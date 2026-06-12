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    Россия стала соавтором экономического чуда КНДР
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    Путин: Господь всегда с Россией
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    МИД: США устроили настоящую охоту на россиян в Таиланде
    Россия сочла приговор Лабину попыткой запугать бельгийский бизнес
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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россияне гордятся не только прошлым, но и настоящим

    Еще никто и никогда в истории не мог остановить Россию, поставившую перед собой сверхцель. А она у нас есть.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Чем жестче удары по Украине, тем меньше козырей у Зеленского

    Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Трамп демонтирует американскую империю

    Зачем добровольно отказываться от гегемонии? Ответ скрыт от политологов, но понятен экономистам. В этом году на погашение гособлигаций США впервые будет потрачен триллион долларов. Гашение облигаций уже стало для Америки непосильной ношей.

    8 комментариев
    12 июня 2026, 14:56 • Новости дня

    Москалькова заявила о создании уникальной российской школы правозащиты

    Москалькова заявила о создании отличной от Запада уникальной школы правозащиты

    Tекст: Вера Басилая

    Российская система защиты прав человека сформировалась в противовес политизированным западным моделям, поставив в центр внимания интересы и безопасность отдельной личности, заявила бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

    Лауреат Госпремии и бывший уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что Россия сумела выстроить собственную правозащитную школу, ориентированную исключительно на благополучие граждан, передает ТАСС.

    «С момента начала специальной военной операции институт был по-особому востребован. И наши государственные правозащитники, порой рискуя, выручали людей – курских жителей, заложников, российских моряков и многих других, потому что самое главное – это человек», – отметила экс-омбудсмен.

    По ее словам, в отличие от зарубежной практики, отечественную модель удалось успешно укрепить и развить. Полученную премию она назвала общей заслугой региональных уполномоченных, всего правозащитного сообщества и органов государственной власти.

    Ранее председатель СПЧ Валерий Фадеев объявил о присуждении Татьяне Москальковой высшей государственной награды по итогам прошлого года.

    До этого омбудсмен подготовила для президента документы о возвращении из украинского плена более 3,7 тыс. российских военнослужащих.

    В начале мая она сообщила о воссоединении более 50 разделенных из-за закрытия границ семей.

    11 июня 2026, 19:24 • Новости дня
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    Во Франции завершили монтаж российских комплексов для термоядерного реактора
    @ Macskelek/wikipedia.org

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специалисты смонтировали три важнейших гиротронных комплекса на площадке сооружения Международного термоядерного экспериментального реактора (ИТЭР) во Франции, сообщили в Проектном центре ИТЭР Росатома.

    «Критически важные для пуска и успешной работы реактора отечественные системы, включая комплекс вспомогательного оборудования, были успешно смонтированы группой специалистов в рамках выполнения российских обязательств по проекту ИТЭР», – подчеркивается в заявлении, передает ТАСС.

    Установленное оборудование доставили во французский Сен-Поль-ле-Дюранс в 2022 году. Производством систем занималось научно-производственное предприятие «Гиком», а организацию поставок взял на себя профильный центр Росатома.

    Ранее руководитель проекта ИТЭР Пьетро Барабаски отмечал высокую скорость возведения международного объекта. По его словам, впервые в истории строительство реактора опережает утвержденный график на шесть месяцев.

    Осенью прошлого года Россия поставила во Францию первый испытательный стенд для диагностики реактора ИТЭР. Немногим ранее отечественные специалисты приступили к испытаниям уникального материала для этой международной установки.

    Для дистанционного участия в экспериментах на токамаке ученые открыли специальный центр на базе университета МИФИ.

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    11 июня 2026, 20:36 • Новости дня
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    Российские бойцы подняли флаг над Константиновкой
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие ВС России подняли триколор над Константиновкой, зафиксировав исторический момент с помощью беспилотника.

    Кадры с установленным в городе российским триколором опубликовал телеканал RT. Видеоматериалы журналистам передали военнослужащие 1194-го полка 4-й бригады Южной группировки войск.

    Ранее Минобороны сообщило, что российские войска полностью установили контроль над восточной частью города и вышли на его северо-восточные окраины.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    11 июня 2026, 19:40 • Новости дня
    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького

    Вильясте назначена генеральным директором МХАТ имени Горького

    Назначен новый гендиректор МХАТ имени Горького
    @ Anatoly Lomokhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лариса Вильясте стала генеральным директором МХАТ имени Максима Горького.

    Соответствующая информация уже появилась в разделе «Люди театра» на официальном сайте культурного учреждения.

    Новый руководитель имеет значительный опыт работы в сфере театрального менеджмента. Начиная с 2014 года она успешно трудилась на посту директора Московского Губернского драматического театра.

    Кроме того, с 2018 года Вильясте руководила проведением Большого детского фестиваля, а также выступала директором известного смотра «Фабрика Станиславского».

    Напомним, в четверг Елена Булукова покинула пост генерального директора МХАТ имени Горького. Министерство культуры назначило ее на эту должность осенью 2025 года.

    В марте текущего года новым художественным руководителем театра стал Сергей Безруков.

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    12 июня 2026, 14:37 • Новости дня
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    Медведев: Россия научит Европу жизни
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил абсолютную уверенность в том, что Россия научит Европу жизни.

    Медведев заявил журналисту Life Александру Юнашеву, что Россия научит Европу жизни.

    «Научим, научим, даже не сомневайтесь», – заверил Дмитрий Медведев, комментируя перспективы взаимоотношений с европейскими государствами.

    В мае Дмитрий Медведев предложил внушить Европе животный страх для предотвращения масштабного конфликта.

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    11 июня 2026, 16:30 • Новости дня
    РЖД: В новых вагонах СВ будет душ и удлиненные полки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские железные дороги сообщили, что готовят к выпуску обновленные спальные составы увеличенного габарита, где пассажирам предложат двухметровые полки и просторные персональные душевые кабины.

    Вместимость будущего вагона СВ габарита Т вырастет на 11% по сравнению со стандартными аналогами. Создание перспективной модели ведется совместно со специалистами Трансмашхолдинга, сообщили ТАСС в РЖД.

    «Вагон габарита Т является новым продуктом линейки инновационных вагонов, разрабатываемых совместно с ТМХ. Его основные отличия от стандартных СВ: длина вагона больше на 73 см, ширина – на 28 см, вместимость увеличена на 11%, спальные места длиной два метра (на 16 см длиннее стандартных)», – рассказали в пресс-службе.

    Внутри проектировщики предусмотрели наличие отдельной душевой. Пассажиры также получат больше пространства для хранения личных вещей и удобные индивидуальные подлокотники.

    Ранее на Петербургском международном экономическом форуме посетителям представили четыре концепции интерьера новинки. В холдинге отметили, что большинство участников голосования выбрали оформление в темно-синих тонах, этот вариант поддержали 45% респондентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заинтересовался новыми железнодорожными вагонами увеличенного габарита.

    Позже холдинг представил купейные вагоны габарита Т с душевыми кабинами. А заместитель генерального директора РЖД Иван Колесников анонсировал выпуск вместительных плацкартов с длинными полками.

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    11 июня 2026, 18:24 • Новости дня
    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам

    Фракция ХДС/ХСС в ЕП предложила запретить россиянам выдачу шенгенских виз

    Партия Мерца выступила за прекращение выдачи шенгенских виз россиянам
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Немецкие консерваторы, которых возглавляет канцлер страны Фридрих Мерц, выступили за полное прекращение оформления туристических виз для граждан России, желающих посетить страны Евросоюза.

    Представители фракции германского консервативного блока ХДС/ХСС в Европейском парламенте выступили с инициативой ввести полный запрет на выдачу шенгенских туристических виз россиянам, передает ТАСС.

    В заявлении партии, которую возглавляет канцлер ФРГ Фридрих Мерц, отмечается, что в 2025 году свой отпуск в Европе провели 500 тыс. российских граждан. «Пришло время положить конец выдаче шенгенских туристических виз российским отдыхающим», – подчеркнули авторы обращения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти 11 стран Европы выступили за ужесточение правил въезда в Шенгенскую зону для российских туристов. Замглавы МИД России Александр Грушко назвал действия Брюсселя проявлением дискриминации по национальному признаку.

    Ранее Еврокомиссия объявила о полном прекращении выдачи россиянам новых многократных виз.

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    12 июня 2026, 15:17 • Новости дня
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    Путин после церемонии в Кремле провозгласил троекратное ура за победу
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин после церемонии награждения в Кремле вместе с лауреатами Государственных премий и Героями Труда провозгласил троекратное ура за победу.

    В День России Владимир Путин провел традиционное награждение выдающихся граждан в Большом Кремлевском дворце, передает РИА «Новости». После официальной части лауреаты пожелали руководителю страны здоровья и скорейшей победы.

    «Если за победу, тогда троекратное ура! Три-четыре», – скомандовал Путин. Вместе с президентом призыв поддержали все собравшиеся в зале.

    Награды получили известные общественные деятели, ученые и артисты. Среди них оказались ректор МГУ Виктор Садовничий, режиссер Андрей Кончаловский, академик РАН Алексей Васильев, а также бывший уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова и народная артистка России Марина Неелова.

    В Большом Кремлевском дворце прошла торжественная церемония вручения государственных наград.

    Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении премий выдающимся ученым.

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    11 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    ВСУ обстреляли из реактивных систем поселок в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Враг нанес массированный удар по поселку Белая Березка. Обстрел по домам мирных жителей велся из РСЗО «Град». <…> Никто из жителей не пострадал», – сообщил глава региона в своем канале в Max.

    В начале июня украинский беспилотник ранил женщину и двух детей в брянском селе Чубковичи.

    В конце мая один мирный житель погиб при массированном обстреле поселка Белая Березка из реактивной системы залпового огня «Град».

    В начале того же месяца из-за аналогичной атаки в этом населенном пункте пострадали пять человек.

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    11 июня 2026, 16:59 • Новости дня
    Правящая коалиция Италии выдвинула план снятия санкций с России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Италии смягчили резолюцию к саммиту Евросоюза, включив в документ призыв к поэтапной отмене антироссийских ограничений после завершения конфликта на Украине.

    Правящее большинство в итальянском парламенте внесло изменения в резолюцию, подготовленную для депутатов перед заседанием Совета ЕС 18–19 июня. Ультраправая партия «Лига Севера» добилась включения в текст как минимум трех более мягких пунктов, среди которых значится план снятия санкций с России, пишет РБК со ссылкой на издание La Repubblica.

    Обновленный документ призывает правительство «начать поэтапное сворачивание санкционной системы после окончания конфликта, а также использовать ее в качестве рычага переговоров». Отмечается, что подобное предложение впервые прямо зафиксировано в правительственной резолюции.

    Помимо этого, по инициативе «Лиги» из текста убрали упоминание о защите территориальной целостности Украины, присутствовавшее в изначальной версии. Во втором пункте осталась только формулировка о полном уважении суверенитета и независимости.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая партия «Лига Севера» выступила против вступления Украины в Евросоюз. В апреле ее лидер. вице-премьер Италии Матео Сальвини призвал возобновить закупки российского газа.

    А в прошлом году глава итальянского МИД Антонио Таяни уже предлагал снять санкции с Москвы после подписания мирного соглашения.

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    11 июня 2026, 17:59 • Новости дня
    В Петербурге эвакуировано 12 медучреждений после писем с угрозами

    В Петербурге эвакуировали 12 медучреждений после писем с угрозами минирования

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пациентов и персонал 12 лечебных заведений Петербурга экстренно вывели на улицу из-за поступивших по электронной почте сообщений об угрозе взрыва, сообщили городские СМИ.

    Масштабная эвакуация медицинских учреждений затронула сразу семь районов Петербурга. Письма с экстремистскими высказываниями и предупреждениями о заложенных бомбах пришли на электронные адреса 12 организаций здравоохранения, сообщает 78.ru.

    «Как минимум 12 поликлиник в семи районах Петербурга эвакуировали за последние несколько часов. В медучреждения поступают сообщения о минировании», – говорится в публикации. В списке оказались поликлиники, женская консультация и инфекционная больница.

    Тревога затронула Петродворцовый, Выборгский, Центральный, Приморский, Невский, Адмиралтейский и Колпинский районы города. На данный момент реальных опасных предметов не обнаружено. Территории больниц сейчас патрулируют силовики и сотрудники Росгвардии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года из-за анонимного звонка о минировании экстренные службы эвакуировали московскую «ВТБ Арену». Ранее правоохранители закрыли для посетителей четыре известных музея Петербурга ради поиска опасных предметов. До этого из-за угрозы безопасности проверку помещений провели в Государственном Эрмитаже.

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    11 июня 2026, 18:44 • Новости дня
    В Татарстане при обследовании канализации погибли двое рабочих 

    В Татарстане двое рабочих погибли при осмотре канализационной системы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники подрядной организации погибли во время выполнения геодезических задач на территории одного из промышленных предприятий Нижнекамского района Татарстана, прокуратура сообщила, что начала проверку по факту трагедии.

    При обследовании канализационной сети на промышленном объекте в Татарстане погибли двое рабочих. Это специалисты компании-подрядчика, сообщает прокуратура Татарстана.

    «Во время выполнения геодезических работ в канализационной системе одного из предприятий, расположенного на территории Нижнекамского района республики, погибли двое рабочих подрядной организации ООО «ЭГГ» – мужчины 1997 и 2002 года рождения», – говорится в сообщении.

    На место происшествия прибыл заместитель Нижнекамского городского прокурора Линар Салахутдинов. Надзорное ведомство начало проверку соблюдения требований охраны труда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле число жертв взрыва на предприятии «Нижнекамскнефтехим» в Татарстане достигло 11 человек.

    Ранее в Японии при осмотре канализации  погибли четверо рабочих. До этого тела трех строителей обнаружили в канализационном люке в Москве.

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    11 июня 2026, 20:16 • Новости дня
    Флаг России вывесили на стадионе в Мехико перед матчем открытия ЧМ-2026

    Tекст: Вера Басилая

    Флаг России вывесили на стадионе «Ацтека» в столице Мексики к открытию чемпионата мира по футболу.

    Российский триколор появился на стадионе «Ацтека» в Мехико во время подготовки арены к первому матчу чемпионата мира по футболу 2026 года, передают «Вести».

    Государственные символы различных стран использовались в качестве элементов декора как на самой арене, так и на прилегающей территории перед стартовой встречей турнира между сборными Мексики и ЮАР. В официальных сообщениях организаторов соревнований оформление стадиона в контексте отдельных государств не комментировалось.

    Стоит отметить, что национальная команда России не принимает участие в текущем мировом первенстве. Российские сборные и клубы отстранены от турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

    Телеканал «Матч ТВ» приобрел права на эксклюзивные трансляции мундиаля.

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    11 июня 2026, 18:50 • Новости дня
    В Казань прибыл подарок Путину из Лаоса

    В Казань на саммит АСЕАН доставили из Лаоса подаренных Путину слонов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Два молодых слона, подаренных Лаосом президенту России, прибыли в столицу Татарстана в преддверии саммита АСЕАН.

    Руководство Лаоса преподнесло президенту России подарок – двух молодых слонов по кличке Сахар и Удача. Животные уже находятся в Казани и осваиваются на новом месте, сообщил глава Татарстана Рустам Минниханов.

     «Эти два малыша – подарок руководства Лаоса президенту России», – отметил Минниханов.

    По словам главы региона, слонихи в возрасте четырех и пяти лет хорошо перенесли долгий перелет. Сейчас они обживаются в казанском зоопарке, став первыми гостями предстоящего саммита АСЕАН, подчеркнул глава региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН. Власти столицы Татарстана заявили о полной готовности города к приему иностранных делегаций. В мае российский лидер на переговорах с президентом Лаоса отметил активное взаимодействие двух стран на международной арене.

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    11 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Эксперт: Получившего госпремию доктора Зарова можно считать настоящим подвижником

    Благотворитель Демичева: Заров выстроил систему подготовки сестер милосердия

    Эксперт: Получившего госпремию доктора Зарова можно считать настоящим подвижником
    @ Нина Зотина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Крутова

    «На базе больницы святителя Алексия под руководством Зарова выстроена целая система подготовки сестер милосердия. Сотни и тысячи обученных людей уже работают там, где помощь нужна больше всего», – сказала газете ВЗГЛЯД благотворитель Ольга Демичева. В четверг было объявлено о присуждении Госпремии за достижения в области благотворительности директору и главврачу Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского Алексею Зарову.

    «Символично, что Государственная премия в области благотворительности присуждена доктору Алексею Зарову именно 11 июня, в день памяти Луки Крымского. Этот святой тоже был врачом и хирургом, для которого медицина была прежде всего служением. Такая параллель возникает сама собой, и она очень точная», – сказала Ольга Демичева, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

    Она подчеркнула, что Заров – врач с активной гражданской позицией. «Алексей не просто главврач больницы святителя Алексия, он реальный подвижник для всех нас в самом полном смысле этого слова. Еще до начала СВО он ездил в Донбасс и много делал для самых уязвимых категорий населения. Для него медицина – это не оформление бумаг, а живая забота о каждом конкретном человеке», – продолжила Демичева.

    Собеседница также обратила внимание на уникальность больницы, которую возглавляет Заров. «Под его руководством больница стала местом, где возможно то, чего не могут позволить себе обычные городские и федеральные учреждения. Здесь госпитализируют бездомных, работает полноценное паллиативное отделение. Все это стало реальным благодаря поддержке Русской православной церкви и личному вкладу доктора», – добавила она.

    Отдельно Демичева отметила роль волонтеров и систему их подготовки, выстроенную Заровым. «Волонтеры играют важнейшую роль при оказании помощи гражданам в зоне СВО, в приграничных и исторических регионах страны. На базе больницы святителя Алексия под руководством Зарова выстроена целая система подготовки сестер милосердия. Сотни и тысячи обученных людей уже работают там, где помощь нужна больше всего», – сказала собеседница.

    «Лично мне доводилось обращаться к Алексею Зарову, когда нужно было срочно решить вопрос госпитализации бездомного человека – нашей благотворительной организации такие ситуации хорошо знакомы. Вопрос решился быстро, без лишних согласований, именно благодаря его человеческому отклику. Вот это и есть настоящее духовное лидерство», – заключила Демичева.

    В четверг председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев официально объявил, что Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности .

    Центральная клиническая больница святителя Алексия – медучреждение РПЦ, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от веры. Больница находится в Москве, а ее филиалы открыты в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области.

    Кроме того, Заров организовал и лично участвует в работе двух мобильных госпиталей, действующих в зоне проведения СВО. По инициативе Зарова также организованы учебные центры в Севастополе и Симферополе, где обучено 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии созданы и функционируют медицинские сестричества в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

    В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу Зарова о развитии паллиативной помощи в исторических регионах России.


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    11 июня 2026, 19:28 • Новости дня
    Власти пообещали материальную помощь семьям погибших при атаке на Белую Березку

    Ковальчук: Семьи погибших при атаке на Белую Березку получат материальную помощь

    Tекст: Валерия Городецкая

    Родственники жертв обстрела поселка Белая Березка со стороны украинских войск получат необходимые финансовые выплаты от регионального правительства, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным. <…> Всем семьям будет оказана материальная помощь и поддержка», – написал руководитель области в своем канале в Max.

    Напомним, в четверг вооруженные силы Украины атаковали поселок Белая Березка в Брянской области.

    В конце мая жертвой массированного обстрела этого населенного пункта из реактивных систем залпового огня стал еще один мужчина. В начале прошлого месяца вражеский дрон-камикадзе убил местного жителя.

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      По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

    • Выборы в Армении: Пашинян устоит?

      В Армении проходят парламентские выборы, по итогам которых станет понятно, останется ли Никол Пашинян премьером на третий срок. Итоговый результат зависит от крайне замысловатой избирательной системы Армении.

    • В Евросоюз хотят принять еще 13 стран

      Президент Финляндии Александр Стубб предложил расширить Евросоюз до 40 стран, в том числе за счет государств, которых от Европы отделяет океан. Откуда такие имперские амбиции? И кто в списке «счастливчиков»?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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