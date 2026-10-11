  • Новость часаБритания поддержала Зеленского после призыва Трампа сменить лидера Украины
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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как Зеленский превратил Европу в село Степанчиково

    Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Киев получил первое корейское предупреждение

    Украинский стиль общения с серьезными внешними партнерами допустим только в условиях, если тем самим нужно использовать Украину и ее народ против России. В иных случаях никто терпеть хамство Киева не собирается.

    4 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Мировой экоактивизм не прошел проверку Россией

    Окончательно потеряв черту, где заканчивается защита окружающей среды от пагубного вмешательства человека и начинается пагубное использование окружающей среды против политических оппонентов, мировые экоактивисты в каждой птице начинают видеть русский беспилотник, в каждом волке – российского спецназовца.

    5 комментариев
    11 октября 2026, 15:19 • Новости дня

    В ДТП в Подмосковье пострадали четыре пассажира маршрутки

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате столкновения микроавтобуса и трех автомобилей в подмосковном Богородском пострадали четыре человека, сообщила пресс-служба областного главка МВД.

    Авария произошла в воскресенье на 41-м километре автодороги М-7 «Волга». Попутно столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовика «Газель» и FAW, а также легковой автомобиль Ford, передает ТАСС.

    В ведомстве уточнили, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

    В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, начата доследственная проверка.

    В воскресенье в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека.

    В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок. В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.

    11 октября 2026, 06:19 • Новости дня
    Названы регионы России с самыми качественными автомобильными дорогами

    Москва возглавила рейтинг регионов с качественными автодорогами

    Tекст: Катерина Туманова

    Москва, Пермский край и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили список российских регионов с самыми качественными дорогами, достигнув показателя в 94,4%, рассказали в Агентстве стратегических инициатив (АСИ).

    Москва, Пермский край и ЯНАО стали лидерами по качеству региональных и межмуниципальных дорог. В этих регионах доля трасс, соответствующих нормативным требованиям, достигла в среднем 94,4%, сообщает РИА «Новости».

    Исследование, проводимое по поручению президента России Владимира Путина, охватило период с 2021 по 2025 годы. В среднем по стране доля качественных дорог регионального значения составила 58,1%.

    За прошедшие пять лет этот показатель в России вырос с 46,1% до 58,1%. Лидерами по состоянию дорожной сети в городских агломерациях стали Костромская область, Москва и Марий Эл с результатом 96,3%.

    В целом по стране доля таких дорог увеличилась с 60,8% до 86,1%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кабмин выделил 3,5 млрд рублей на реконструкцию дорог в Крыму. Мишустин поручил обеспечить технологическую независимость железных дорог. Минтранс заявил, что в России изменятся правила для платных и бесплатных автодорог.

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    9 октября 2026, 16:06 • Новости дня
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    Выпуск автомобилей Tenet в Калуге приостановили из-за падения обломков БПЛА
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/TACC

    Tекст: Валерия Городецкая

    Производство автомобилей Tenet на заводе «АГР холдинга» в Калуге приостановлено после падения обломков беспилотников на территорию предприятия, сообщили в пресс-службе холдинга.

    «В результате отражения атаки на инфраструктуру Калужского региона на территорию автомобильного завода упали обломки БПЛА», – заявили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В компании уточнили, что возгорание ликвидировано. Есть пострадавшие среди сотрудников, им оказана необходимая медицинская помощь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу при атаке беспилотников на Калугу пострадали девять человек.

    В тот же день дата-центр «Яндекса» в Калуге пострадал в результате атаки беспилотника.

    Позднее «Яндекс» не смог назвать сроки восстановления атакованных дронами дата-центров.

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    11 октября 2026, 13:50 • Видео
    Евросоюз придумал новый способ украсть у России

    В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

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    11 октября 2026, 10:19 • Новости дня
    В Алешкинскую больницу доставили гуманитарный груз после разминирования дороги

    Алешинская больница получила гуманитарный груз после разминирования дороги

    Tекст: Вера Басилая

    В Алешкинскую центральную районную больницу в Херсонской области был доставлен гуманитарный груз с продуктами и лекарствами благодаря разминированию одной из дорог, сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Гуманитарный груз был доставлен в Алешкинскую больницу благодаря разминированию одной дороги около двух недель назад, передает ТАСС.

    «Около двух недель назад совместно с Вооруженными силами Российской Федерации удалось разминировать одну из дорог и доставить гуманитарный груз с продуктами и лекарствами в Алешкинскую центральную районную больницу», – сообщила детский омбудсмен в Херсонской области Ирина Кравченко.

    Она отметила, что местные жители получили возможность пешком и на велосипедах выезжать в соседние населенные пункты за продовольствием.

    Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила, что команда Мелании Трамп выразила готовность оказать помощь жителям Алешек, оставшимся без снабжения продовольствием, водой и медикаментами.

    В субботу посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник выразил надежду, что Мелания Трамп обратит внимание на гуманитарную катастрофу в Алешках.

    В четверг первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил Украину в бесчеловечной медиакампании вокруг Алешек.

    В среду ВСУ уничтожили направленные в Алешки автомобили с гуманитарной помощью.

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    8 октября 2026, 18:05 • Новости дня
    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России

    В России разработали проект электрической маршрутки без кабины водителя

    Новый концепт полностью беспилотной электромаршрутки создали в России
    @ lab2050.ru

    Tекст: Денис Тельманов

    Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» представил концепцию высокоавтономного электрического шаттла пятого уровня автономности, предназначенного для городской среды и туристических зон.

    Специалисты разработали дизайн-концепцию полностью беспилотного электрического шаттла, предназначенного для использования в городе и туристических кластерах, передает РИА «Новости».

    «Центр промышленного дизайна «Лаб 20-50» создал дизайн-концепцию высокоавтономного электрического шаттла на базе Navio. Студия взяла за основу реальный прототип шаттла Навио L5 и предложила свой стилевой концепт... Транспортное средство спроектировано для эксплуатации в условиях 5-го уровня автономности – при полном отсутствии водителя», – сообщили в компании.

    Создатели проекта использовали язык острых граней и чистых плоскостей, вдохновившись скалистыми вершинами Западного Кавказа и современной архитектурой. По замыслу авторов, такое решение позволит маршрутке органично вписываться как в футуристический городской ландшафт, так и в природные локации.

    Корпус электромаршрутки получил панорамное остекление от пола до потолка, а ее передняя и задняя части идентичны по форме, но разделены декоративной стойкой для зонирования пространства. В отделке транспортного средства планируется использовать вторичные материалы.

    На ваш взгляд
    На каких автомобилях будет ездить большинство людей в России через 10 лет?
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    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце глава Минпромторга пересел на новый российский электромобиль «Атом».

    Летом разработчики машины раскрыли уровень локализации транспортного средства.

    В августе предприятие «КамАЗ» приступило к созданию первых российских беспилотных автобусов.

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    8 октября 2026, 18:24 • Новости дня
    Путин выбрал Aurus для передвижения в ходе визита в Туркмению

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин после официальной встречи в международном аэропорту Туркменбаши направился на мероприятия саммита СНГ на автомобиле Aurus.

    Глава российского государства прибыл в Туркмению с двухдневным визитом в четверг. Из аэропорта российский лидер направился на мероприятия в рамках саммита СНГ на автомобиле Aurus, передает РИА «Новости».

    В пятницу президент примет участие в заседании Совета глав СНГ и Каспийском экологическом саммите. Они пройдут в национальной туристической зоне «Аваза» на восточном побережье Каспийского моря, недалеко от Туркменбаши.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг российский лидер прибыл в Туркмению для участия в саммите СНГ.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах главы государства пообщаться со всеми участниками мероприятия.

    Во вторник помощник президента Юрий Ушаков анонсировал визит российского лидера на саммит СНГ в Туркмению.

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    8 октября 2026, 17:31 • Новости дня
    В ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы пострадали два человека

    МВД: В центре Москвы два человека пострадали при столкновении ВАЗ и Cadillac

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате столкновения автомобилей ВАЗ и Cadillac на улице Знаменка в центре российской столицы травмы получили два человека, сообщили в ГУ МВД Москвы.

    Авария произошла в районе дома 19 на улице Знаменка, передает ТАСС. «По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства, в результате пострадали два человека», – сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

    Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. По данным источника агентства, водитель ВАЗ совершил поворот на запрещающий сигнал светофора и врезался в Cadillac, который двигался прямо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье два человека пострадали в ДТП с «Газелью» в центре Москвы.

    В сентябре блогер Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе.

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    10 октября 2026, 16:20 • Новости дня
    Женщина и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком в Челябинской области

    Женщина и ребенок госпитализированы после ДТП с грузовиком на Урале

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок.

    Женщину и ребенка госпитализировали в больницу города Кыштыма после ДТП с участием ВАЗ и грузовика у Вишневогорска в Челябинской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление МЧС.

    В ведомстве уточнили, что после аварии мужчину и ребенка из легковой машины извлекли очевидцы. Женщина оказалась зажата в автомобиле, для ее освобождения потребовалась помощь спасателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне в Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей пострадали шесть человек.

    В мае на трассе в этом же регионе произошло смертельное лобовое ДТП. До этого в Челябинске в результате аварии с грузовиком погибли четыре человека.

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    8 октября 2026, 21:39 • Новости дня
    Водитель повредил четыре машины в Москве и скрылся

    В Москве водитель повредил четыре машины и скрылся с места ДТП

    Tекст: Ольга Иванова

    В Москве на улице Крузенштерна водитель автомобиля Toyota повредил четыре машины и скрылся с места происшествия, сообщили в Госавтоинспекции.

    Водитель, управляя автомобилем Toyota, совершил наезд на стоящие транспортные средства на улице Крузенштерна, передает РИА «Новости» со ссылкой на Госавтоинспекцию. В результате происшествия механические повреждения получили четыре машины. Водитель Toyota с места аварии скрылся, сообщили в ГАИ.

    Правоохранители разыскивают скрывшегося водителя. Информация о пострадавших пока не поступала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг два человека пострадали в ДТП с автомобилем Cadillac в центре Москвы.

    В сентябре блогер Алексей Столяров попал в массовое ДТП на Рублевском шоссе в Москве.

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    9 октября 2026, 18:11 • Новости дня
    Минпромторг сообщил о росте продаж новых легковых автомобилей в России

    Минпромторг: Продажи легковых автомобилей в России выросли на 8,8%

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За девять месяцев текущего года продажи новых легковых автомобилей в России увеличились на 8,8% в годовом выражении и достигли 968 тыс. штук, сообщил Минпромторг.

    В январе-сентябре в России реализовали 968 тыс. новых легковых машин, в том числе в сентябре продажи выросли на 0,1% к сентябрю прошлого года и составили 122,1 тыс. штук, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Минпромторга.

    По информации ведомства, продажи легких коммерческих автомобилей (LCV) за девять месяцев сократились на 15,8% и составили 63,5 тыс. единиц. Реализация новых грузовиков снизилась на 7,3%, до 37,5 тыс. штук, а автобусов – на 7,3%, до 7,5 тыс. единиц.

    Всего за три квартала в России продали 1 млн 76,5 тыс. новых транспортных средств всех категорий. Этот показатель превышает прошлогодний на 6,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей.

    На прошлой неделе продажи новых автомобилей Lada в России выросли.

    В мае реализация автомобилей Toyota в стране увеличилась почти вдвое.

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    9 октября 2026, 09:25 • Новости дня
    Первый спикер ландтага от АдГ лишился служебного автомобиля BMW

    Zeit: Концерн BMW лишил служебного автомобиля первого спикера ландтага от АдГ

    Tекст: Мария Иванова

    Германский автоконцерн BMW принял решение прекратить предоставление служебного автомобиля председателю ландтага Саксонии-Анхальт Тобиасу Раушу после его избрания на этот пост от партии «Альтернатива для Германии».

    Автоконцерн отменил лизинг 6 октября, в день избрания Рауша председателем земельного парламента, передает ТАСС со ссылкой на газету Zeit.

    Политик стал первым в истории Германии спикером ландтага от АдГ, получив пост после победы партии на региональных выборах. Предыдущий председатель от Христианско-демократического союза использовал модель BMW 7er, контракт на которую истекает в ноябре.

    В компании отказались назвать причины прекращения сотрудничества. Представитель концерна пояснил журналистам, что автопроизводитель традиционно не комментирует отношения с клиентами. Издание обращает внимание, что председатель правления BMW Милан Неделькович ранее резко критиковал АдГ.

    По закону спикер ландтага имеет право на служебную машину с водителем. Из-за отсутствия предложений от других немецких автопроизводителей Рауш рискует остаться без транспорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Сара Вагенкнехт поддержала кандидата от АдГ на пост председателя ландтага.

    В понедельник ее партия решила поддержать кандидата АдГ в парламенте Саксонии-Анхальт.

    В прошлом месяце АдГ победила на выборах в Саксонии-Анхальт.

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    9 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Корейская компания Hyundai зарегистрировала в России новые товарные знаки

    Автоконцерн Hyundai зарегистрировал два товарных знака Genesis в России

    Tекст: Денис Тельманов

    Южнокорейский автопроизводитель получил от Роспатента одобрение на регистрацию двух товарных знаков Genesis сроком до 2034 года.

    Заявки на регистрацию товарных знаков с логотипом Genesis компания подала в августе 2024 года, в октябре Роспатент принял положительное решение об их регистрации, передает РИА «Новости».

    Регистрация позволяет Hyundai продавать в России автомобильные навигаторы, колонки, медиаплееры, аккумуляторы для автомобилей и наушники. Кроме того, компания сможет предоставлять онлайн-доступ к мультимедийному контенту для транспортных средств.

    В конце 2023 года южнокорейский автопроизводитель принял решение о продаже автомобильного завода в Петербурге российскому ООО «Арт-Финанс», сделка была закрыта в начале 2024 года. При этом Hyundai заявлял о сохранении возможности выкупа завода в течение двух лет после продажи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ушедшая из России Hyundai зарегистрировала десять товарных знаков.

    Корпорация оформила пять товарных знаков в России.

    Автоконцерн получил права на два новых бренда.

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    9 октября 2026, 13:45 • Новости дня
    Силуанов заявил о высоком спросе на новые российские электромобили «Атом»

    Силуанов: Электромобиль «Атом» пользуется спросом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что поступивший в продажу в этом году отечественный электромобиль «Атом» пользуется популярностью у покупателей.

    «Выделили необходимые ресурсы для производства российского электромобиля «Атом». Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом», – заявил Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам, передает РИА «Новости».

    Директор агентства «Автостат» Сергей Целиков уточнил, что продажи машин этой марки в России в сентябре составили 14 единиц, а за все время производства было реализовано 54 автомобиля.

    Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич» компанией «Кама». Первые товарные машины передали клиентам в середине июля, а в сентябре пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства на предприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Минпромторг отчитался о резком росте продаж электромобилей в России.

    В прошлом месяце на заводе «Москвич» началось массовое производство электромобилей «Атом».

    Глава Минпромторга пересел на этот новый российский автомобиль.

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    9 октября 2026, 11:11 • Новости дня
    ФТС выявила махинации со списанием утильсбора на Южном акцизном посту

    ФТС пресекла многомиллионную схему махинаций с утильсбором на юге России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Сотрудники Федеральной таможенной службы раскрыли на Южном акцизном таможенном посту коррупционную схему, участники которой за взятки помогали списывать утилизационный сбор за транспорт.

    ФТС пресекла длительно действовавшую преступную схему по списанию утилизационного сбора за транспорт, передает РИА «Новости».

    «Сотрудники службы по противодействию коррупции Южного таможенного управления выявили преступную схему, которая длительное время действовала на Южном акцизном таможенном посту Центральной акцизной таможни», – сообщили в ведомстве.

    Эта схема заключалась в содействии недобросовестным участникам внешнеэкономической деятельности в незаконном списании утилизационного сбора за автомобили.

    В ходе расследования было выявлено множество фактов превышения должностных полномочий и получения взяток на сумму более 13 млн рублей за покровительство при нелегальном перемещении машин. Причастные должностные лица взяты под арест.

    Возбуждено пять уголовных дел по статьям «Превышение должностных полномочий, совершенное из корыстной или иной личной заинтересованности» и два уголовных дела по статье «Получение и дача взятки в особо крупном размере».

    «В доход государства обращено имущество бывших должностных лиц поста, полученное преступным путем. Его стоимость превышает 80 млн рублей», – добавили в ФТС.

    Летом Конституционный суд указал на ограничение срока повышения утилизационного сбора.

    Президент Владимир Путин объяснил введение утильсбора защитой автопрома России от серого импорта.

    Суд взыскал 3,3 млн рублей с мужчины за обход утильсбора при ввозе премиум-машин.

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    9 октября 2026, 10:59 • Новости дня
    Автоэксперт предрек подорожание машин из-за новых правил экспорта Китая

    Эксперт Хайцеэр: Автомобили подорожают из-за новых правил экспорта из Китая

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр заявил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года приведет к подорожанию машин на российском рынке.

    Хайцеэр отметил, что ужесточение процедуры экспорта автомобилей из Китая с 2027 года однозначно скажется на стоимости машин в России, пишет 360.ru.

    «В первую очередь удар идет по тем маркам, которые продавались у нас в прежней жизни и достаточно востребованы сегодня. Совершенно очевидно, что будет подорожание. Поклонникам «прежних» брендов, которые готовы приобретать их по параллельному импорту, придется платить больше», – подчеркнул Хайцеэр.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Евросоюз запланировал ограничить импорт китайских гибридных автомобилей.

    В понедельник Британия собралась ввести пошлины на китайские электромобили. Российский авторынок пополнился рекордным числом новых моделей.

    Ранее Китай решил ужесточить экспорт автомобилей с 2027 года.

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    11 октября 2026, 16:47 • Новости дня
    Евросоюз решил вдвое сократить импорт гибридных автомобилей из Китая

    Bloomberg: ЕС к декабрю ограничит импорт китайских гибридных авто до 400 тыс.

    Tекст: Игорь Иножарский

    Главный переговорщик Евросоюза по торговле Марош Шефчович сообщил о планах объединения к декабрю ввести защитные квоты, чтобы сократить ввоз китайских гибридных автомобилей с 800 тыс. до 400 тыс. в год.

    Руководство Европейского союза намерено применить защитные меры в виде тарифных квот для ограничения избыточного потока китайских машин. Механизм могут внедрить уже в декабре, пишет Bloomberg.

    «Дефицит торгового баланса является огромной проблемой для ЕС, которая ощущается в каждом государстве-члене. Это неприемлемо и требует надежного пути к восстановлению баланса», – заявил Шефчович. По его словам, европейские страны должны защитить свою промышленность в условиях глобального переизбытка мощностей.

    Ожидается, что лидеры стран ЕС обсудят следующие шаги на встрече в Брюсселе. До этого Шефчович провел переговоры с министром коммерции Китая Ваном Вэньтао, по итогам которых стороны достигли взаимопонимания по торговле гибридными автомобилями в рамках правил ВТО.

    Продажи китайских машин в Европе резко возросли из-за того, что они избежали введенных в 2024 году пошлин на электромобили. В августе на долю произведенных в КНР автомобилей пришлось около четверти европейских продаж гибридов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Пекин отклонил просьбу объединения о добровольном ограничении экспорта гибридных авто. Европейские власти запланировали ввести собственные меры для сдерживания импорта. В понедельник руководство КНР решило ужесточить правила вывоза машин за рубеж с 2027 года.

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Евросоюз придумал новый способ украсть у России

      В Еврокомиссии придумали новый способ изъять порядка 200 млрд евро из российских активов, чтобы отдать их Украине «до выплаты репараций». В чем суть?

    • Реабилитация премии Нобеля за мир провалилась

      Лауреатом Нобелевской премии Мира стала бывший председатель трибунала по Руанде Нави Пиллэй. Решение Нобелевского комитета называют «наконец-то бесспорным». Однако это не так.

    • «Исламское НАТО» вступило в войну с хуситами

      Стратегические объекты Саудовской Аравии подверглись массированным ударам со стороны хуситов, которые параллельно ведут успешное наступление на вторую по значимости нефтяную артерию региона после Ормуза. Турция и ядерный Пакистан заявили о вступлении в эту войну. Что вообще происходит?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Сколько граммов в чайной ложке: таблица для соли, сахара, муки, масла и других продуктов

      Чайная ложка помогает быстро отмерить небольшое количество ингредиентов, если кухонных весов нет под рукой. Стандартная чайная ложка вмещает около 5 мл жидкости, но вес соли, сахара, муки, масла, меда и других продуктов в ней будет разным из-за различной плотности. Разбираемся, сколько граммов помещается в одной чайной ложке с горкой и без нее, и приводим удобную таблицу для самых популярных ингредиентов.

    • Сколько граммов в столовой ложке: таблица для муки, сахара, соли, масла и других продуктов

      Столовая ложка помогает быстро отмерить продукты без кухонных весов, но одинаковый объем не означает одинаковый вес. В стандартной столовой ложке помещается около 15 мл жидкости, а количество граммов зависит от плотности продукта и от того, набрана ложка с горкой или без нее. Разбираемся, сколько граммов муки, сахара, соли, меда, масла, круп и других ингредиентов содержится в одной столовой ложке, и приводим удобные таблицы для готовки.

    • «Прийти» или «придти»: как правильно пишется слово, правило и как легко запомнить

      Правильно писать только «прийти»: вариант «придти» современной литературной норме не соответствует. Путаница возникает из-за слова «идти» и форм «приду», «придешь», «придет», в которых буква «д» действительно появляется. Разбираемся, почему в неопределенной форме нужно писать «прийти», как быстро проверить себя и запомнить правильный вариант без сложных правил.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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