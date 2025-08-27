  • Новость часаСША ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Крым стал снабжать газом новые регионы России
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Россия предостерегла от попыток найти козлов отпущения в деле о «Северных потоках»
    SpaceX успешно завершила испытательный запуск Starship
    Украинские дроны повредили многоэтажки в Ростове-на-Дону
    FT написала о плане Запада создать три линии обороны на Украине
    США собрались получить от импортных пошлин 1 трлн долларов до конца года
    Группа диверсантов по «Северному потоку» состояла из семи человек
    Украина собралась ввести множественное гражданство с пятью странами
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    28 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    17 комментариев
    27 августа 2025, 09:55 • Новости дня

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии за покупку российской нефти

    США ввели 50-процентные пошлины на товары из Индии
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Власти США ввели 50-процентные тарифы на индийские товары, что стало одним из самых высоких показателей в мире, новые пошлины вступили в силу в среду и затронули более 55% индийского экспорта в Соединенные Штаты, сообщает Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп ввел 50-процентный тариф на товары из Индии, чтобы «наказать» страну за закупки российской нефти, передает Bloomberg.

    Новые пошлины вступили в силу с полуночи среды по времени Вашингтона и затронут более 55% индийского экспорта в США – крупнейший рынок для индийских товаров. Наиболее сильно тарифы ударят по трудоемким отраслям, таким как текстиль и ювелирные изделия, однако электроника и фармацевтика останутся вне зоны действия новых мер.

    Решение резко ухудшило отношения между странами, внезапно изменив стратегию США, годами нацеливавшуюся на сближение с Индией для противовеса Китаю. Трамп обвинил Индию в финансировании российской спецоперации через закупки нефти, а власти Индии назвали действия Вашингтона «несправедливыми, необоснованными и неоправданными». Индийские чиновники были шокированы неожиданными тарифами, которые последовали после месяцев переговоров между Дели и Вашингтоном.

    Экспортеры опасаются обвала заказов и сокращения рабочих мест, особенно в сферах одежды, обуви и игрушек.

    «Это будет очень серьезным ударом для индийских экспортеров, потому что 50-процентный тариф невозможен для большинства клиентов», – заявил управляющий директор Farida Shoes Исрар Ахмед. По его словам, покупатели уже просят делиться спецификациями с поставщиками из Бангладеш и Вьетнама, что грозит потерей контрактов.

    На фоне ухудшения отношений Индия укрепляет связи с участниками блока БРИКС, а также ускоряет переговоры по торговле и совместным проектам с Россией и Китаем. США тем временем отложили очередной раунд торговых переговоров, что ставит под вопрос перспективы заключения соглашения к осени. Оценки Citigroup показывают, что совокупный 50-процентный тариф может снизить годовой рост ВВП Индии на 0,6-0,8 процентного пункта, хотя значительная доля внутреннего спроса может смягчить удар.

    Индийские власти обсуждают меры поддержки наиболее пострадавших отраслей, в том числе реформу налога на потребление.

    Рынки страны закрылись в среду из-за праздника, но накануне рупия стала самой слабой валютой Азии, а отток иностранных инвестиций превысил 5 млрд долларов с июля.

    Аналитики предупреждают, что столь высокие тарифы могут подорвать позиции Индии в глобальных цепочках поставок и привести к массовой безработице в экспортных центрах.

    СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп четыре раза пытался связаться по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, но тот все попытки отклонил.

    Индийские нефтепереработчики в ближайшие недели собираются снизить закупки российской нефти до 1,4–1,6 млн баррелей в сутки.

    The New York Times пишет, что введение новых пошлин на товары из 185 стран и территорий приводит к тому, что Бразилия и Индия ищут альтернативных партнеров для экспорта и уменьшают зависимость от США.

    26 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США

    Почта России прекратила прием товарных посылок в США из-за пошлин

    Почта России прекратила прием посылок с товарами в США
    @ Илья Наймушин/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Отправка товарных посылок из России в США приостанавливается на фоне введения новых ввозных пошлин, но пересылка корреспонденции сохраняется.

    С 26 августа «Почта России» приостанавливает прием отправлений с товарами в США из-за прекращения беспошлинного режима и новых пошлин, передает ТАСС. В компании напомнили, что указом американских властей отменяются льготы de minimis для почтовых отправлений из всех стран, ввозные пошлины начинают действовать с 29 августа.

    В «Почте России» пояснили, что из-за невозможности осуществлять авиадоставку по данному маршруту временно прекращают прием товарных посылок для США с 26 августа 2025 года. При этом компания продолжает принимать и отправлять корреспонденцию в данном направлении.

    «Почта России», не имея возможности осуществлять авиадоставку по этому маршруту, временно приостанавливает прием отправлений с товарами в США с 26 августа 2025 года», – заявили в пресс-службе. В компании подчеркнули, что корреспонденция будет доставляться в обычном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финский почтовый оператор Posti приостановил отправку товаров в США из-за изменений американских таможенных правил. Крупнейшие автопроизводители мира понесли рекордные убытки после пандемии из-за торговых пошлин США, а лидером потерь стала Toyota. Польша может потерять около 2,2 млрд долларов в результате торгового соглашения между Евросоюзом и США, заявил премьер-министр Дональд Туск.

    Комментарии (9)
    26 августа 2025, 23:41 • Новости дня
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    Трамп дал резкую оценку словам Лаврова о нелегитимности Зеленского
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского как президента Украины.

    На вопрос журналиста о словах Лаврова Трамп заявил: «То, что они говорят, не так уж и важно. Все вокруг встают в позу. Все это чушь», – передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия признает Зеленского де-факто главой киевского режима. Однако, по словам министра, Россия не считает Зеленского легитимным лицом для подписания юридических документов. Лавров заявил, что встречаться с Зеленским только ради появления того в публичном пространстве нецелесообразно.

    Комментарии (11)
    26 августа 2025, 14:56 • Видео
    Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

    Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 04:25 • Новости дня
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    Орбан: Украина не добьется членства в ЕС с помощью шантажа, взрывов и угроз
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Владимир Зеленский открыто угрожал Венгрии, его слова не останутся без последствий, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, комментируя ситуацию вокруг ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба».

    «Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признал, что они наносят удары по трубопроводу «Дружба», потому что мы не поддерживаем их вступление в Евросоюз», – приводит слова Орбана ТАСС.

    Орбан считает, что действия Киева доказывают правильность позиции Венгрии. Глава правительства Венгрии подчеркнул, что Киев не сможет добиться членства в Евросоюзе «с помощью шантажа, взрывов и угроз». Орбан также отметил, что «слова Зеленского не останутся без последствий».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт между Венгрией и Украиной длится уже несколько лет. Обострение противостояния связано с ударами ВСУ по нефтепроводу «Дружба», по которому российская нефть поступает в Венгрию и Словакию. Руководство Венгрии считает атаки угрозой энергетической безопасности страны и нарушением суверенных прав.

    Зеленский, отвечая на вопрос о том, повлияли ли удары по нефтепроводу на позицию Орбана по вступлению Украины в Евросоюз, заявил: «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование этой «Дружбы» зависит от Венгрии».

    Комментарии (5)
    26 августа 2025, 16:47 • Новости дня
    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»

    Военный эксперт Анпилогов: Страны НАТО спишут на «военную необходимость» удары ВСУ по «Дружбе»

    Эксперт: НАТО откажется защищать Венгрию от ударов ВСУ по «Дружбе»
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Удары Украины по нефтепроводу «Дружба» блокируют поставки энергоносителей в Венгрию и Словакию – страны НАТО. С одной стороны, это может рассматриваться как casus belli. Но, с другой стороны, это не приведет к активизации пятой статьи устава Североатлантического альянса, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее Будапешт приравнял атаки на нефтепровод к нападению на Венгрию.

    «В вопросе приравнивания ударов ВСУ по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Венгрию и Словакию есть достаточно сложная коллизия международного права», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    «Украина своими действиями блокирует поставки важнейших энергоносителей в две страны НАТО. С одной стороны, это является casus belli – легитимным поводом для начала военных действий», – указал собеседник, сославшись на исторические прецеденты. Один из них – нападение Японии на Перл-Харбор, спровоцированное нефтяным эмбарго со стороны США.

    «С другой стороны, пятая статья устава НАТО не означает немедленного вовлечения всех стран-альянса в военный конфликт – даже если причиной к ней служит агрессия против члена блока. В ней речь идет о том, что государства начинают консультации по поводу ответных действий», – продолжил эксперт. По его мнению, если позиция венгерских властей будет сформулирована с апелляцией к пятой статье, то, скорее всего, она не найдет широкой поддержки.

    «Большая часть европейских стран Североатлантического альянса выскажутся достаточно обтекаемо и осторожно. Они не станут эскалировать ситуацию. Так же поступит, вероятно, и Дональд Трамп, у которого сложились теплые отношения с Виктором Орбаном. Глава Белого дома хотя и был разозлен ударами по трубопроводу, но все же не заинтересован вступать в конфликты в Европе», – детализировал Анпилогов.

    В этой связи он напомнил об инциденте, случившемся в ноябре 2022 года. Тогда украинская ракета ПВО упала в польском Пшеводуве, в результате погибли два человека. Блок все равно возложил ответственность на Россию, поскольку действия Москвы якобы стали причиной произошедшего.

    Риторика стран-членов НАТО – в случае инициации Венгрией консультаций – останется прежней: Киев якобы в силу военных форс-мажоров не может полностью гарантировать безопасность транзита, полагает аналитик. По его мнению, этим же объясняется, почему Украина наносит удары по нефтепроводу на территории России, а не перекрывает вентиль в Бродах.

    «Украинскому руководству выгоднее списывать свои действия на некую военную необходимость и выдавать атаки по «Дружбе» за попытки нанести ущерб России. Сознательная остановка офисом Зеленского транзита дала бы Венгрии и Словакии козыри и повод обратиться в международный арбитраж», – пояснил специалист, добавив, что в этом случае Киеву грозили бы санкции.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты

    Похожая ситуация складывалась вокруг поставок газа в Европу через Украину. «Когда истек пятилетний контракт, киевские власти начали активнее препятствовать российскому транзиту и отказались продлевать соглашение, а после проведенной ВС России операции «Поток» ВСУ подорвали ГИС «Суджа», – напомнил спикер. По его прогнозам, похожим образом противник будет действовать и в случае с нефтепроводом «Дружба»: то есть бить по станции «Унеча», но так, чтобы не нарушить договор на транзит.

    На этом фоне осознание того, что Украина – это страна-террорист, выходит на международный уровень. «Для Запада выгодно выставлять украинское руководство максимально неуправляемой силой для того, чтобы иметь возможность продолжать оказывать влияние на Россию. Нынешний этап конфликта приближается к своему логическому завершению: ВСУ теряют возможность к организованному военному сопротивлению, а для продолжения эскалации будет выбран крен в сторону террористических действий», – считает Анпилогов.

    Схожей точки зрения придерживается военкор Александр Коц. По его мнению, заявлениями о равносильности ударов по «Дружбе» нападению Украины на Венгрию и Словакию «Зеленского с его Сибигой не пронять». «Они отлично осознают, что за ними стоит коллективный Евро-Швондер, который не даст в обиду своего «песика». И более того, сам имеет зуб на «профессора», – написал он в Telegram-канале, проведя аналогии с героями произведения Михаила Булгакова «Собачье сердце».

    «Орбану бы созвать натовский домком, поставить вопрос перед ним о поведении Шарика и о наказании за то, что гадит под дверью. Но премьер Венгрии тоже понимает, что никаких шансов на домкоме у него нет», – отметил Коц. «Понятно, что не применят, но вот еще один пунктик к дезавуированию пятой статьи, которое медленно идет уже давно», – добавляет политолог Александр Носович в своем Telegram-канале.

    Ранее венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто сравнил удары по нефтепроводу «Дружба» с нападением на Будапешт и Братиславу. «Эти атаки направлены против Венгрии и Словакии. Эти атаки наносят ущерб Венгрии и Словакии, они не имеют никакого отношения к России», – сказал он.

    Таким образом Киев при поддержке Брюсселя, который хранит молчание по поводу нападений на нефтепровод, пытается оказать давление на Будапешт, добавил глава МИД. По словам Сийярто, это нужно, чтобы заставить Венгрию поменять позицию на противоположную в отношении конфликта на Украине и ее вступления в Евросоюз.

    Он подчеркнул, что подобная позиция идет вразрез с интересами венгерской стороны и выгодна только Украине. Министр также заявил, что Владимир Зеленский «открыто, грубо и бесстыдно угрожал Венгрии». «Зеленский ясно дал понять, что если Венгрия не займет проукраинскую позицию, они продолжат атаковать нефтепровод «Дружба», который имеет важное значение для энергетической безопасности Венгрии», – указал Сийярто.

    Речь идет о выступлении Зеленского на пресс-конференции. Тогда журналисты его спросили, усилили ли последние атаки на трубопровод шансы Украины на снятие Будапештом вето на вступление Киева в Евросоюз. «Мы всегда поддерживали дружбу между Украиной и Венгрией, а теперь существование «Дружбы» зависит от позиции Венгрии», – ответил Зеленский.

    Эти слова Сийярто счел угрозами и заявил, что Будапешт «решительно отвергает» их. После этого глава МИД Украины Андрей Сибига «попросил не указывать» Киеву. «Я отвечу в стиле Венгрии. Вам не нужно говорить Зеленскому, что делать и говорить. Энергетическая безопасность Венгрии в ваших руках. Диверсифицируйте поставки энергоресурсов, как и вся остальная Европа», – написал Сибига на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Политолог Владимир Корнилов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД спрогнозировал, что Будапешт обратит внимание США на хамство Зеленского и украинских чиновников. Напомним, на прошлой неделе ВСУ нанесли удары беспилотниками и РСЗО HIMARS по линейной производственно-диспетчерской станции Унеча нефтепровода «Дружба» в Брянской области, по которой энергоносители идут в Европу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие цели преследует Киев.

    На этом фоне Сийярто также вспомнил о «Северных потоках». По его мнению, диверсия на газопроводах осенью 2022 года имеет все признаки государственного терроризма. Так он прокомментировал задержание в Италии гражданина Украины, подозреваемого в причастности к взрыву газовой магистрали. «Если террористический акт осуществляется государственными средствами и при поддержке государства, то это государственный терроризм. Это похоже на государственный терроризм», – подчеркнул министр.

    Комментарии (2)
    25 августа 2025, 20:40 • Новости дня
    Цена нефти Brent превысила отметку 69 долларов за баррель

    Tекст: Евгения Караваева

    Фьючерсы на нефть Brent с поставкой в октябре 2025 года вновь поднялись выше ключевого уровня впервые за почти три недели.

    Стоимость фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE превысила 69 долларов за баррель, передает ТАСС. По состоянию на 19.32 по московскому времени цена Brent увеличилась на 1,86% и составила 69,05 долларов за баррель.

    К 19.55 по московскому времени рост фьючерса на Brent ускорился, достигнув 69,07 долларов за баррель, что соответствует прибавке 1,89%. Одновременно фьючерсы на нефть WTI с поставкой в октябре также росли на 2,05%, до отметки 65,1 доллара за баррель.

    Это первый случай с 6 августа 2025 года, когда стоимость Brent преодолела отметку в 69 долларов за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть остались стабильны в пятницу на фоне прогнозов по увеличению предложения на рынке. В понедельник мировые цены на нефть пошли в рост из-за ожиданий относительно поставок и монетарной политики в США.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:33 • Новости дня
    Трамп пригрозил России экономической войной

    Tекст: Антон Антонов

    США готовы для прекращения конфликта на Украине к экономической войне с Россией, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп выступил с заявлением о готовности США к введению экономических мер против России, если не будет достигнуто соглашение по ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что «это не будет мировая война». «Это будет экономическая война, и эта экономическая война будет плохой, она будет плохой для России, я не хочу этого», – сказал президент США.

    «Экономические санкции. Я говорю об экономике, потому что мы не окажемся в мировой войне», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп заявил, что российское руководство поддерживает идею урегулирования, но нужно одновременное согласие обеих сторон.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп сказал, что США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины.

    На днях Трамп заявил, что в течение двух недель может проясниться будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. Он заявил, что Вашингтон изучает вариант введения новых санкций.

    Комментарии (6)
    24 августа 2025, 16:48 • Новости дня
    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров: Украина и Европа пытаются исказить переговоры Путина и Трампа

    Лавров обвинил Украину и Европу в попытках исказить переговоры Путина и Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские и европейские политики стремятся представить в искаженном свете переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

    В интервью телеканалу NBC Лавров подчеркнул, что особое внимание западные политики уделяют вопросу гарантий безопасности, представляя итоги переговоров в Анкоридже в выгодном для себя свете, передает РИА «Новости».

    Лавров отметил, что Владимир Зеленский делает акцент на желании провести встречу с российским президентом, используя при этом элементы театральности и не заботясь о содержательной стороне вопроса.

    Ранее Лавров сообщил, что Путин готов провести встречу с Зеленским, если на ней действительно будет обсуждаться президентская повестка.

    Министр выразил надежду на срыв попыток Запада нарушить переговоры по Украине.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 10:34 • Новости дня
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    Нацгвардия США начала патрулировать Вашингтон с огнестрельным оружием
    @ REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице США военнослужащие национальной гвардии приступили к патрулированию улиц с огнестрельным оружием, большинство из них вооружены табельным оружием, пишет NBC News.

    Большая часть военных ходят с пистолетами М17, небольшое число несет службы с винтовками М4, сообщает NBC News.

    Разрешение на ношение оружия было выдано для защиты жизни и только в случае непосредственной угрозы, подчеркнули в федеральной оперативной группе.

    В воскресенье вечером вооруженные военнослужащие с нашивками военной полиции были замечены на патрулировании в районе Чайнатаун. Решение об усилении вооруженного присутствия принял глава Пентагона Пит Хегсет, ранее гвардейцы работали без оружия, помогая в патрулировании и регулировании дорожного движения.

    Рассматривается запрос полиции на увеличение присутствия гвардейцев в метро к началу учебного года. В армии отметили, что военнослужащие проходят регулярную подготовку и квалификацию по обращению с оружием.

    Представитель Белого дома пояснил, что национальная гвардия не занимается арестами, а только обеспечивает безопасность объектов и поддержку полиции при задержаниях.

    В Вашингтоне сейчас находятся более 2,2 тыс. гвардейцев и летчиков, большинство из которых прибыли из других штатов для реализации инициативы президента США Дональда Трампа по борьбе с преступностью и бездомностью.

    Примерно 60% всех патрулирующих прибыли из других регионов после распоряжения республиканских губернаторов, а больше всего бойцов направил губернатор Западной Виргинии Патрик Моррисси. Демократы критикуют эти действия, считая их политизированными, а Трамп продолжает угрожать вводом войск и в другие города.

    Напомним, президент США Дональд Трамп направил в Вашингтон национальную гвардию и ввел прямой федеральный контроль над местной полицией.

    До этого Трамп заявлял о своем намерении лично патрулировать улицы Вашингтона совместно с полицией и военными.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 22:12 • Новости дня
    ФАС открыла несколько дел по завышению цен на бензин в регионах

    Tекст: Антон Антонов

    Федеральная антимонопольная служба возбудила несколько дел по поводу нарушений антимонопольного законодательства из-за завышения розничных цен на бензин на АЗС в ряде регионов, сообщило правительство России.

    Заместитель председателя правительства Александр Новак провел заседание штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов с участием представителей профильных министерств, нефтяных компаний и депутатов, сообщается на сайте кабмина.

    На заседании обсуждалась ситуация на рынке нефтепродуктов в условиях повышенного летнего спроса, а также вопросы поставок и ценообразования на топливо в регионах. Также внимание уделили продаже топлива сельхозпроизводителям во время уборочной кампании и соблюдению антимонопольного законодательства.

    По данным Минэнерго, из-за роста объемов продаж и своевременной отгрузки в регионы цены на бензин и дизельное топливо на Петербургской бирже снижались последние два дня. Производители поддерживают баланс поставок в период высокого спроса. Поставки топлива сельхозпроизводителям продолжаются в штатном режиме, все заявки аграриев на топливо удовлетворяются.

    Представитель ФАС сообщил, что служба открыла несколько дел по нарушению антимонопольного законодательства по случаям завышения розничных цен на заправках в отдельных регионах и будет продолжать мониторинг цен.

    Новак поручил Минэнерго отслеживать ситуацию для стабильного обеспечения внутреннего рынка топливом и сохранения баланса цен. Минэкономразвития проанализирует параметры, влияющие на формирование розничных цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, биржевая цена бензина АИ-92 установила новый исторический рекорд. Сообщалось, что кабмин намерен сохранить ограничения на экспорт бензина с российских НПЗ для стабилизации ситуации на внутреннем рынке в течение сентября.

    Комментарии (4)
    25 августа 2025, 08:28 • Новости дня
    Цены на нефть выросли в начале недели

    Мировые цены на нефть выросли в начале недели

    Tекст: Мария Иванова

    Мировые цены на нефть в понедельник пошли в рост на фоне ожиданий по поводу перспектив поставок и монетарной политики в США.

    Цена ноябрьских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.26 росла на 0,13% – до 67,31 доллара за баррель, а октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,22%, до 63,8 доллара, передает РИА «Новости».

    Внимание экспертов сосредоточено вокруг геополитических факторов, влияющих на перспективы поставок. Так, на прошлой неделе старший советник главы Белого дома по торговле Питер Наварро уклонился от ответа на вопрос, планируют ли США дополнительно вводить пошлины на товары из Китая из-за торгового сотрудничества с Россией. Кроме того ANZ Research пеердает: Наварро заявлял, что ожидает удвоения тарифов США в отношении Индию с 27 августа как наказание за закупки российской нефти.

    Также аналитики обращают внимание на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, поскольку она отражается на стоимости доллара, к которой чувствительны цены на сырьевые активы.

    Комментарии (0)
    26 августа 2025, 22:25 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности введения санкций против Украины

    Tекст: Антон Антонов

    США могут ввести санкции и таможенные пошлины не только против России, но и против Украины, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что стремится спасти жизни «тысяч молодых людей». «Я могу спасти (людей) за счет применения санкций или <...> очень мощной системы пошлин, очень дорогостоящих для России, или Украины, или кого бы то ни было», – сказал он.

    Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский также несет ответственность за то, что конфликт на Украине продолжается, передает ТАСС.

    «Зеленский тоже не является невиновным. Для танго нужны двое», – сказал Трамп, заявив о необходимости встречи президента России Владимира Путина с Зеленским.

    Президент США сказал, что «сейчас ладит с Зеленским», отношения изменились, поскольку США «больше ничего не платят Украине». При этом он отметил, что у него «очень-очень хорошие» отношения с Путиным.

    Он добавил, что выступает за мир на Украине и не спешит с введением новых экономических санкций. По словам президента США, он предпочел бы увидеть урегулирование ситуации через переговоры: «Я хочу увидеть сделку». Он добавил, что если будет вынужден «использовать задуманные меры», то они будут очень серьезными, но сейчас его приоритет – завершение конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп заявил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Трамп отметил возможность смены подхода США к России. По его словам, Вашингтон рассматривает возможность введения новых санкций из-за конфликта на Украине через две недели.

    Комментарии (0)
    24 августа 2025, 12:12 • Новости дня
    Маркетплейсы начали продавать футболки с фото встречи Путина и Трампа

    Tекст: Валерия Городецкая

    На маркетплейсах появились футболки с фотографией рукопожатия президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа во время их встречи на Аляске.

    Стоимость такого сувенирного изделия составляет около 800 рублей, передает РИА «Новости».

    Кроме того, пользователи могут приобрести термонаклейки с аналогичным изображением для самостоятельного нанесения на одежду. Другой вариант сувенирной продукции – интерьерная картина с фотопечатью президентов, идущих по красной дорожке от самолета. Цена такой картины составляет 1150 рублей.

    Ранее Трамп показал фотографию с саммита на Аляске, на которой Путин «получился хорошо», а он сам – «нормально».

    Глава МИД Сергей Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 20:48 • Новости дня
    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном

    Трамп выразил намерение провести встречу с Ким Чен Ыном в 2025 году

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что рассчитывает организовать личную встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в течение текущего года.

    О желании президента США Дональда Трампа встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном стало известно на встрече с президентом Республики Корея Ли Чжэ Меном в Белом доме, передает ТАСС.

    Глава американской администрации ответил на прямой вопрос журналистов о возможной встрече с северокорейским лидером уже в 2025 году.

    Трамп заявил: «Однако я бы хотел встретиться с ним в нынешнем году».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт объяснил опасения Трампа из-за дружбы России и Китая.

    Северокорейский лидер заявил в годовщину перемирия в Корейской войне о том, что страна добьется победы в «антиимпералистических и антиамериканских» сражениях.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 21:05 • Новости дня
    Трамп признался, что не знает о возможности встречи Путина и Зеленского

    Трамп заявил, что сроки переговоров Путина и Зеленского зависят от них

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский лидер допустил, что встреча между российским и украинским президентами может не состояться, отметив самостоятельность сторон в принятии решений.

    Президент США Дональд Трамп признал, что не знает, состоится ли встреча Владимира Путина с Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

    «Я не знаю, встретятся ли они. Может, встретятся, может, нет», – сказал Трамп во время беседы с южнокорейским коллегой Ли Чжэ Меном в Белом доме.

    Он отметил, что желание сторон участвовать в переговорах должно быть их собственным решением: «Они хотели бы, чтобы на встрече был я. Я сказал: «Вы, ребята, должны это решить. Это ваше дело. Это не касается нас», – подчеркнул Трамп.

    Трамп также выразил уверенность, что конфликт на Украине будет урегулирован. По его словам, сроки и возможность встречи зависят исключительно от Путина и Зеленского: «Это зависит от них. Для танго нужны двое».

    Говоря о гипотетической трехсторонней встрече с участием России, США и Украины, он предположил, что сначала двум лидерам стоит встретиться между собой, чтобы приблизиться к заключению сделки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эксперт считал, что Дональд Трамп будет готов к возобновлению деловых и дипломатических переговоров с Россией без учета украинского вопроса.

    Владимир Зеленский планировал обсудить варианты организации переговоров с российской стороной в ходе консультаций с представителями администрации США на этой неделе.

    Встреча Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным может состояться только при предварительном достижении консенсуса по ключевым аспектам украинского конфликта.

    Комментарии (0)
    25 августа 2025, 23:36 • Новости дня
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    Трамп заявил о пристальном изучении США «войны беспилотников» на Украине
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Американские военные специалисты внимательно анализируют боевые действия на Украине, в которых широко используются беспилотные летательные аппараты, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп заявил, что такого масштаба вооруженный конфликт не происходил со времен Второй мировой войны, отметив особенности применения современных дронов, передает ТАСС.

    «Это совершенно новый вид боевых действий. Это боевые действия с применением беспилотников. Это война беспилотников», – сказал он. По словам американского лидера, «войны беспилотников раньше не было», и минобороны США тщательно изучает происходящее. Трамп отметил, что министр обороны Пит Хегсет и другие специалисты уделяют особое внимание анализу этой формы конфликта. «Это совершенно новый вид войны», – добавил Трамп.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский, по данным Financial Times, обсуждал с Соединенными Штатами совместную программу по производству дронов, часть проектов планируется реализовать на американских предприятиях. Зеленский заявил о предложенной США программе, предусматривающей выпуск 10 млн дронов ежегодно.

    На ваш взгляд
    Когда закончится СВО?





    Результаты


    Комментарии (0)
    Главное
    У экс-замглавы Минобороны Иванова нашли холодное оружие офицеров СС
    Грабивших Суджу боевиков ВСУ перебросили на харьковское направление
    В Польше потребовали извинений от Киева за скандал в прямом эфире
    МЧС Киргизии сообщило о возможном росте числа погибших на пике Победы
    Мигранты сыграли в бейсбол у мемориала павшим воинам в Тульской области
    Депутат сообщил о штрафах за самовольный захват парковки во дворе
    Синоптики дали прогноз на утро 1 сентября в Москве

    Крым стал снабжать газом новые регионы России

    Крым, который сам десять лет назад оказался в энергетической блокаде, теперь помогает новым территориям России. Из Крыма построили новый газопровод в Херсонскую область, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Где Крым берет голубое топливо и хватит ли его на снабжение новых территорий? Подробности

    Перейти в раздел

    Макрон, Мерц и Туск готовят в Молдавии почву для новой войны

    В среду Молдавия отметит День независимости в присутствии высоких гостей из ЕС – опекунов местного президента Майи Санду, чья партия рискует потерять контроль над правительством уже в сентябре. Санду хочет, чтобы Европа обеспечила ей сохранение власти любой ценой. Европейцы помогут. Но цена окажется очень высокой. Подробности

    Перейти в раздел

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАТО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский терроризм начал пугать Европу

    В Венгрии приравняли удары Украины по нефтепроводу «Дружба» к нападению на Будапешт и Братиславу. Как заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто, Владимир Зеленский обещал прекратить атаки на трубопровод, если Будапешт займет проукраинскую позицию. Как полагают эксперты, в Европе вслед за африканскими странами происходит осознание того, что Украина превратилась в террористическое государство. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Расплата: Урсуле готовят досрочную отставку

      Для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен готовят досрочную отставку – формально почетную, но на самом деле позорную. Эта идея якобы принадлежит канцлеру Германии Фридриху Мерцу, у которого с Урсулой старые счеты.

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации