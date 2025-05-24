Вернувшиеся из плена ВСУ военные поблагодарили Путина и Лукашенко

Освобожденные военные поблагодарили Путина, Лукашенко и родственников

Tекст: Ирма Каплан

Российские военные, освобожденные из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким, передает РИА Новости.

«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», – сказал один из военнослужащих.

Другой участник обмена рассказал, что только благодаря поддержке родных и страны сумел пройти все испытания.

«Было очень тяжело, но мы преодолели все трудности – и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», – поделился он.

В пятницу вечером борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.