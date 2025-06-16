  • Новость часаМосква заявила о круглосуточной помощи россиянам в выезде из Ирана
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия сохранила шанс для дипломатии между Ираном и Израилем
    Парламент Ирана утвердил договор о стратегическом партнерстве с Россией
    Telegraph: Украину бросил самый могущественный и богатый союзник
    NYT: Уродливая плюшевая игрушка стала эффективным оружием Китая для завоевания мира
    Участок фронта ВСУ обвалился после освобождения Ульяновки
    Россиянам рекомендовали уезжать из Израиля в Египет
    Эстония собралась закрыть КПП «Нарва-1»
    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов
    Цены на нефть резко выросли
    Мнения
    Андрей Медведев Андрей Медведев Иран подвело желание ничего не менять

    Все у Ирана до поры шло неплохо. И работа разведки, по оценкам американцев, была поставлена очень даже толково. Переоценка возможностей, недооценка врага и нежелание видеть внутренние проблемы привели к результату, который сейчас наблюдает мир.

    0 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Как Запад превращает поражения в несуществующие победы

    Пиар всегда был сильной стороной Запада. Именно пиаром удобнее всего перекрыть горький вкус неудачи. Поражение как бы нивелирует героизм тех, кто дрался насмерть, но в итоге проиграл, а это неправильно.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Западная культура ищет способы говорить о России

    В то время, как все идеологические органы Запада стеной стоят на пути «российских нарративов», Эмили Мортимер и те, кто поставил свои деньги на ее кинопроект, готовят свой маленький подкоп под эту стену. Для этого сгодится даже банальная, не имевшая никаких последствий история 35-летней давности, мало кому известная как в России, так и на Западе.

    4 комментария
    16 июня 2025, 10:29 • Новости дня

    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США

    Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США
    @ Qian Weizhong/VCG/Visual China G/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент США Дональд Трамп поручил федеральным ведомствам расширить усилия по депортации мигрантов в крупнейших американских городах, несмотря на протесты и судебные иски.

    Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

    Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

    Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

    Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.

    15 июня 2025, 19:41 • Новости дня
    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи

    Reuters: Трамп заблокировал план Израиля по убийству Хаменеи

    Стало известно о реакции Трампа на планы Израиля убить Хаменеи
    @ Пресс-служба Белого дома

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп в последние дни наложил вето на израильский план по убийству верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, пишет Reuters.

    Агентство ссылается на двух американских чиновников, знакомых с ситуацией. В материале отмечается, что решение Трампа было принято недавно, передает РИА «Новости».

    В публикации приводится комментарий: «Президент США Дональд Трамп в последние несколько дней наложил вето на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи».

    Один из источников уточнил, что вопрос о преследовании всего политического руководства Ирана в настоящий момент не рассматривается.

    Ранее Трамп подчеркнул, что мир между Ираном и Израилем возможен и указал на важность переговоров на фоне текущей эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Также Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    Комментарии (12)
    14 июня 2025, 04:04 • Новости дня
    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп

    Берлетик: Переговоры с Ираном были прикрытием американо-израильского удара

    Аналитик Берлетик раскрыл, что под видом переговоров с Ираном скрывал Трамп
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Геополитический аналитик, бывший морпех США Брайан Берлетик заявил, что так называемые переговоры с Ираном по ядерной программе, были прикрытием для того удара, который совершил Израиль в ночь на 13 июня.

    «Как и предупреждалось, «переговоры» Трампа с Ираном были прикрытием для крупного американо-израильского удара», – написал он в посте соцсети Х.

    Берлетик считает, что мир должен прекратить с США такие «переговоры» и дать Вашингтону понять, что любая атака со стороны сателлитов США будет истолкована как атака самих США.

    «Настало время тем, кто защищает Трампа, проснуться, высказаться и отказать ему», – призвал аналитик.

    По его мнению, подобные игры – это не то, за что голосовали американцы.

    «Россия и Китай – на очереди. Он не остановится на Иране, цель удара по Ирану –  создать условия для дальнейшего окружения и сдерживания России и Китая», – предупредил Берлетик.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Американский журналист Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников президента Трампа, написал в своем информационном бюллетене, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    Комментарии (13)
    14 июня 2025, 18:00 • Видео
    Война против Трампа началась

    14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    Комментарии (2)
    14 июня 2025, 22:36 • Новости дня
    Трамп рассказал о разговоре с Путиным

    Трамп назвал войну между Израилем и Ираном главной темой разговора с Путиным

    Трамп рассказал о разговоре с Путиным
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп сообщил о согласии с мнением президента России Владимира Путина о том, что «война между Израилем и Ираном должна закончиться».

    «Президент Путин позвонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения, а главное – поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает», – рассказал Трамп в Truth Social.

    Он заявил, что беседа продолжалась «долго», при этом России и Украине было уделено «гораздо меньше времени». Однако, как пояснил Трамп, эта тема будет обсуждаться «на следующей неделе». Трамп отметил, что Россия сейчас «занимается запланированным обменом пленными».

    «Он, как и я, считает, что война между Израилем и Ираном должна закончиться», – заявил Трамп. По его словам, он сказал Путину, что конфликт на Украине тоже «должен закончиться».

    Напомним, Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом, в ходе которого осудил операцию Израиля против Ирана и подтвердил готовность Москвы продолжить переговоры с Киевом. Путин также поздравил Трампа с днем рождения.

    Комментарии (13)
    14 июня 2025, 03:18 • Новости дня
    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил о погибших участниках переговоров с Ираном

    CNN: Трамп мрачно пошутил в ответ на вопрос о судьбе соглашения с Ираном
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп ответил на несколько вопросов телеведущей CNN Даны Бэш, один из которых заставил его мрачно пошутить в стиле дона Корлеоне, отметив, что все, кто когда-то был против его предложения, теперь мертвы.

    Трамп ранее призывал иранцев «сесть за стол переговоров, чтобы заключить сделку, пока не стало слишком поздно», однако теперь те, кто выступал против ядерной сделки с Соединенными Штатами, мертвы, сказал президент США в интервью репортеру CNN Дане Бэш в коротком телефонном интервью.

    «Вы знаете, что люди, с которыми я имел дело, мертвы, сторонники жесткой линии», – сказал Трамп, по словам Бэш.

    Мохаммад Багери, главнокомандующий армией Ирана, был убит в ходе первых израильских ударов, как и генерал Хоссейн Салами, генерал Голамали Рашид и генерал Амир Али Хаджизаде.

    Когда Бэш спросила, была ли их смерть результатом атаки Израиля, Трамп иронично ответил: «Они определенно умерли не от гриппа, и не от Covid».

    Американский лидер также повторил свою реплику в посте в социальных сетях.

    «Некоторые иранские сторонники жесткой линии говорили смело, но они не знали, что должно было произойти. Они все мертвы теперь, и будет только хуже!» –написал он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп заявлял, что иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке.

    До этого Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Комментарии (9)
    14 июня 2025, 00:47 • Новости дня
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    Карлсон назвал участие США в атаках Израиля «средним пальцем избирателям» Трампа
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля//Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Такер Карлсон, один из самых влиятельных сторонников американского президента Дональда Трампа, написал в своем информационном бюллетене в пятницу, что США должны «отказаться от Израиля» и позволить ему вести собственные войны.

    «Если Израиль хочет развязать эту войну, он имеет на это полное право. Это суверенная страна, и она может поступать, как ей заблагорассудится. Но не при поддержке Америки», цитирует журналиста – Jewish Insider.

    В последние дни Карлсон высказывался о том, что опасения по поводу доступа Ирана к ядерному оружию необоснованны, а война с Исламской Республикой не только приведет к тысячам американских жертв на Ближнем Востоке, но и «будет равносильна глубокому предательству» базы Трампа и фактически «положит конец его президентству».

    Карлсон повторил это в своем информационном бюллетене, обвинив Трампа в «соучастии в акте войны» посредством «многолетнего финансирования и поставок оружия Израилю».

    Прямое участие США в войне с Ираном, сказал Карлсон, «стало бы средним пальцем в лицо миллионам избирателей, которые отдали свои голоса в надежде создать правительство, которое наконец поставит США на первое место».

    «То, что произойдет дальше, определит президентство Дональда Трампа», –  заключил он.

    Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, атаковал военные и ядерные объекты в Иране и провел спецоперации по ликвидации представителей военного руководства и физиков-атомщиков.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил Владимиру Путину, что нападение Израиля является откровенным нарушением международных правил и обязательно получит ответ.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани на экстренном заседании Совета Безопасности организации заявил, что израильские атаки – это «акт государственного терроризма и вопиющее нарушение международного права». С решительным осуждением израильских атак выступила Россия.


    Комментарии (9)
    13 июня 2025, 18:28 • Новости дня
    Трамп заявил о звонках из Ирана с просьбой о ядерной сделке

    Трамп сообщил о просьбах иранских властей заключить ядерное соглашение

    Tекст: Вера Басилая

    Иранские чиновники звонят в США с просьбой о переговорах по ядерной сделке после последних событий на Ближнем Востоке, заявил президент США Дональд Трамп.

    Трамп сообщил, что представители иранских властей выходят с ним на связь с целью обсуждения возможного соглашения по ядерной программе, передает ТАСС.

    Трамп подчеркнул, что после израильских ударов интерес Тегерана к переговорам возрос. По словам американского президента, иранские чиновники звонят ему с предложениями обсудить заключение соглашения по ядерной программе.

    Он отметил, что «они упустили возможность заключить сделку» и теперь, возможно, «у них будет другая возможность».

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана заявил, что новый раунд переговоров по ядерной программе с США может быть отменен из-за удара Израиля.

    СМИ писали, что Соединенные Штаты ожидают проведения встречи по ядерной сделке с Ираном в Омане 15 июня, несмотря на ситуацию с ударами Израиля.

    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка». Также Трамп допустил дальнейшую эскалацию, если Тегеран откажется от соглашения, и предупредил о возможных новых атаках.

    Комментарии (21)
    14 июня 2025, 19:19 • Новости дня
    Путин в разговоре с Трампом осудил операцию Израиля против Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «В центре обмена мнениями, естественно, находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», – заявил Ушаков, передает ТАСС.

    По его словам, российский лидер заявил о готовности России выполнить роль посредника между Израилем и Ираном. Ушаков отметил, что российская сторона до обострения ситуации предлагала шаги для достижения договоренностей между США и Ираном, и этот подход остается неизменным.

    «Владимир Путин, осудив военную операцию Израиля против Ирана, выразил серьезную обеспокоенность относительно возможной эскалации конфликта, что имело бы непредсказуемые последствия для всей ситуации в Ближневосточном регионе», – добавил представитель Кремля.

    В ходе телефонного разговора президенты России и США не исключили возвращения Ирана к переговорам с Вашингтоном по ядерной программе. Дональд Трамп охарактеризовал ситуацию как весьма тревожную, но отметил эффективность ударов Израиля по иранским объектам.

    Напомним, в субботу Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Комментарии (14)
    14 июня 2025, 19:30 • Новости дня
    Путин подтвердил готовность продолжить переговоры с Киевом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «С российской страны выражена готовность продолжить переговоры с украинцами, как условлено, после 22 июня. Дональд Трамп принял к сведению эту информацию и вновь отметил заинтересованность в скорейшем окончании российско-украинского конфликта», – сказал Ушаков, передает ТАСС.

    В ходе беседы Путин также проинформировал Трампа о ходе обмена военнопленными между Россией и Украиной. По словам Ушакова, российский президент отметил, что в последние дни осуществляется обмен пленными, включая тяжелораненых и молодых военнослужащих младше 25 лет. Кроме того, Украина приняла две партии тел погибших.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут.

    В субботу в Минобороны сообщили, что Россия и Украина начали передавать раненых, запустив бессрочные обмены по договоренностям, достигнутым в Стамбуле в рамках переговорного процесса, возвращена еще одна группа российских солдат с территории Украины.

    Комментарии (22)
    13 июня 2025, 15:16 • Новости дня
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский президент Дональд Трамп высоко оценил израильский удар по иранским объектам, отдельно отметив перспективу заключения новой ядерной сделки с Тегераном.

    Трамп прокомментировал недавнюю атаку Израиля на иранские объекты, отметив ее эффективность, передает ТАСС. По его словам, «это было превосходно», а удар был настолько сильным, насколько это вообще возможно.

    Трамп добавил: «И это еще не все, впереди будет много всего», выразив уверенность в продолжении событий, связанных с ситуацией вокруг Ирана. Он также подчеркнул, что Иран получил шанс изменить ситуацию, но этим шансом не воспользовался.

    В то же время американский лидер отказался отвечать на вопрос, принимали ли США участие в израильской атаке.

    Отдельно Трамп заявил, что у Ирана есть, возможно, второй шанс заключить соглашение по своей ядерной программе. По его словам, два месяца назад он поставил Тегерану 60-дневный ультиматум для заключения сделки, однако иранская сторона не выполнила это условие. Сейчас, по мнению Трампа, Ирану предоставляется новая возможность.

    Ранее член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщил, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Ранее в этот день министр обороны Исраэль Кац заявил о нанесении по Ирану превентивного удара, после которого, по его словам, может последовать ответная атака. В этой связи командование израильского тыла заявило, что с 3.00 было принято решение перевести все регионы страны на особое положение.

    До этого американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен заключить соглашение с Ираном по ядерной программе и привержен дипломатическому пути решения вопроса, поэтому США не будут напрямую участвовать в военных атаках Израиля на Иран.

    Комментарии (5)
    13 июня 2025, 17:00 • Новости дня
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    Трамп назвал удар Израиля по Ирану «замечательным для рынка»
    @ Morteza Nikoubazl/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что израильский удар по Тегерану приведет к позитивным изменениям на мировых финансовых рынках.

    Трамп в беседе с газетой The Wall Street Journal заявил, что атака Израиля на Иран окажет «самое положительное влияние» на мировые рынки, передает ТАСС.

    По словам президента США, теперь у Тегерана не будет возможности получить ядерное оружие, что снизит угрозу для человечества и укрепит позиции рынка.

    «Я думаю, в конечном счете это будет прекрасно для рынка, потому что у Ирана не будет ядерного оружия. Для рынка это будет замечательно – и должно оказать на него самое положительное влияние. У Ирана не будет ядерного оружия, которое представляло бы большую угрозу человечеству», – сказал американский лидер.

    Ранее Трамп назвал атаку Израиля «превосходной» и пообещал продолжение.

    Член комиссии по национальной безопасности Ирана сообщал, что очередной раунд обсуждения ядерной программы с США может быть отменен из-за недавнего удара Израиля.

    Комментарии (12)
    15 июня 2025, 17:37 • Новости дня
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    Трамп открыт к посредничеству Путина в конфликте Израиля и Ирана
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп открыт к возможности участия президента России Владимира Путина в качестве посредника для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

    Заявление Трампа прозвучало в интервью телеканалу ABC News. По словам американского лидера, он открыт к тому, чтобы президент России Владимир Путин выступил в качестве посредника при урегулировании конфликта.

    Трамп отметил: «Он (Путин) готов. Он позвонил мне в связи с этим. Мы долго об этом разговаривали». Президент США добавил, что Штаты также могут вмешаться в ситуацию, однако на данный момент в конфликт не вовлечены.

    Ранее Путин в разговоре с американским лидером Дональдом Трампом осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    14 июня 2025, 19:10 • Новости дня
    Путин провел 50-минутный телефонный разговор с Трампом

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут, сообщил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

    «Только что состоялся очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Ушаков отметил, что «разговор продолжался около часа, а если быть точным, 50 минут. Был содержательным, откровенным и, главное, весьма полезным». Представитель Кремля охарактеризовал общение как конструктивное и насыщенное.

    Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что считает важным начало прямого диалога между США и Россией по вопросу урегулирования ситуации на Украине. Он подчеркнул, что президент США Дональд Трамп изменил статус-кво, начав личные переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

    В среду президент США заявил о хороших отношениях с президентом России Владимиром Путиным и раскрыл детали их последнего разговора.

    Комментарии (0)
    15 июня 2025, 01:15 • Новости дня
    Военный парад начался в Вашингтоне

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Вашингтона проходит военный парад по случаю 250-летия со дня основания Сухопутных войск США, сообщают информационные агентства.

    В мероприятии, как сообщалось, будут задействованы около 6,5 тыс. военных и порядка 150 единиц техники – среди них танки M1 Abrams, бронемашины Bradley и бронетранспортеры Stryker, передает ТАСС.

    Авиационная часть парада включает полеты вертолетов AH-64 Apache, UH-60 Black Hawk и CH-47 Chinook, а также исторических самолетов B-17 Flying Fortress и Douglas C-47.

    По информации местных СМИ, десятки тысяч человек пришли в центр столицы, чтобы посмотреть на торжественное шествие. Президент США Дональд Трамп лично присутствует на мероприятии.

    Параллельно с парадом по всей стране проходят протесты под лозунгом No Kings («Королей нет»), участники которых обвиняют Трампа в превышении полномочий и считают проведение парада нерациональным расходованием средств. Однако в самой столице, по данным местных СМИ, на акцию собралось лишь около 200 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, парад в Вашингтоне 14 июня совпадает не только с днем основания американской армии, но и с днем рождения Трампа.

    Комментарии (0)
    14 июня 2025, 19:39 • Новости дня
    Путин поздравил Трампа с днем рождения

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент РФ Владимир Путин в ходе третьего за месяц телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом поздравил его с 79-летием. Об этом на брифинге сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения. Президенту США исполнилось сегодня 79 лет», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.

    Кроме того, по его словам, российский лидер отметил, что в Соединенных Штатах в этот день празднуется День американского флага и 250-летие Сухопутных войск.

    Ушаков сообщил, что оба президента выразили удовлетворение сложившимися личными отношениями, которые позволяют им по-деловому общаться и искать решения сложных вопросов двусторонней и международной повестки дня.

    В ходе разговора Путин и Трамп вновь подчеркнули братство по оружию народов СССР и США во Второй мировой войне. Этой теме было уделено особое внимание, как и в предыдущих беседах лидеров.

    Это уже третий телефонный разговор президентов за последний месяц и пятый с начала года. Одной из главных тем обсуждения стало обострение между Израилем и Ираном, а также вопросы, связанные с Украиной и развитием двусторонних отношений.

    Напомним, Ушаков заявил, что Путин и Трамп провели телефонный разговор, который длился 50 минут. По его словам, российский лидер осудил военную операцию Израиля против Ирана и выразил тревогу по поводу возможной эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

    Представитель Кремля отметил, что президент РФ обозначил намерение Москвы вернуться к переговорам с Киевом после обозначенной даты.

    Комментарии (4)
    15 июня 2025, 06:27 • Новости дня
    Власти Британии согласились на национальное расследование насилия над детьми

    Tекст: Антон Антонов

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер принял решение начать национальное расследование случаев сексуального насилия над несовершеннолетними, пишет Guardian со ссылкой на слова Стармера.

    «Кир Стармер начнет национальное расследование деятельности банд, занимавшихся совращением малолетних, после получения рекомендаций из независимого отчета по скандалу», – приводит РИА «Новости» текст Guardian.

    Стармер ранее выступал против дополнительного расследования, подчеркивая важность использования уже имеющихся доказательств и ускорения оказания помощи жертвам.

    По данным GB News, замглавы МВД Британии Джесс Филлипс отказалась проводить новое расследование под эгидой МВД, подчеркнув, что расследование на местном уровне эффективнее. Такое заявление она сделала в письме городскому совету Олдема, где продолжается работа по поддержке жертв сексуальных преступлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе парламент Британии отклонил предложение о национальном расследовании случаев сексуального насилия над несовершеннолетними девочками на севере Англии. Лидер партии Reform UK Найджел Фараж заявил о необходимости расследования роли Стармера в сокрытии массовых изнасилований девочек в стране.

    Сексуальные преступления, включая изнасилования и эксплуатацию, происходили с 1980-х до середины 2010-х в Олдеме, Ротереме, Рочдейле, Телфорде и других городах и были совершены преимущественно выходцами из Пакистана.

    Комментарии (0)
    Главное
    Иран применил гиперзвуковые ракеты при ударах по Тель-Авиву и Хайфе
    В районе ядерного объекта в иранском Фордо зафиксированы подземные толчки
    Стало известно о планах Зеленского уволить премьера Шмыгаля
    Госпитали Восточной Европы стали готовить к войне
    Британскую разведку МИ-6 впервые возглавила женщина
    Боец Монсон объяснил, почему не может работать телохранителем Путина
    Умер глава Estee Lauder Леонард Лаудер

    Редкоземельное оружие Китая попало точно в цель

    США и Китай пошли на уступки друг другу, заключив торговое соглашение. Судя по всему, точечный удар Пекина по доступу американцев к редкоземельным металлам сработал. Слишком много на нем завязано – не только мировой автопром и электроника, но и оборонка. Подробности

    Перейти в раздел

    Немецкие сказки про «зеленых человечков» в Эстонии служат низким целям

    Глава внешней разведки Германии Бруно Каль перед своей предполагаемой отставкой заявил о наличии твердых доказательств того, что Россия хочет проверить страны НАТО на единство и может послать в Эстонию «зеленых человечков». С чего это вдруг? Подробности

    Перейти в раздел

    В МВД перешли к отбору полезных для России мигрантов

    В России продолжается работа по регулированию пребывания иностранных граждан. Так, глава МВД заявил о необходимости высылки мигрантов, которые не приносят пользу российскому обществу. О каких критериях полезности мигрантов идет речь и как призыв министра связан с истекающим сроком легализации мигрантов в России? Подробности

    Перейти в раздел

    Пустеющая Эстония решила стать всеевропейской тюрьмой

    Крупный политический скандал разворачивается в Эстонии, а все из-за намерения правительства страны поместить в местные тюрьмы иностранных преступников. Таллин заявляет, что это даст бюджету государства доход в десятки миллионов евро. Однако внезапно всплыли некоторые детали соглашения, которые в эстонском руководстве предпочли скрыть или даже солгать. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война против Трампа началась

      14 июня – важный день для США. Пока в Вашингтоне парадом отмечают день рождения Дональда Трампа и американской армии, штаты решили восстать. Разумеется, не сами так решили – и не случайно.

    • Новые санкции: насколько сбрендила Европа?

      Еврокомиссия анонсировала очередной пакет антироссийских санкций. В нем есть новшества, есть выстрелы в собственную ногу, а есть и потенциально опасные для России моменты.

    • Пентагон урежет мечты Зеленского

      Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что бюджет на закупки нового вооружения для Украины будет сокращен. Это хорошо. Но для быстрого окончания конфликта нужно еще кое-что.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации