Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.2 комментария
ВС России поразили три локомотива и сухогруз с грузами для ВСУ
Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по трем железнодорожным локомотивам в Днепропетровской области и сухогрузу в Черном море, перевозившим грузы для украинской армии, сообщило Минобороны.
Российские военные поразили объекты транспорта и морские суда, задействованные в интересах украинских войск. Удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны в Max.
В Днепропетровской области в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское были поражены три железнодорожных локомотива. Они использовались для перевозки грузов военного назначения.
В акватории Черного моря к юго-западу от Одессы беспилотники поразили сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили объекты украинских вооруженных формирований в Сумской области.
В среду Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по задействованным в интересах украинской армии морским судам.
Во вторник российские военные поразили энергетические объекты противника.