Вассерман оценил планы изменить подход к домашнему заданию в школах

Вассерман: Родители обязаны помогать детям со школьным домашним заданием

Tекст: Татьяна Косолапова

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что начинается разработка предложения по изменению подходов к домашнему заданию. Он уточняет, что речь идет о необходимости исключить формализм, в том числе использование искусственного интеллекта, специализированных программ и поиск готовых ответов в интернете.



«Конечно же, домашние задания должны быть хотя бы потому, что условия работы над ними такие, что можно не так резко напрягаться, как в классе. Элементарно времени больше на домашнее задание. А проблема перегрузки школьников связана не с объемом заданий, а с методикой», – говорит Вассерман.

Он объясняет, что около полувека назад на Западе начали «разворачивать» образование от задачи понимания закономерностей к задаче зазубривания фактов, что дает меньший результат. Около 30 лет назад западная тенденция добралась до России и повлияла на методику образования, в связи с чем школа нацелена на зубрежку с колоссальными затратами сил и минимальным результатом. Однако, в стране эту опасность уже в значительной мере осознали, и образование снова постепенно разворачивается в сторону понимания закономерности, что значительно проще, чем просто зазубривать факты, из которых эти закономерности и выведены.

«Когда мы вернемся к классической методике образования, нагрузка автоматически снизится. Эта методика была у нас задолго до советской власти и, очевидно, давала высокие результаты. На протяжении нескольких веков образование постепенно уходило от задачи зазубривания фактов к задачам понимания закономерностей», – считает депутат.

Кроме того, собеседник подчеркивает, что родители просто обязаны помогать детям с домашним заданием и это вовсе не перекладывание образовательной нагрузки на опекунов. «Так было всегда. "Non scholae, sed vitae discimus" – не для школы, а для жизни мы учимся. За судьбу детей родители ответственны больше, чем учителя. Соответственно, родители больше учителей заинтересованы в том, чтобы дети учились, и родители больше учителей способны помогать детям учиться», – заключил Вассерман.

Ранее Володин предложил обсудить полную отмену домашних заданий в школах из-за чрезмерной нагрузки на учеников. Он подчеркнул, что конкретных предложений по снижению нагрузки пока не выработано.