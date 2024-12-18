Стало известно о переходе половины трафика YouTube на российские платформы

Минцифры сообщили о переходе половины трафика YouTube на российские видеоплатформы

Tекст: Ольга Иванова

Шадаев на заседании Общественного совета при Минцифры отметил, что половина трафика, который теряет YouTube, переходит на российские платформы. По его словам, это свидетельствует о стабильной и устойчивой ситуации в отечественном медиапространстве. Шадаев подчеркнул, что на российском рынке уже есть претенденты, готовые занимать значимые позиции в области пользовательского видеоконтента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Министр также отметил, что российские площадки конкурируют между собой, и качество пользовательского опыта не ухудшается. Это, по его мнению, позволяет успешно развивать альтернативы иностранным сервисам и укреплять позиции российских IT-решений.

На заседании также обсуждались налоговые льготы для IT-компаний и стимулирование приобретения российских решений. Шадаев подчеркнул важность поддержки отечественных почтовых сервисов, в частности в контексте проблем с Gmail, на который поступало множество жалоб от граждан.

Кроме того, было отмечено высокое качество работы портала «Госуслуги», который пользуется популярностью среди населения. Владимир Табак, член Общественного совета, подчеркнул, что «Госуслуги» положительно влияют на качество жизни граждан благодаря удобному сервису и хорошей обратной связи.

