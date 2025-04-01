Власти предложили запретить езду на электросамокатах по тротуарам

РБК: Правительство обсуждает изменения в ПДД с запретом на езду СИМ по тротуарам

Tекст: Вера Басилая

Правительство обсуждает поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают запрет передвижения на электросамокатах и электровелосипедах по тротуарам, передает РБК.

В ходе заседания было предложено отнести электровелосипеды мощностью от 100 до 250 ватт к средствам индивидуальной мобильности (СИМ), а с более высокой мощностью – к мопедам.

Среди других предложений – обязательное использование шлема при передвижении по дороге на СИМ, повышение минимального возраста для использования таких транспортных средств с четырнадцати до шестнадцати лет, а также запрет на передвижение двум и более людям на одном устройстве одновременно.

Обсуждается вариант приоритета для СИМ по велодорожкам и правому краю дороги, с последним вариантом – движение по тротуару, если нет других возможностей. Однако не уточняется, как именно водители будут определять этот приоритет на практике.

Минтранс подготовил проект, который классифицирует пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) как водителей транспорта, вводя новые правила и запреты, включая ограничение скорости до 10 км/ч при сближении с пешеходами.

В Совете Федерации заявили, что власти России работают над вопросом государственной регистрации электросамокатов, чтобы упорядочить их использование.

Напомним, в Москве введены новые правила аренды электросамокатов.