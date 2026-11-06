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Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста в Подмосковье
МВД: Водитель грузовика погиб при обрушении пешеходного моста в Подмосковье
В городском округе Солнечногорск Московской области на федеральной трассе М-10 «Россия» грузовик с открывшимся на ходу кузовом врезался в пешеходный мост, что привело к обрушению конструкции и гибели мужчины, сообщил подмосковный главк МВД.
Авария произошла примерно в 18:30 на 57-м километре автодороги. Во время движения у большегруза самопроизвольно открылся кузов, который задел платформу надземного пешеходного перехода, после чего мост рухнул на проезжую часть, говорится в сообщении ГУ МВД по Московской области в Max.
От полученных в результате инцидента травм водитель транспортного средства скончался на месте происшествия.
Движение автомобилей по трассе временно перекрыто в обоих направлениях. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося для принятия процессуального решения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу самосвал с поднятым кузовом обрушил надземный пешеходный мост на Ленинградское шоссе в районе подмосковного Солнечногорска.
В прошлом месяце в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Московской области погибли три несовершеннолетние пассажирки.
В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека.