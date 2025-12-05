Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.0 комментариев
В Музее Победы открылась выставка «Тула − Город-Герой»
В Музее Победы в Москве стартовала масштабная выставка, посвященная героической обороне Тулы и вкладу туляков в победу.
Торжественная презентация новой экспозиции состоялась 5 декабря. Проект подготовили Тульское музейное объединение, Музей оружия, Музей Победы, ведомственный и корпоративные музеи с привлечением сенатора Михаила Борщева и губернатора Дмитрия Миляева. Выставка приурочена к годовщине начала контрнаступления под Москвой и окончанию Тульской оборонительной операции, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Экспозиция включает около 400 редчайших предметов: фронтовые документы, фотографии, амуницию, оружие, награды и личные вещи военачальников и туляков-партизан. Особо выделяются артефакты, впервые показанные москвичам – например, вещи Василия Чуйкова и Александра Чекалина, а также рисунки и награды бойцов. Представлены предметы, найденные поисковыми отрядами на полях сражений.
Глава Музея Победы Александр Школьник отметил: «Очень символично, что в Год защитника Отечества, в памятную дату начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой, в Музее Победы мы рассказываем о городе-герое и его «стальных душах», как образно в разные времена называли жителей Тулы».
Главной темой выставки стали подвиг туляков в обороне и наступлении под Москвой, роль тружеников тыла и история работы заводов в период осады. Особое место занимает подлинная «Золотая звезда» города-героя Тула. Демонстрируются оригинальные художественные произведения, плакаты, фронтовые рисунки, выполненные участниками Второй мировой войны, а также образцы стрелкового и холодного оружия, отечественного и зарубежного производства.
Среди участников открытия – сенаторы, представители областных и городских администраций, ветераны войны и труда, а также участник спецоперации на Украине Роман Лазарев. Ветеран Валерий Новиков на церемонии заметил: «Наша Тула прикрыла с южных рубежей Москву. Про эту выставку в Туле все ветераны будут знать, и мы будем сюда приезжать».