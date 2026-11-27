Банк России подготовил ИИ-помощника для проверки финансовых договоров

Tекст: Дмитрий Зубарев

Система на основе искусственного интеллекта будет анализировать условия соглашений по верифицированным регулятором алгоритмам и предоставлять клиентам краткое резюме с указанием важных деталей, передает РИА «Новости».

«Мы готовимся к тому, чтобы в следующем году этот помощник появился в приложениях и во всех каналах, в которых банки, страховые компании, в будущем и другие участники рынка предлагают свои продукты и услуги гражданам», – сказал Мамута.

Заместитель председателя Центробанка добавил, что проекту предшествовал год тщательного тестирования с участием 10 банков. Пилотный запуск позволил проверить доступность информации для разных клиентских групп и техническую готовность системы к формированию памяток.

По замыслу разработчиков, человек будет получать вместе с финансовым продуктом выжимку особых условий, способных повлиять на итоговый результат. К созданию сервиса привлекали ученых и поведенческих экономистов, чтобы сделать уведомления максимально полезными и понятными.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев отметил перспективы внедрения искусственного интеллекта в работу контрактной системы.

Также глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о будущем росте влияния современных технологий на сферу занятости.

Кроме того, директор профильного центра компетенций Илья Массух заявил о готовности российского бизнеса к использованию отечественных ИТ-продуктов.