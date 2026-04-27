Путин поручил снизить бумажную нагрузку в бюджетной сфере

Путин поручил снизить бумажную нагрузку на работников медицины и образования
Президент Владимир Путин распорядился уменьшить объем отчетности для сотрудников бюджетных организаций, уделив особое внимание медицине и образовательным учреждениям.
Президент Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам встречи с бизнесом на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей, прошедшем 26 марта, сообщается на сайте Кремля.
В перечне поручений отмечается, что кабмину совместно с Госдумой необходимо обеспечить снижение документационной нагрузки на работников бюджетной сферы, прежде всего в здравоохранении и образовании, предусмотрев в том числе включение необходимых мероприятий в соответствующие отраслевые программы повышения производительности труда, формируемые в рамках федерального проекта «Производительность труда», входящего в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Доклад по итогам работы должен быть представлен до первого августа.
Ранее на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей глава государства призвал оптимизировать отчетность в бюджетной сфере.
Вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал сокращение числа обязательных документов для преподавателей вузов и колледжей.