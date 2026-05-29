Мошенники стали использовать копии государственных сайтов для обмана россиян
Злоумышленники из кол-центров создают фальшивые страницы ведомств, чтобы подтвердить свою вымышленную должность и завоевать доверие граждан во время телефонного разговора, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД.
Телефонные аферисты продолжают активно внедрять в свои схемы ресурсы, визуально повторяющие официальные государственные порталы, передает Telegram-канал УБК. В качестве наглядного примера специалисты ведомства привели обнаруженный фальшивый сервис, который полностью имитирует сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С помощью подобных страниц преступники пытаются доказать жертве реальность происходящего и подтвердить легенду о звонке из госструктуры. Для максимальной убедительности мошенник говорит человеку: «Проверьте мой личный номер сотрудника». После ввода этих данных на поддельном экране сразу отображаются вымышленные должность, название подразделения и контактная информация звонящего.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле МВД предупредило о создании мошенниками фейковых ресурсов Следственного комитета.
В феврале преступники использовали фальшивые домовые чаты для кражи данных от портала «Госуслуги».
В прошлом году аферисты часто выдавали себя за сотрудников Росфинмониторинга и других ведомств.