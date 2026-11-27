В нашем моральном языке произошла катастрофа, и при этом осталась совершенно незамеченной. В результате мы живем в мире на руинах, где все слова из морального словаря нам знакомы, но их глубинное содержание совершенно не понятно.0 комментариев
Жители Нарвы испугались вымирания города из-за закрытия границы с Россией
El Mundo: Нарве грозит вымирание из-за закрытия границы Эстонии с Россией
Эстонскому городу Нарва грозит вымирание после решения властей республики закрыть государственную границу с Россией, пишет испанское издание El Mundo.
Эстонскому городу Нарва грозит вымирание после решения властей республики закрыть государственную границу с Россией, пишет El Mundo, чью статью передает РИА «Новости».
«Если граница останется закрытой надолго, эстонское государство и Европа должны больше инвестировать сюда, чтобы город не вымер», – заявил менеджер по техническому обслуживанию одной из школ Нарвы.
Испанский журналист Рикардо Маркина отметил, что местное население не верит в официальную причину закрытия границы, которой называют угрозу со стороны России. По его словам, жители переживают из-за возможной потери контроля над ситуацией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на контрольно-пропускном пункте в Нарве в сторону России скопились очереди из граждан Эстонии и Финляндии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие границы болезненным ударом по самой Эстонии.
На прошлой неделе мэр Нарвы Яан Тоотс заявил о намерении добиваться создания гуманитарных коридоров для поездок в Россию.