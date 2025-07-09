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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нам цензура

    В наши дни возродить цензуру невозможно даже чисто технически. Государство не обладает монополией на информацию – и уже никогда не сможет ее восстановить. Когда со смартфона вы можете вещать хоть на весь мир – почту, телеграф, да и типографии захватывать бессмысленно. Так стоит ли пробовать?

    3 комментария
    Илья Ухов Илья Ухов Кадышева в Казани работает на Русский мир

    Недавний тур певицы Надежды Кадышевой, кстати, уроженки Татарстана, запомнившийся тем, как на ее малой родине поколение «зумеров» лихо отплясывало под хиты вроде «Течет ручей» или «Виновата ли я», показал, что жители республики включены в общерусское культурное поле.

    6 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Баку решил поиграть в «тяни-толкай» в Закавказье

    Победа во Второй Карабахской войне, раздражение от убытков из-за активных боевых действий на Украине вкупе с присягой Анкаре подталкивают Баку к резким шагам.

    18 комментариев
    9 июля 2025, 10:22 • Новости дня

    Минобороны обеспечило мгновенную онлайн-проверку участия в спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие, участвующие в спецоперации на Украине, теперь смогут подтверждать свое право на льготы онлайн за считанные секунды без бумажных документов.

    Техническая возможность мгновенного подтверждения участия в специальной военной операции реализована совместно Министерством обороны и Минцифры, передает Telegram-канал Минобороны.

    Нововведение ускорит процесс получения федеральных и региональных льгот для военнослужащих и их семей. Теперь процедура полностью автоматизирована, и отпала необходимость предоставлять бумажные справки для подтверждения права на поддержку.

    Министр обороны Андрей Белоусов на совещании по совершенствованию системы подтверждения льгот подчеркнул: «Мы делаем еще один шаг в проводимой работе – запускаем практически полную автоматизацию подтверждения прав на получение льгот». Он поблагодарил Минцифры и Минэкономразвития за достигнутые результаты.

    Глава Минцифры Максут Шадаев подтвердил, что система полностью готова, а обработка заявок теперь занимает всего несколько секунд вместо прежних четырех дней. Он добавил, что проанализированы все меры поддержки на федеральном и региональном уровнях, подготовлен план их цифровой трансформации.

    По информации Минобороны, с помощью Госуслуг уже сформировано свыше 110 тыс. электронных справок об участии в СВО. В ходе приемной кампании 2025 года абитуриенты из числа участников СВО и их семей подали более 8 тыс. онлайн-заявлений с подтверждением льгот.

    Директор департамента Минэкономразвития Кирилл Албычев сообщил, что планируется объединить существующие меры поддержки в единое заявление через МФЦ. В перспективе часть социальных выплат будет предоставляться участникам СВО и их семьям проактивно, по единому стандарту.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащие, вернувшиеся в Россию после обмена пленными с Украины, отметили важную роль поддержки со стороны руководителей страны и своих семей. Министр обороны Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» военным, проявившим особое мужество и героизм во время спецоперации на Украине.

    8 июля 2025, 14:41 • Новости дня
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    Главком ВСУ потребовал «восстановить позиции» в Курской и Белгородской областях
    @ Ukrainian Presidentia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский выступил с требованием «вернуть утраченные позиции» на территории Курской и Белгородской областей России.

    Соответствующее заявление он сделал на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего, о чем сообщил в своем Telegram-канале.

    «Акцентировал на действиях наших подразделений в активной обороне – на недопущении продвижения противника в глубину нашей обороны на Покровском и Новопавловском направлениях и выхода на административные границы Днепропетровской области. Отметил восстановление позиций и удержание территорий в Курской и Белгородской областях РФ», – написал Сырский.

    Он также доложил о сложной ситуации на ряде участков фронта, выделив Покровское, Лиманское, Новопавловское и Северо-Слобожанское направления. По его словам, за последние сутки произошло 188 боевых столкновений.

    Кроме того, главком ВСУ заявил о продолжающихся усилиях по наращиванию беспилотной составляющей обороноспособности страны, в том числе для защиты тыловых городов, отражения штурмов и проведения атак DeepStrike по российской территории.

    Напомним, 26 апреля начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    9 июля 2025, 01:38 • Новости дня
    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске

    Жертвой удара ВСУ стал эвакуировавший людей с пляжа в Курске росгвардеец

    Хинштейн сообщил подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске
    @ rosguard.gov.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Среди погибших в результате атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске оказался сотрудник Росгвардии, который эвакуировал отдыхающих, пострадал пятилетний ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Хинштейн сообщил, что погибли трое мужчин, в том числе сотрудник Росгвардии. «Вместе с товарищем они выехали на пляж после того, как люди начали сообщать об атаке беспилотника. Старший сержант начал эвакуировать людей, в этот момент произошел второй взрыв. К сожалению, росгвардеец не выжил», – сообщил Хинштейн в Telegram.

    Хинштейн выразил соболезнования семье погибшего и заявил, что уже обсудил с руководством Росгвардии представление сотрудника к государственной награде посмертно.

    Всего в результате атаки пострадали семь человек, в том числе пятилетний мальчик. Пятеро пострадавших, в том числе ребенок, находятся в тяжелом состоянии.

    Хинштейн назвал удар по пляжу беспрецедентно жестоким и отметил, что место было мирным, без каких-либо военных объектов. Он выразил уверенность, что подобные действия не останутся безнаказанными и все причастные понесут заслуженное наказание.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о гибели трех человек в результате украинской атаки на пляж в Курске.

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    8 июля 2025, 18:20 • Видео
    Президент США выбрал войну

    Президента США выдвинули на Нобелевскую премию мира, о чем он давно мечтал. Однако он ее точно не получит. Во-первых, номинировал его Израиль. Во-вторых, Трамп решил всерьез втянуться в конфликт России и Украины.

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    8 июля 2025, 14:24 • Новости дня
    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена

    Сенаторы: Трамп может быстро завершить конфликт на Украине, прекратив вооружать Киев

    В Совфеде оценили новые поставки оружия США Украине: Трамп не бросил киевскую игрушку Байдена
    @ Jens Buttner/dpa-Zentralbild/dpa/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп, говоря об ударах ВС России по целям на территории Украины, не упоминает, что в результате украинских атак погибают российские мирные жители. В некотором смысле нынешний президент США начинает походить на своего предшественника, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Андрей Климов. Ранее стало известно, что Пентагон по указанию Трампа направит Украине дополнительное вооружение.

    «Если бы Дональд Трамп на самом деле хотел завершить конфликт на Украине, он мог бы сделать это очень быстро, прекратив оказание любой помощи Киеву. Вместо этого он предпринимает другие шаги», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    Кроме того, президент США однобоко смотрит на ситуацию, когда говорит об ударах ВС России по целям на украинской территории. «Он не знает, сколько мирных граждан, в том числе детей и пожилых людей, погибает, когда ВСУ атакуют российские города?» – возмутился парламентарий.

    В некотором смысле можно провести параллели между нынешний американским лидером и его предшественником. «Все руководители стран Запада в принципе друг на друга похожи по своим взглядам. Трамп же еще и эксцентричен. Он хватается за массу дел. В его политике не прослеживается последовательности», – рассуждает собеседник. «Впрочем, что бы ни говорил глава Белого дома, наши задачи в рамках спецоперации определены. Мы продолжим делать свое дело».

    Схожей точки зрения придерживается его коллега, сенатор Андрей Климов. Он указал, что несмотря на рациональные причины, Трамп «не бросает доставшуюся в наследство от Байдена киевскую игрушку». «Американский лидер постоянно повторяют тезис, что «это не его война», но это все же конфликт Штатов. Руководство страны так и не отказалось от планов вести боевые действия на территории Украины руками украинцев», – добавил собеседник.

    Глава Белого дома маневрирует в вопросе передачи оружия Киеву. «Заявление о возобновление поставок в некотором смысле логично. Здесь речь идет о серьезных деньгах, а Трамп – известный бизнесмен», – заключил Климов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружия. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Как сообщает Axios, Трамп пообещал Киеву «немедленно отправить десять противоракет Patriot – меньше, чем планировалось в рамках приостановленной поставки – и помочь найти другие способы поставок». Источники портала говорят, что накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц сообщил президенту США, что Германия готова купить у Штатов батареи Patriot и отправить их на Украину. Со своей стороны, Трамп предложил Германии продать украинской стороне одну из своих батарей Patriot, при этом расходы на покупку разделят США и европейские союзники.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил, что американский лидер вновь демонстрирует непоследовательность в своих высказываниях по украинскому вопросу. Он таже процитировал несколько высказываний Трампа: «Я доволен разговором с Путиным», «Я разочарован разговором с Путиным», «Мы не поставляем нового оружия Украине», «Мы будем поставлять много оружия Украине для обороны».

    «Как нам к этому относиться? Так, как и раньше. Так, как это делают наши воины. Так, как это делает Верховный главнокомандующий. Никак. Продолжать добиваться целей СВО. Возвращать нашу землю. Работать на Победу», – написал Медведев в своем Telegram-канале.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

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    8 июля 2025, 22:15 • Новости дня
    ЦРУ выразило готовность предоставить Трампу разведданные о химоружии на Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Глава ЦРУ Джон Рэтклифф заявил о готовности предоставить президенту США Дональду Трампу разведывательные данные по вопросу применения химического оружия на Украине.

    В ходе заседания президентского кабинета в Белом доме Рэтклифф уточнил, что не может раскрыть детали таких данных в публичном формате, но готов сделать это лично президенту, передает ТАСС.

    По словам Рэтклиффа, если факт применения химоружия был бы задокументирован, это являлось бы нарушением всех международных норм и соглашений о ведении конфликтов.

    «Вы, конечно, не потерпите и не допустите нарушения кем-либо норм международного права», – добавил директор ЦРУ, обращаясь к Трампу. Тот ответил: «Это верно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Британии включили в санкционный список начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Алексея Ртищева и его заместителя Андрея Марченко. В российском посольстве в Британии заявили, что Лондон такими санкциями стремится отвлечь внимание от применения украинскими войсками химоружия.

    В ноябре Киев передал ОЗХО образцы с территории Украины, а организация заявила, что обнаружила в них следы отравляющего вещества CS.

    Россия представила ОЗХО доказательства применения Украиной химического оружия в Курской области. В ноябре сообщалось, что в ходе спецоперации на Украине зафиксировали более 400 случаев использования украинской стороной химических средств. 

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    9 июля 2025, 03:55 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    Российские войска выбили ВСУ из Каменского в Запорожской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины выбиты из Каменского в Запорожской области, сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов.

    По словам Рогова, российские войска освободили населенный пункт. «Украинские боевики отступили в сторону Степногорска», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях он сообщил, что российские подразделения установили контроль над западной частью Каменского. Украинские военные были вытеснены к северным и северо-восточным окраинам населенного пункта. Через Каменское и Степногорск открывается дорога на город Запорожье.

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    8 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны

    Число пессимистично оценивающих будущее страны украинцев выросло в девять раз

    Почти половина жителей Украины прогнозирует разруху и отток населения из страны
    @ Sergei Chuzavkov/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Результаты свежего опроса Киевского международного института социологии показывают, что почти половина граждан Украины считает перспективы своей страны мрачными, отмечая риск оттока населения.

    На Украине зафиксирован значительный рост доли граждан, которые пессимистично оценивают будущее страны, сообщает ТАСС.

    Согласно данным опроса Киевского международного института социологии, опубликованным изданием «Украинская правда», доля украинцев, считающих, что через десять лет страну ждет разруха и массовая эмиграция, достигла 47%. Еще в октябре 2022 года этот показатель составлял всего 5%.

    За последние два года число пессимистов увеличилось в девять раз. В 2024 году их было 28%, а уже летом эта цифра приблизилась к половине респондентов. Опрос проводился с мая по июнь, дополнительные детали исследования не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что принцип территориальной целостности не распространяется на Украину, так как он касается только государств, в которых обеспечиваются равноправие и самоопределение народов. Войска Украины были выбиты с ряда позиций в населенном пункте Воскресенка на западе Донецкой народной республики.

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    9 июля 2025, 08:24 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине

    Подполье сообщило об ударах по четырем аэродромам в центральной части Украины

    Подполье сообщило об ударах по военным аэродромам на Украине
    @ Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Аэродромы в Киевской области, Полтаве и Житомире подверглись ударам, причем в Гостомеле зафиксировано попадание непосредственно по взлетно-посадочной полосе, сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

    Удары по аэродромам в Киевской области, Полтаве и Житомире были нанесены российскими силами, передает РИА «Новости» со ссылкой на Лебедева.

    По его словам, «в Киевской области прилет в аэродром в Гостомеле. В Полтаве несколько в аэродром. В Житомире в аэродром». Лебедев также сообщил о поражении района аэропорта в Харькове.

    Массированные удары по украинской инфраструктуре Вооруженные силы России начали наносить с 10 октября 2022 года. Это произошло спустя два дня после теракта на Крымском мосту, в котором власти России обвинили украинские спецслужбы. В числе целей российских ударов – объекты оборонной промышленности, военного управления и связи на всей территории Украины.

    При этом, как ранее отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, российские военные не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

    Напомним, на прошлой неделе подполье сообщало, что в Киевской области системы ПВО оказались перегружены из-за ударов по складам, логистическим центрам и объектам с топливом.

    Позднее в районе Чугуева в Харьковской области были зафиксированы удары по пунктам размещения украинских военных и иностранных наемников.

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    9 июля 2025, 00:06 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    Жертвами атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске стали три человека
    @ Здравоохранение Курской области/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки украинского БПЛА на пляж в Курске погибли три человека, пострадали шестеро, в том числе ребенок, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Атаке подвергся пляж «Городской». Сначала сообщалось о четырех пострадавших – мужчине с проникающим ранением в грудную клетку, а также двух женщинах и ребенке с ожогами.

    Позднее Хинштейн сообщил в Telegram: «К глубокой скорби, в результате атаки на городской пляж трое человек скончались на месте. Приношу искренние соболезнования родным. Близким будет оказана вся необходимая помощь».

    Кроме того, по его словам, число пострадавших увеличилось до шести человек – один мужчина получил осколочное ранение плеча, другой – травму ребер и осколочные ранения. Пострадавшие госпитализированы.

    «Подлый, бесчеловечный удар украинских преступников! Поздно вечером, в праздник врагом сознательно был нанесен удар по месту, где находились мирные жители! Это не поддается никакому разумному объяснению!» – заявил он.

    Кроме того, в Глушковском районе дрон атаковал частный дом, 70-летний мужчина получил осколочные ранения лица и глаза.

    И.о. главы города Сергей Котляров сообщил в соцсети «ВКонтакте», что ПВО сбили украинский БПЛА. Повреждения получили несколько домов в Железнодорожном округе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате удара беспилотника по частному дому в селе Ходяковка Курской области погиб 61-летний местный житель.

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    8 июля 2025, 13:34 • Новости дня
    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»

    Американист Дудаков: Трамп разрешит отправить Украине ракеты в рамках траншей времен Байдена

    Эксперт: США поставят Украине лишь десяток ракет для ЗРК «Пэтриот»
    @ U.S. Air Force/Chustine Minoda/dvidshub.net

    Tекст: Анастасия Куликова

    Если решение передать Украине «оборонительное» вооружение все же будет согласовано внутри администрации Трампа, то речь, вероятно, пойдет о поставке примерно десятка ракет для систем Patriot. Это никак не повлияет на ситуацию на фронте, поскольку объемы траншей для ВСУ продолжат планомерно уменьшаться, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Внутри администрации США обострилась серьезная борьба между украинскими и израильскими лоббистами. Первые выступают за возобновление поставок вооружений Киеву. Среди них, например, Кит Келлог. При этом то же самое оружие, включая дефицитные ракеты для систем ПВО, хотел бы получить Израиль. И эту идею продвигает вторая группа», – отметил американист Малек Дудаков.

    По его мнению, после заявления Трампа преждевременно говорить о том, что Вашингтон сделал выбор в пользу украинского лобби. «Далеко не факт, что озвученное президентом указание передать ВСУ "оборонительное" вооружение будет оставаться в силе долгое время, учитывая, что в Белом доме проходят переговоры американского лидера с Биньямином Нетаньяху», – уточнил эксперт.

    Если же решение Трампа все же будет согласовано внутри администрации, то речь, вероятно, пойдет о поставке Украине примерно десятка ракет для систем Patriot, считает политолог. «Они будут реализованы в рамках траншей времен Джо Байдена. Это не поменяет для украинской стороны ситуацию существенным образом, поскольку объемы поставок продолжат планомерно уменьшаться», – заключил Дудаков.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что США намерены поставлять Украине больше оружие. По его словам, речь идет в первую очередь об «оборонительных» средствах. «Мы направим еще некоторое количество оружия. Они должны иметь возможность обороняться. По ним очень сильно бьют», – сказал американский лидер в начале встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху в Белом доме.

    Конфликт на Украине Трамп назвал «монстром, созданным (экс-президентом Джо) Байденом», снова упомянув недовольство урегулированием. «Я останавливаю войны, и мне неприятно видеть, как убивают людей», – подытожил он. Позже Пентагон анонсировал отправку дополнительного оружия Киеву по указу президента США.

    По информации издания Politico, поставки могут начаться после встреч американских и украинских чиновников в Италии и на Украине. Так, спецпосланник Трампа Кит Келлог встретится с украинским министром обороны Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, рассказали собеседники газеты. За этим последуют встречи в Киеве на текущей и следующей неделях.

    Напомним, о том, что США приостановили поставки некоторых видов оружия Украине, включая ракеты для системы ПВО Patriot, сообщили Politico и NBC News 1 июля. Спустя несколько дней после этого Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Президент США пообещал, что Вашингтон направит на Украину «столько оружия, сколько сможет», пишет The Wall Street Journal.

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявляла, что пауза в поставках американского оружия на Украину связана со стандартной проверкой всей военной помощи Соединенных Штатов. По ее словам, Пентагон стремится удостовериться, что все поставки оружия отвечают интересам американской армии. В Госдепе говорили, что Вашингтон не прекращает военную поддержку Киева, приостановлена передача только части вооружений.

    Военный эксперт Юрий Кнутов в разговоре с газетой ВЗГЛЯД оценил перспективы ВСУ в условиях «оружейной паузы» со стороны США. Он отмечал, что России стоит учитывать непредсказуемость Трампа – американский лидер может в любой момент возобновить военную поддержку Украины.

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    9 июля 2025, 06:49 • Новости дня
    Польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области

    Tекст: Антон Антонов

    Украина перебросила в окрестности села Садки польских наемников, но часть из них разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции.

    На Сумском направлении украинские войска усиливают присутствие иностранных наемников, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Допросы военнопленных показали, что в окрестности села Садки перебросили группу польских наемников, часть из которых разорвала контракт с ВСУ и оставила позиции», – говорится в сообщении.

    За сутки украинская сторона предприняла десять контратак в районах населенных пунктов Кондратовка, Алексеевка, Садки, Яблоновка и Юнаковка, задействовав свыше 50 человек. Потери ВСУ составили более 20 убитых и 24 раненых. Российские подразделения также ведут бои в Варачино.

    На Теткинском направлении российские военные выбили украинские подразделения из нескольких опорных пунктов около Бессаловки, продвинувшись более чем на 400 м. В районе Рыжевки атака ВСУ была сорвана, большая часть личного состава уничтожена. Выдвинувшаяся в направлении Нового Пути штурмовая группа ВСУ была уничтожена огневым воздействием, оставшиеся бойцы укрылись в подвалах на окраине Павловки.

    На Харьковском направлении российские войска продолжили наступление, отразив несколько атак украинских подразделений на позициях вблизи Мелового. В лесных массивах мотострелковые части отбили опорные пункты ВСУ. Жители Харьковской области сообщают, что в направлении села Липцы перебрасываются испаноговорящие наемники, действующие, вероятно, в составе нацгвардии Украины.

    На Волчанском и Липцовском направлениях уничтожены семь штурмовых групп ВСУ и склады материальных средств.

    Суммарные потери ВСУ за сутки составили свыше 170 человек, из которых более 120 – на Сумском и свыше 50 – на Харьковском направлениях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные выяснили на допросе пленных солдат ВСУ, что на Сумском направлении к украинцам присоединились наемники из Южной Кореи.

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    8 июля 2025, 16:30 • Новости дня
    Президент Чехии признал невозможность бесконечной войны с Россией

    Петр Павел заявил о вреде затяжной войны с Россией для всех

    Tекст: Денис Тельманов

    Чешский президент Петр Павел отметил, что продолжение войны с Россией приведет к серьезным потерям и экономическому ущербу.

    В интервью украинской службе ВВС, передает AP, президент Чехии Петр Павел высказал мнение, что бесконечная война с Россией невозможна.

    «Какие у нас есть альтернативы?.. Воевать с Россией бесконечно? Такой подход, наверное, приведет к большим человеческим потерям для всех нас и серьезному ущербу для наших экономик», – заявил он, передает RT.

    Павел также подчеркнул, что согласиться на компромисс с Россией крайне сложно, однако необходимо учитывать реальные обстоятельства. Кроме того, президент Чехии пояснил, что нынешнее руководство не может гарантировать Украине дальнейшие поставки оружия после октябрьских парламентских выборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, чешские спецслужбы создали рабочую группу для оценки рисков, связанных с возвращением участников боевых действий на Украине, включая украинских военных, приезжающих к семьям. Президент Чехии Петр Павел заявил, что Украине придется отказаться от идеи «вернуть потерянные территории в кратчайшие сроки» ради окончания конфликта.

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    9 июля 2025, 07:16 • Новости дня
    Силы ПВО сбили 86 украинских беспилотников над регионами России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ночь на 9 июля силы ПВО отразили крупную атаку, уничтожив 86 украинских беспилотников в небе над девятью регионами страны, включая Московский регион.

    В ночь на 9 июля силы противовоздушной обороны России уничтожили и перехватили 86 украинских беспилотников самолетного типа, передает ТАСС. В Минобороны РФ уточнили, что основные атаки фиксировались над Курской, Брянской и Тульской областями.

    В заявлении министерства говорится: «В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 23 – над территорией Курской области, 16 – над территорией Брянской области, 15 – над территорией Тульской области, 12 – над территорией Белгородской области, 12 – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Московского региона, в том числе два БПЛА, летевших на Москву, два – над территорией Смоленской области, один – над территорией Воронежской области и один – над территорией Рязанской области».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО за ночь уничтожила 94 украинских беспилотника в 11 регионах России. В результате атаки БПЛА дома в Саратове и Энгельсе получили повреждения. Атака беспилотников также привела к возгоранию на промышленном предприятии в Энгельсе.

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    9 июля 2025, 09:03 • Новости дня
    Ребенок закрыл собой мать при атаке ВСУ на курский пляж

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Шестеро жителей Курска получили ранения в результате ночной атаки ВСУ, врачи диагностировали тяжелое состояние у трех из них, включая ребенка, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    Шесть пострадавших при атаке ВСУ на Курск были доставлены в Курскую областную больницу, передает Telegram-канал Хинштейна. После обследования врачи диагностировали тяжелое состояние у троих раненых, среди них оказался ребенок. Всем им успешно провели операции ночью.

    Как рассказал врио губернатора, среди пострадавших оказался пятилетний мальчик Анатолий, который, по словам очевидцев, закрывал собой маму во время атаки. У него тяжелые ожоги, сейчас он находится в реанимации, его планируют перевести вместе с мамой в Москву для дальнейшего лечения.

    Хинштейн добавил, что еще один раненый – молодой человек, проходивший мимо пляжа и бросившийся на помощь, когда услышал крики женщины и ребенка; в этот момент произошла детонация боеприпаса.

    «Вновь хочу попросить всех: пожалуйста, будьте внимательны! В случае объявления воздушной тревоги ни в коем случае не пренебрегайте мерами безопасности! Не рискуйте своей жизнью и жизнями детей!» – написал Хинштейн.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Хинштейн рассказал подробности атаки беспилотников ВСУ на пляж в Курске. В результате атаки беспилотника ВСУ на пляж в Курске погибли три человека. Мужчина также погиб после атаки украинского дрона в Курской области.

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    8 июля 2025, 12:59 • Новости дня
    ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК
    ВС России поразили объекты газо-энергетической инфраструктуры украинского ВПК
    @ @mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС Россиии было нанесено поражение объектам газо-энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу украинского ВПК, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 133 районах.

    Средствами ПВО были сбиты четыре управляемые авиабомбы, снаряд американской РСЗО HIMARS и 202 беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 663 самолета, 283 вертолета, 68 251 беспилотник, 614 ЗРК, 24 162 танка и другие бронемашины, 1576 боевых машин РСЗО, 27 129 орудий полевой артиллерии и минометов, 37 832 единицы спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне в Минобороны подтвердили удары по территориальным центрам комплектования (ТЦК) ВСУ Ранее Минобороны заявило об успешном массированном ударе по военным целям в Киеве На прошлой неделе ВС России поразили предприятие ВПК Украины.

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    8 июля 2025, 20:25 • Новости дня
    Беспилотники ВСУ атаковали частные дома и автомобили в Белгородской области

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате атак дронов ВСУ повреждены дома, автомобили, объекты связи и нарушено электроснабжение в ряде районов региона.

    Дроны ВСУ нанесли удары по нескольким населенным пунктам Белгородской области, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

    В Шебекино FPV-дрон атаковал частный дом, выбив окна и повредив кровлю и фасад. В селе Мешковое пострадали остекление дома и объект связи. В Новой Таволжанке дрон повредил окна, фасад и перебил газовую трубу. В хуторе Бондаренков беспилотник атаковал жилой дом, выбив окна и повредив гараж.

    В Маломихайловке дрон сдетонировал о припаркованный автомобиль, который был посечен осколками. В Борисовском районе в селе Байцуры дрон стал причиной пожара на кровле дома, который оперативно ликвидировали, второй дрон повредил остекление другого дома. Два FPV-дрона повредили легковой автомобиль, выбив стекла и повредив бампер, кузов и колеса.

    В Екатериновке два FPV-дрона атаковали автомобили: два пострадали, один уничтожен.

    В селе Грушевка дрон повредил хранилище предприятия.

    В Борисовке и Волчьей Александровке повреждены линии электропередачи, часть жителей осталась без света. Аварийные службы начнут восстановление электроснабжения после согласования с Минобороны РФ. Окончательная информация о последствиях уточняется.

    Ранее ВСУ атаковали маршрутный автобус и два автомобиля в Белгородской области. Три человека, в том числе полуторагодовалый ребенок, получили ранения при атаке дроном ВСУ на поселок Борисовка.

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