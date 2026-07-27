Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.3 комментария
Путин провел встречи с руководителями фракций Госдумы
Президент России Владимир Путин провел встречи с руководителями фракций Государственной думы.
Мероприятие состоялось сразу после завершающего пленарного заседания весенней сессии и всего текущего созыва нижней палаты парламента, передает ТАСС.
В ходе встречи глава государства вручил государственные награды некоторым депутатам.
В текущем созыве Госдумы представлены пять политических фракций: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди». При этом несколько парламентариев не состоят ни в одном из объединений.
Напомним, глава государства вручил государственные награды депутатам восьмого созыва.
Российский лидер поблагодарил парламентариев за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер.
Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин отчитался о полном выполнении поручений президента.