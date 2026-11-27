Tекст: Денис Тельманов

Российские военные поразили объекты транспорта и морские суда, задействованные в интересах украинских войск. Удары наносились с помощью беспилотных летательных аппаратов, сообщает Минобороны в Max.

В Днепропетровской области в районах населенных пунктов Першотравенск, Каменское и Морозовское были поражены три железнодорожных локомотива. Они использовались для перевозки грузов военного назначения.

В акватории Черного моря к юго-западу от Одессы беспилотники поразили сухогруз. Судно доставляло грузы двойного назначения для украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг расчеты ударных беспилотников группировки войск «Север» поразили объекты украинских вооруженных формирований в Сумской области.

В среду Вооруженные силы России нанесли удары беспилотниками по задействованным в интересах украинской армии морским судам.

Во вторник российские военные поразили энергетические объекты противника.