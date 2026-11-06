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Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы КС
Суд в Польше отклонил апелляцию отстраненного председателя КС Свенчковского
Верховный суд Польши постановил отклонить апелляцию отстраненного от обязанностей и. о. председателя Конституционного суда республики Богдана Свенчковского.
В судебном постановлении поясняется, что компетенция Палаты Верховного суда по вопросам профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда, передает ТАСС.
В пресс-службе Верховного суда добавили, что апелляция Свенчковского перенаправлена в Конституционный суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский предпринял новую попытку войти в здание суда, однако полиция вновь не пропустила его.
Во вторник генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения Свенчковского к ответственности.
В понедельник отстраненный глава суда заявил о государственном перевороте в стране.