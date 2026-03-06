Путин поинтересовался ростом реальных зарплат в Нижегородской области

Если ИИ-зация, автоматизация и роботизация обеспечивают экономический рост, но не создают новых рабочих мест – а возможно, даже сокращают их, – то что делать с людьми? И, что еще интереснее, с какими именно людьми?3 комментария
Путин спросил Никитина о динамике доходов и зарплат в Нижегородской области
Президент Владимир Путин во время встречи с губернатором Глебом Никитиным в Кремле уделил внимание росту реальных зарплат в Нижегородской области, которые увеличились на 6,1%.
Президент России Владимир Путин в пятницу провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным, сообщается на сайте Кремля.
В ходе разговора глава государства поинтересовался, насколько выросли реальные зарплаты в регионе, отметив тенденцию повышения доходов населения и низкий уровень безработицы и бедности.
Путин задал вопрос: «Рост реальной заработной платы – 6%? Выше, чем 6%?» Губернатор Никитин в ответ сообщил, что рост составил 6,1%. Кроме того, он добавил, что реальные денежные доходы увеличились на 8,3%.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее отметил, что Путин продолжает последовательно работать над вопросами, связанными с развитием российских регионов.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков анонсировал встречу президента с нижегородским губернатором.
В августе 2025 года Владимир Путин во время поездки в Саров обсудил с Никитиным ситуацию в экономике и социальной сфере в Нижегородской области.