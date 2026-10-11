В ДТП в Подмосковье пострадали четыре пассажира маршрутки

Tекст: Ольга Иванова

Авария произошла в воскресенье на 41-м километре автодороги М-7 «Волга». Попутно столкнулись микроавтобус ГАЗ, два грузовика «Газель» и FAW, а также легковой автомобиль Ford, передает ТАСС.

В ведомстве уточнили, что в салоне маршрутки находились 19 пассажиров. Четверо из них обратились за медицинской помощью.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ, начата доследственная проверка.

В воскресенье в Калининском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля скорой помощи, в результате которого госпитализированы три человека.

В субботу в районе поселка Вишневогорска Челябинской области произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ и грузовика, в результате которого пострадали женщина и ребенок. В тот же день в аварии с мотоциклом на западе Москвы погибла женщина-пассажир.