Эксперт: В 2025 году курс на создание отечественных ИТ-продуктов будет продолжен

Tекст: Вера Басилая

«Итоги 2024 года в ИТ показывают, что российский бизнес и пользователи оказались готовыми к глобальным изменениям. Вместо того чтобы зависеть от ИТ-решений международных корпораций, Россия продолжает следовать по пути укрепления своего цифрового суверенитета. И это важно. В 2025 году курс на создание и использование отечественных продуктов, безусловно, будет продолжен», – заявил Массух.

Он отметил, что Россия имеет полноценную линейку программных продуктов практически во всех классах программного обеспечения.

«Здесь с нами могут сравниться только Китай и США. С точки зрения массового интернет-пользователя, то это соцсети, видеохостинги, браузеры, почтовые сервисы и много другое. Эти продукты давно стали популярнее зарубежных аналогов», – подчеркнул эксперт.

Массух заявил, что одной из приоритетных целей отечественных разработчиков является создание комфортной и безопасной онлайн-среды для российских пользователей, с безопасностью же иностранных ИТ-продуктов, напротив, серьезные проблемы.

«Наши ИТ-компании уже давно доказали, что способны создавать конкурентоспособные продукты, которые востребованы в России и за рубежом», – подчеркнул Массух.

«В 2022 и первой половине 2023 основным для ИТ-сферы было срочное реагирование на блокировки и отключения поддержки мировых вендоров, обеспечение стабильности работы всех отраслей экономики, сохранение персонала и прочих активов уходящих из страны западных компаний», – заявил исполнительный директор Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий Николай Комлев.

Он отметил, что с середины 2023 и весь 2024 российский ИТ-бизнес успешно реализовывал полученный потенциал, импульс импортозамещения, инвестировал в масштабные платформенные проекты, консолидировался.

«В России быстро развиваются ERP, CRM, MES-системы, операционки и СУБД. Отдельно можно отметить успехи в развитии отечественных онлайн-платформ. «ВКонтакте», «Одноклассники», «VK Видео», Yandex Cloud, «Яндекс Карты», «Яндекс Музыка», Rutube – все они и другие не стоят на месте. Они повышают уровень безопасности для пользователей, регулярно предлагают им новые возможности», – отметил эксперт.

В 2024 году одним из запоминающихся событий для российские пользователей стало замедление YouTube. Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании Общественного совета при Минцифры России, аудитория с YouTube не пропала бесследно, половина трафика американского видеохостинга перешла на отечественные площадки. Шадаев подчеркнул, что на российском рынке уже есть претенденты, готовые занимать значимые позиции в области пользовательского видеоконтента.

В декабре этого года стало известно, что количество установок приложения «VK видео» на устройства Android, iOS и Android TV с момента официального запуска в сентябре 2023 года превысило 44 млн, а суточный рекорд составил 2,9 млрд просмотров, передает ТАСС.

Также в декабре СМИ сообщили, что Rutube установил новые рекорды по посещаемости: за ноябрь месячная аудитория превысила 70,5 млн пользователей, а ежедневная достигла 14,3 млн пользователей по данным Mediascope.