Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен был получить поддержку Европы. Однако Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед избирателями.11 комментариев
Вернувшиеся из плена ВСУ военные поблагодарили Путина и Лукашенко
Освобожденные военные поблагодарили Путина, Лукашенко и родственников
Военнослужащие, вернувшиеся в Россию после обмена пленными с Украиной, отметили важную роль поддержки со стороны руководителей страны и своих семей.
Российские военные, освобожденные из украинского плена, выразили благодарность президенту России Владимиру Путину, президенту Белоруссии Александру Лукашенко и своим близким, передает РИА Новости.
«Благодаря Владимиру Владимировичу Путину, президенту Лукашенко и всем родным и близким, которые нас поддерживали и верили, мы прошли это испытание», – сказал один из военнослужащих.
Другой участник обмена рассказал, что только благодаря поддержке родных и страны сумел пройти все испытания.
«Было очень тяжело, но мы преодолели все трудности – и теперь мы дома. Очень, очень желаем увидеть родных и близких. Рады, что вы нас ждали. Рады, что наша страна нас не забыла и вернула домой целых, здоровых», – поделился он.
В пятницу вечером борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.