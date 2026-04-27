В России решили увеличить пошлины за оформление ВНЖ

Правкомиссия одобрила увеличение пошлины за оформление ВНЖ для иностранцев
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс, согласно которым пошлина за оформление вида на жительство для иностранных граждан увеличится в пять раз – с шести тыс. рублей до 30 тыс. рублей.
Соответствующее решение содержится в тексте законопроекта. В документе отмечается: «Внести во вторую часть Налогового кодекса РФ следующие изменения. В пункте 1 статьи 333.28 следующие изменения: за выдачу вида на жительство иностранному гражданину или лицу без гражданства – пошлину в 30 тыс. рублей», передает ТАСС.
При этом в законопроекте предусмотрено исключение – иностранцы, которые заключили контракт с Вооружёнными силами России, а также члены их семей, будут освобождены от уплаты госпошлины.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, предлагающий аннулировать вид на жительство иностранцам, проработавшим официально менее десяти месяцев в году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, судебные приставы в прошлом году выдворили из страны почти 64 тысячи иностранцев за нарушение законодательства.
Минтруд ранее сократил список профессий для упрощенного получения вида на жительство до 29 специальностей.