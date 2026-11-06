Верховный суд Польши отклонил апелляцию отстраненного главы КС

Суд в Польше отклонил апелляцию отстраненного председателя КС Свенчковского

Tекст: Вера Басилая

В судебном постановлении поясняется, что компетенция Палаты Верховного суда по вопросам профессиональной ответственности не распространяется на судей Конституционного суда, передает ТАСС.

В пресс-службе Верховного суда добавили, что апелляция Свенчковского перенаправлена в Конституционный суд.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг отстраненный председатель Конституционного суда Польши Богдан Свенчковский предпринял новую попытку войти в здание суда, однако полиция вновь не пропустила его.

Во вторник генеральный прокурор Польши Вальдемар Журек подал шесть ходатайств для привлечения Свенчковского к ответственности.

В понедельник отстраненный глава суда заявил о государственном перевороте в стране.