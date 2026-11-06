МВД: Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста в Подмосковье

Tекст: Валерия Городецкая

Авария произошла примерно в 18:30 на 57-м километре автодороги. Во время движения у большегруза самопроизвольно открылся кузов, который задел платформу надземного пешеходного перехода, после чего мост рухнул на проезжую часть, говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области в Max.

От полученных в результате инцидента травм водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.

Движение автомобилей по трассе временно перекрыто в обоих направлениях. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для принятия процессуального решения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самосвал с поднятым кузовом обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе в районе подмосковного Солнечногорска.

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