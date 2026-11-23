МВД: Мошенники выдают себя за известных людей с помощью поддельных аккаунтов

Tекст: Вера Басилая

По данным МВД, мошенники продолжают использовать поддельные аккаунты, выдавая себя за известных людей, руководителей государственных органов и организаций. Для этого они копируют имена, фотографии и другие общедоступные сведения из настоящих профилей, передает РИА «Новости».

Злоумышленники распространяют фейки, предлагают участие в фальшивых инвестиционных проектах, выманивают деньги и персональные данные. Для большей убедительности они могут использовать дипфейки – поддельные видео и аудио, созданные нейросетями.

Правоохранители порекомендовали проверять подлинность аккаунта и предложений через официальные каналы связи, не принимать финансовые решения на основании публикаций в таких аккаунтах, с осторожностью относиться к просьбам перевести деньги и сообщать администрации платформ о поддельных страницах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце управление МВД сообщило о новой схеме злоумышленников по распространению вредоносных программ через поддельные сайты популярных организаций.

В сентябре мошенники применили сложные схемы обмана граждан с поддельными банковскими сайтами для кражи логинов и паролей.

В мае злоумышленники создали фальшивые страницы ведомств для подтверждения своей вымышленной должности и завоевания доверия граждан во время телефонного разговора.