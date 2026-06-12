Москалькова заявила о создании уникальной российской школы правозащиты

Эксперт: Получившего госпремию доктора Зарова можно считать настоящим подвижником

Благотворитель Демичева: Заров выстроил систему подготовки сестер милосердия

Tекст: Валерия Крутова

«Символично, что Государственная премия в области благотворительности присуждена доктору Алексею Зарову именно 11 июня, в день памяти Луки Крымского. Этот святой тоже был врачом и хирургом, для которого медицина была прежде всего служением. Такая параллель возникает сама собой, и она очень точная», – сказала Ольга Демичева, президент Международной благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы».

Она подчеркнула, что Заров – врач с активной гражданской позицией. «Алексей не просто главврач больницы святителя Алексия, он реальный подвижник для всех нас в самом полном смысле этого слова. Еще до начала СВО он ездил в Донбасс и много делал для самых уязвимых категорий населения. Для него медицина – это не оформление бумаг, а живая забота о каждом конкретном человеке», – продолжила Демичева.

Собеседница также обратила внимание на уникальность больницы, которую возглавляет Заров. «Под его руководством больница стала местом, где возможно то, чего не могут позволить себе обычные городские и федеральные учреждения. Здесь госпитализируют бездомных, работает полноценное паллиативное отделение. Все это стало реальным благодаря поддержке Русской православной церкви и личному вкладу доктора», – добавила она.

Отдельно Демичева отметила роль волонтеров и систему их подготовки, выстроенную Заровым. «Волонтеры играют важнейшую роль при оказании помощи гражданам в зоне СВО, в приграничных и исторических регионах страны. На базе больницы святителя Алексия под руководством Зарова выстроена целая система подготовки сестер милосердия. Сотни и тысячи обученных людей уже работают там, где помощь нужна больше всего», – сказала собеседница.

«Лично мне доводилось обращаться к Алексею Зарову, когда нужно было срочно решить вопрос госпитализации бездомного человека – нашей благотворительной организации такие ситуации хорошо знакомы. Вопрос решился быстро, без лишних согласований, именно благодаря его человеческому отклику. Вот это и есть настоящее духовное лидерство», – заключила Демичева.

В четверг председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев официально объявил, что Алексей Заров, директор и главный врач Центральной клинической больницы святителя Алексия митрополита Московского стал лауреатом Государственной премии за достижения в области благотворительной деятельности .

Центральная клиническая больница святителя Алексия – медучреждение РПЦ, многопрофильное лечебное учреждение на 300 мест. Здесь лечатся люди из всех регионов России вне зависимости от веры. Больница находится в Москве, а ее филиалы открыты в Шуе Ивановской области, в Жуковском Московской области и в Переславле-Залесском Ярославской области.

Кроме того, Заров организовал и лично участвует в работе двух мобильных госпиталей, действующих в зоне проведения СВО. По инициативе Зарова также организованы учебные центры в Севастополе и Симферополе, где обучено 8 тыс. младших медицинских сестер. При его активном участии созданы и функционируют медицинские сестричества в Горловке, Макеевке, Луганске, Донецке, Феодосии, Керчи и других городах.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин поддержал инициативу Зарова о развитии паллиативной помощи в исторических регионах России.





