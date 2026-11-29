На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.4 комментария
Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников в Ульяновской области
Губернатор Русских сообщил об уничтожении 12 БПЛА в Ульяновской области
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил об уничтожении 12 вражеских беспилотников над территорией региона.
В Ульяновской области перехватили и ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов, сообщил Алексей Русских.
«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 12 вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет. Места падения зафиксированы на территории Новоспасского, Цильнинского и Николаевского районов», – написал губернатор.
Глава региона выразил благодарность дежурным силам противовоздушной обороны и мобильным огневым группам за слаженную работу при отражении атаки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил об уничтожении семи вражеских беспилотников.
Также на территории региона сбили 11 беспилотных летательных аппаратов.
Кроме того, глава региона заявил об отражении атаки дронов в Новоспасском районе.