Трамп призвал начать массовые депортации мигрантов в крупнейших городах США

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает Bloomberg, в своем заявлении Трамп подчеркнул, что сотрудники ICE (Американской службы иммиграционного и таможенного контроля) получили приказ максимально способствовать реализации «крупнейшей программы массовой депортации в истории».

Трамп подчеркнул необходимость активизировать задержания и высылку нелегалов в таких городах, как Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк, где, по его словам, проживают «миллионы и миллионы нелегальных мигрантов». Он заявил, что инициатива направлена на обеспечение безопасности и порядка в крупнейших мегаполисах страны.

Президент также отметил, что готов разработать изменения в иммиграционной политике, чтобы смягчить влияние кампании по депортации на некоторые ключевые отрасли рынка труда, включая сельское хозяйство и гостиничный бизнес. Трамп признал, что многие сельские районы уже столкнулись с нехваткой рабочих из-за ужесточения миграционной политики, и пообещал учесть интересы бизнеса.

Накануне в центре Лос-Анджелеса на акцию против политики президента США собрались 30 тыс. человек, что стало крупнейшим протестом за последнее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса группы протестующих организовали марш и нарушили комендантский час. В Лос-Анджелесе продолжаются массовые беспорядки, грабежи и погромы. В регион введены войска Национальной гвардии и установлен комендантский час. Происходящее привело к крупному внутриполитическому кризису в США.