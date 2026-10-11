Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
В ДТП в Подмосковье пострадали четыре пассажира маршрутки
В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД.
Авария произошла в воскресенье на 41-м километре автодороги М-7 «Волга». Попутно столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовика «Газель» и FAW, а также легковой автомобиль Ford, передает ТАСС.
В ведомстве уточнили, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медицинской помощью.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, начата доследственная проверка.
В воскресенье в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека.
В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок. В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.