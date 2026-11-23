Tекст: Ольга Самофалова

«В этом году мы полагаем, что перевезем более восьми миллионов тонн контейнеров. Это рекордный показатель за всю историю Российских железных дорог. Мы очень серьезно приросли по перевозке зерна – почти на 40% по отношению к 2025 году. Буквально за несколько последних месяцев увеличился объем перевозок металлопроката, ломов, цветной руды, удобрений», – говорит генеральный директор, председатель правления «РЖД» Олег Белозеров.

По его словам, за последнее время серьезно увеличился объем перевозок зерна, удобрений, металлопроката и цветной руды.

Сыграло свою роль переключение транспортных потоков с Азово-Черноморского бассейна на Северо-Запад и на Восточный полигон.

«Восточный полигон в этом году устанавливает вместе с нами новые рекорды. Традиционный груз – уголь – прирос почти на 4,5%. Более 102 млн тонн мы уже на сегодняшний момент вывезли в этом направлении. Китайское направление тоже рекорд – более 160 млн тонн мы уже перевезли и идем с приростом тоже на более 4%, а контейнеры в рамках перевозок по востоку увеличились более чем на 14%», – отметил глава РЖД.

О росте объемов перевозок по железной дороге, в том числе грузов иностранного происхождения, заявил также заместитель председателя правительства РФ Андрей Никитин.

«На самом деле наша логистическая система, наши международные коридоры, если брать скорость, брать тарифы, это довольно-таки конкурентные маршруты в Евразии, да и, наверное, самые эффективные маршруты»,

– заявил Никитин.

Поставить рекорды по перевозке зерна железной дорогой удалось благодаря сочетанию нескольких факторов.

«Двузначные темпы роста погрузки зерна по железной дороге в значительной степени обусловлены ограничениями в работе Азово-Черноморского бассейна. Повлияло также удорожание автотранспортных перевозок на фоне рисков нестабильности с обеспечением топлива. Кроме того, перевозка зерна по железной дороге может осуществляться не только в специализированных вагонах – хопперах, но и в полувагонах с использованием контейнеров, а ставки аренды полувагонов сейчас находятся на низком уровне. Эти факторы в совокупности способствовали тому, что железные дороги стали оптимальным логистическим решением для транспортировки зерна для многих грузоотправителей», – говорит Алла Юрова, старший директор рейтингов нефинансовых компаний рейтинговой службы НРА.

Рекордные объемы экспорта зерновых культур из России зафиксированы в Китай. С начала года по 16 октября Китай купил у нас шесть миллионов тонн зерновой продукции. Это больше, чем за весь прошлый год, сообщил Россельхознадзор. Особенно увеличились поставки ячменя, пшеницы, соевых бобов, пшеничной муки и зернобобовых культур. Поставки в КНР часто осуществляются с использованием мультимодальной перевозки: продукция доставляется автотранспортом до железнодорожного терминала, а далее в поездах через пограничные переходы, говорит Юрова.

Что касается угля, то здесь рост не двузначный, однако для отрасли очень важный, так как несколько предыдущих лет угольный рынок переживал кризисные явления.

«Экспорт угля продолжает восстанавливаться с 2025 года после негативной динамики нескольких предыдущих лет. Поддержку углю в последние месяцы оказывает оживление мировых цен»,

– говорит Юрова.

Расширение железнодорожного экспорта, конечно, было бы невозможно без модернизации и расширения инфраструктуры.

Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона (Транссиба и БАМа) началось еще в 2013 году. Благодаря масштабной стройке провозная способность полигона выросла с 97,8 млн тонн в 2013 году до 180 млн тонн в 2025 году.

Сейчас идет уже третий этап развития Восточного полигона, который рассчитан до 2035 года.

«Российские железные дороги продолжают модернизацию Восточного полигона для увеличения пропускной способности. Также у РЖД действует соглашение по вывозу угля в восточные порты из Кемеровской области, где добывается до половины российского угля, предусматривающее обеспечение перевозки зафиксированного объема инновационными вагонами – они характеризуются более высокой грузоподъемностью», – говорит Юрова.

К 2030 году провозная способность Восточного полигона по плану должна вырасти до 210 млн тонн, а к 2032 году – до 270 млн тонн. По плану на третьем этапе развития Восточного полигона будет реконструировано и построено 375 объектов.

Цель реконструкции магистралей – сделать так, чтобы по ним проходило больше поездов с более высокой скоростью. Для этого прокладывают вторые пути, строят новые разъезды и станции, модернизируют электроснабжение. Новые и модернизированные тяговые подстанции Транссиба должны выдерживать большую нагрузку, когда количество поездов увеличивается. БАМ тоже постепенно электрифицируют, поскольку электровозы быстрее и экологичнее тепловозов.

Та инфраструктура, которая уже есть, ремонтируется: обновляются пути, строятся тоннели, депо, разъезды и станции. Где-то прокладывают обходные пути, чтобы обойти особо крутые участки, на которых снижается скорость поездов. Модернизация позволяет внедрить новые энергосберегающие, экологически безопасные технологии.

