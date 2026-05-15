Российских борцов допустили до соревнований с флагом и гимном
Объединенный мир борьбы принял решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к международным турнирам без ограничений во всех возрастных категориях.
Решение о возвращении российских и белорусских атлетов на международную арену вступает в силу немедленно, передает РИА «Новости».
Спортсмены будут выступать под своими национальными флагами, а в случае победы на церемониях награждения прозвучат гимны их стран. В официальных протоколах россияне получат обозначение RUS, а белорусы – BLR.
Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев подчеркнул важность этого события. «Поздравляю всех наших борцов и болельщиков. Для России это одно из самых "медалеемких" направлений», – заявил он. По его словам, боевые искусства выступают локомотивом возвращения отечественного спорта на мировую арену.
Дегтярев также отметил, что снятие ограничений стало возможным благодаря высокому авторитету президента России в мире боевых искусств. Ранее подобные шаги предприняли федерации дзюдо, самбо, тхэквондо, бокса и ряда других видов спорта. В общей сложности российский флаг может подниматься на турнирах более 20 международных спортивных федераций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские борцы вольного стиля завоевали девять медалей на чемпионате Европы в нейтральном статусе.
В начале мая Международная федерация смешанных боевых искусств восстановила членство Союза ММА России.
Месяцем ранее бюро Международной федерации водных видов спорта сняло ограничения на использование национальной символики для отечественных атлетов.