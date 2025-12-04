  • Новость часаКремль объявил дату прямой линии с Путиным
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Казахстан попал в ловушку многовекторности

    Терять все бонусы, которые дает Россия, Казахстану, понятно, не хочется, да и складывание яиц в одну корзину не соответствует политике многовекторности. Однако сегодня жесткие времена, и Казахстан (да и не только) начинают склонять к выбору.

    4 декабря 2025, 08:58 • Политика

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии
    @ Pib/Press Information/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве?

    Владимир Путин посетит столицу Индии Нью-Дели 4-5 декабря. Это будет первый визит президента России в республику с 2021 года, состоявшийся до начала СВО. Накануне поездки глава государства отметил, что сторонам предстоит обсудить широкий спектр экономических вопросов, включая сотрудничество в энергетике, космосе, сельском хозяйстве, а также увеличение поставок индийской продукции на российский рынок.

    По словам помощника президента Юрия Ушакова, в рамках визита планируется подписать десять межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений. Вечером 4 декабря Путин встретится с премьером Индии Нарендрой Моди. Лидеры обменяются мнениями по актуальной международной проблематике, включая взаимодействие в ООН, ШОС, G20 и БРИКС.

    Некоторые детали предстоящих переговоров раскрыл пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что одной из ключевых задач станет формирование механизмов сотрудничества, устойчивых к внешнему давлению. Военно-техническое партнёрство, по его словам, остаётся важной опорой двусторонних отношений.

    В Кремле ожидают, что на новом этапе диалог Москвы и Нью-Дели не ограничится лишь поставками вооружений и совместным производством, но будет включать обмен высокими технологиями и ноу-хау. «Наши знания и опыт значительно расширились за последние годы, и мы готовы делиться ими с индийскими партнерами», – заявил Песков.

    Встречу с нетерпением ждут и в Индии. Еще в ноябре Моди передал теплые приветствия Путину и выразил надежду на скорейший визит президента, пишет NDTV. Между тем, Times of India напоминает, что каждый приезд президента России в республику вносит значительный вклад в развитие долгосрочных стратегических отношений между двумя государствами.

    К саммиту приковано внимание и западных СМИ. Так, Bloomberg отмечает, что в рамках визита Путина Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей Су-57 и новой версии системы ПВО С-500. По оценкам издания, это способно осложнить потенциальные торговые договоренности Нью-Дели с Вашингтоном, который выступает против военного сотрудничества Индии с Москвой.

    Впрочем, в диалоге Индии и Штатов и без того немало проблем. Так, летом Белый дом вел тарифы в размере 50% на товары из республики, мотивируя это тем, что Нью-Дели продолжает закупки российской нефти. Несмотря на это, страна не отказалась от сотрудничества с Москвой в данной сфере. Как писал в другом материале Bloomberg, доступная цена на российские энергоресурсы помогает сдерживать инфляцию в республике.

    Однако, несмотря на сложную конъектуру, отношения России и Индии продолжают укрепляться. Так, в интервью РИА «Новости» посол РФ в республике Денис Алипов  отметил «беспрецедентный рост взаимного интереса со стороны деловых кругов двух стран». По его данным, товарооборот за 2024 год достиг рекордных 70,6 млрд долларов.

    В то же время, только за первое полугодие 2025 этот показатель составил 69,2 млрд, сообщает сайт Агентства нефтегазовой информации. При этом около 85% российского экспорта в Индию по-прежнему приходится на нефть и уголь. Основу индийских поставок в Россию составляют фармацевтика, продовольствие и электроника, включая смартфоны.

    Напомним, в последний раз Путин и Моди встречались в сентябре на полях саммита ШОС. Тогда лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в экономическом, финансовом и энергетическом секторах. Кроме того, они выразили удовлетворение устойчивым ростом двусторонних связей в этих областях.

    «Точная программа визита до сих пор не оглашена.

    Поэтому судить о ее содержании довольно сложно. Тем не менее, Москва и Нью-Дели наверняка будут обсуждать экономическое сотрудничество и партнерство в сфере ВПК, а также научные и культурные вопросы. Скорее всего, как минимум часть из достигнутых договоренностей не будет афишироваться», – считает Алексей Куприянов, руководитель Центра Индоокеанского региона ИМЭМО РАН.

    По его оценке, важнейшей темой диалога в военном направлении будут перспективы закупок истребителей Су-57 и комплексов ПРО С-500. «Индийская сторона считает данные модели крайне перспективными. Их поставки – долгосрочный проект, о котором, теоретически, государства могут и объявить по итогам визита», – уточняет он.

    «В принципе, мы видим возвращение к нормальной практике ежегодных саммитов с участием первых лиц Москвы и Нью-Дели, и в этом смысле грядущий саммит, безусловно, важен. Кроме того, за время пандемии и спецоперации мы научились оперативно решать с Индией даже самые сложные вопросы. И это куда большее, на мой взгляд, достижение», – полагает собеседник.

    «Но государственный визит всегда представляет собой яркое и значимое событие.

    С его помощью стороны демонстрируют готовность развивать отношения, несмотря ни на какие препятствия. Кроме того, таким образом Нью-Дели и Москва подчеркивают, что рассматривают друг друга как важные центры силы в формирующимся полицентричном миропорядке», – акцентирует Куприянов.

    России и Индии предстоит обсудить принципиально важную тему – поставки нефти и механизмы расчетов за них, добавляет экономист Иван Лизан. «Необходимо развивать начатую работу по переводу расчетов в национальные валютах. В этой связи было бы интересно рассмотреть и современные решения, например, с применением технологии блокчейн», – поясняет он.

    «Подобное «шифрование» экономических операций способно снять опасения по поводу возможных санкций со стороны третьих государств. Кроме того, усилить двусторонние инициативы можно через дальнейшую работу над созданием общего расчетного банка в рамках БРИКС», – продолжает эксперт.

    «Нельзя забывать и о том, что Индия традиционно является покупателем российской военной техники. Это наш многолетний партнер в этой сфере. Сложившемуся сотрудничеству необходим импульс нового времени –

    важно выходить за рамки простой схемы «купил-продал» и искать пути качественного углубления контактов.

    В этом отношении крайне перспективной видится совместная работа в сфере военного искусственного интеллекта. Обе страны обладают серьезным потенциалом, однако и Россия, и Индия пока отстают от лидеров грядущей технологической революции – Вашингтона и Пекина», – отмечает Лизан.

    «Совместные усилия могут помочь сократить этот разрыв. При этом достижения в области ИИ легко переносятся и на гражданские секторы. Тем не менее, от классических форм военно-технического сотрудничества отказываться тоже не стоит», – считает собеседник.

    «В Индии нашу технику ценят. С-400, например, стал своеобразным символом во время недавнего пограничного противостояния Нью-Дели и Исламабада. Вполне вероятно, что мы услышим заявления о дальнейших поставках этих систем. Россия также может предложить партнеру экспорт беспилотников. Интересным шагом стало бы и объявление о совместной разработке нового истребителя или ракетного комплекса», – рассуждает эксперт.

    «Примечательно, что Дмитрий Песков в своем брифинге также поднял тему обмена трудовыми ресурсами. Возможно, приток работников из Индии мог бы способствовать росту нашей экономики, но как это грамотно организовать – большой вопрос. Выходцы из этой страны исторически не составляли значительной доли рабочей силы в РФ. Для них попросту не хватает привычной инфраструктуры – магазинов, кафе с национальной спецификой», – детализирует он.

    «Еще одно перспективное направление – фармацевтика.

    Сейчас в России существуют сложности с организацией клинических испытаний новых препаратов. Многие из них ранее планировалось проводить в Европе, но по понятным причинам эти планы не реализовались. Возможно, удастся договориться с Индией о совместных исследованиях. Это могло бы серьезно ускорить выход новых отечественных лекарств на рынок», – продолжает Лизан.

    «Кроме того, Индии важно показать, что она не зависит от изменчивой позиции США, а России – продемонстрировать тщетность попыток Запада изолировать ее от мировой экономики. На фоне возобновления переговоров вокруг Украины также было бы полезно подчеркнуть наличие у России сильных и влиятельных партнеров», – полагает экономист.

    «Таким образом, встреча, скорее всего, станет напоминанием для всех: Россия и Индия – союзники, и это положение вещей не изменить. Заявления Юрия Ушакова о значительном пакете готовящихся документов лишь подтверждают этот курс. Возможно, не все соглашения будут реализованы в ближайшие годы, но они заложат основу для нового этапа в диалоге Москвы и Нью-Дели», – заключил Лизан.

