренция с Китаем никуда не делась. Китай в такие моменты тоже усиливает закупки, да и вообще стал ключевым покупателем по морю», – говорит Чернов.

    Для России, конечно, это большой плюс, так как она распродает грузы по более высокой цене, да еще может маневрировать скидкой между двумя крупнейшими азиатскими рынками, добавляет эксперт.

    По оценке Юшкова, Россия в принципе может нарастить объем добычи и экспорта еще на 300-400 тыс. баррелей в сутки, потому что ОПЕК+ не ограничивает, а спрос на нашу нефть растет на фоне всего происходящего.

    Ситуация с СПГ в Индии явно тяжелее, и запасов газа недостаточно, именно поэтому Дели пришлось сократить поставки газа для своих потребителей, а первыми всегда идут в ход промышленные.

    «С СПГ в Индии сейчас история жестче, чем с нефтью, потому что цепочка поставок более хрупкая, она завязана на конкретные терминалы, контракты и плечо доставки.

    Когда «длинные» катарские объемы выпадают или задерживаются, то газ уходит в приоритетные критически важные категории, а промышленность ограничивают первой, потому что ее потребности можно частично заместить мазутом, углем или просто временной остановкой», – говорит Чернов.

    Россия в целом может помочь Индии и с СПГ. Однако сделать это быстро и в больших объемах будет сложно, так как есть ограничения по свободным быстрым объемам и по флоту. «Наиболее реалистичный вариант на коротком горизонте – это небольшие спотовые партии и свопы через азиатских трейдеров, а на длинном горизонте – это уже отдельные контракты, привязка к новым проектам и инфраструктуре», – говорит Чернов.

    «Удорожания нефти и газа, стоимости фрахта и страховок создают риски для инфляции и платежного баланса Индии. Война бьет также по поставкам удобрений в Азию, и Индия здесь уязвима из-за высокой доли импорта», – говорит Чернов.

    Отдельная тема – это нефтепродукты и экспортные потоки. «Индия в последние годы активно экспортировала дизель и другие продукты, в том числе в Европу, пользуясь тем, что европейский рынок после санкций стал перетекать на альтернативных поставщиков. На фоне войны рынок средних дистиллятов становится нервным, а логистика дорожает. Ближний Восток важен для экспорта дизеля и авиатоплива, особенно в Европу, и при сбоях премии на дизель и керосин растут. Для Индии – это двойной эффект, так как, с одной стороны, маржа на переработке может даже улучшаться на дефиците дизеля, а с другой стороны, риски по поставкам сырья, по страховке танкеров и по срокам доставки возрастают, а это уже ограничивает экспорт и повышает волатильность», – заключает Чернов.

    Российские углеводороды вернулись в Индию с новой выгодой

    Дели вернул свой интерес к российской нефти после того, как США запрещали ее импорт. Сразу два танкера с нефтью из России сменили пункт назначения на Индию. Дели нужна помощь также с СПГ, который оказался заперт в Катаре. Сможет ли Россия заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке?

    Рейтинг недружественных правительств. Агрессия идет с севера

    Газета ВЗГЛЯД выпустила «Рейтинг недружественных правительств» за февраль 2026 года. Литва впервые возглавила топ-10 лидеров антироссийской политики, в то же время Британия и Германия сдали позиции. О чем говорят эти изменения и как они влияют на баланс сил в Европе?

    Украина попыталась превратить Средиземное море в Ормузский пролив

    В Средиземном море с побережья Ливии совершена атака безэкипажным катером на российский газовоз «Арктик Метагаз». Несмотря на анонимность нападения, эксперты называют его организаторов – по их мнению, это дело рук Киева и его британских кураторов. Какие цели преследовал противник и чем обернется очередной акт украинского энергетического терроризма с учетом ситуации в Персидском заливе?

    Испания мстит США за старые поражения

    Резкий конфликт внезапно вспыхнул между бывшей колониальной империей – Испанией и самым могущественным государством современности – Соединенными Штатами. При чем тут агрессия США против Ирана и почему перед нами маленькая, но все-таки месть за старые поражения, нанесенные когда-то испанцам американцами?

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями?

    Закавказье пытаются втянуть в войну с Ираном

      Азербайджан обвинил Иран в ударе беспилотниками по аэропорту и школе в Нахичевани. В Тегеране категорически отвергают все обвинения. Суть игры ясна: США и Израилю срочно нужна подмога в войне с Ираном. Азербайджан выглядит как идеальный кандидат.

    Усик – новый конкурент Зеленского

      Непобежденный боксер-тяжеловес Александр Усик заявил о своих президентских амбициях. Ранее опросы показали, что его рейтинг выше, чем у Владимира Зеленского.

    Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Что подарить на 8 Марта 2026: лучшие идеи подарков жене, маме и начальнице – недорого и оригинально

      Международный женский день – пожалуй, самый трепетный весенний праздник, когда каждая женщина ждет внимания, заботы и маленького чуда. Но чем ближе 8 Марта, тем острее встает извечный вопрос: что подарить, чтобы действительно порадовать, а не пополнить коллекцию «пылесборников» на антресолях? Чтобы подарок запомнился, вызвал искреннюю улыбку и попал в самое сердце, важно учитывать не только бюджет, но и характер, возраст, увлечения женщины, а также степень вашей близости. Публикуем гид по подаркам для жены, мамы и начальницы: от универсальных решений до оригинальных идей 2026 года.

    Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в

