Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

  • Новость часаСамолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Буферная зона на Украине должна связать ВСУ руки
    Россия и Украина провели первую передачу пленных в рамках обмена «1000 на 1000»
    Вэнс: Эра бесспорного американского доминирования завершилась
    Mazda вновь начала официальные продажи автомобилей в России
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    Путин рассказал о внимании к тактике и оружию СВО за рубежом
    Минобороны: Согласованный в Стамбуле с Украиной обмен пленными будет продолжен
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян США оставляют балласт за бортом

    Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

    9 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Зачем украинцы поджигают Европу

    Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

    5 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Чем СВО похожа на Северную войну

    Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

    10 комментариев
    23 мая 2025, 23:45 • Новости дня

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена военнослужащими ВС России сел в Подмосковье

    Самолет с освобожденными из плена ВСУ россиянами приземлился в Подмосковье
    @ Telegram-канал телеканала «Звезда» - Zvezdanews

    Tекст: Ирма Каплан

    Борт с российскими военными, вернувшимися из украинского плена после обмена, в числе которых оказались и жители Курской области, приземлился на подмосковном аэродроме.

    Самолет с освобожденными военнослужащими и гражданскими прилетел в подмосковный аэропорт. На борту находились 270 российских военных и 120 гражданских лиц, включая мирных жителей Курской области, которых удерживали ВСУ.

    Выходя из самолета, военнослужащие развернули российский флаг, передает телеканал «Звезда».

    В Минобороны России уточнили, что обмен прошел согласно договоренностям, достигнутым 16 мая в Стамбуле между представителями России и киевского режима. Аналогичное количество украинских военнопленных и гражданских было передано украинской стороне.

    Вернувшиеся россияне пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Кроме того, Москва и Киев договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.

    Как писала ранее в этот день газета ВЗГЛЯД, перед обменом украинские военнопленные заявили, что готовы выбрать тюрьму вместо возвращения на фронт, предпочитая отказаться от дальнейшего участия в боевых действиях.

    23 мая 2025, 14:15 • Новости дня
    Названо количество попавших в плен украинских военных

    Mash: Названо количество попавших в плен украинских военных

    Названо количество попавших в плен украинских военных
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На границе между Белоруссией и Украиной стартовал крупнейший обмен пленными за всю спецоперацию на Украине: Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, находившихся в плену три года, Украина – менее 10%.

    Обмен пленными формата «1000 на 1000» стартовал на границе Украины и Белоруссии, пишет Telegram-канал Mash. Россия возвращает почти всех своих военнослужащих, которые находились в украинском плену за три года спецоперации.

    Украина получает менее 10% своих пленных. Президент США Дональд Трамп уже поздравил стороны с успехом, однако обмен проходит поэтапно и может продлиться несколько дней – с 23 по 25 мая.

    Mash отмечает, что на данный момент в плену на Украине остается около 1,3 тыс. российских военнослужащих, у России – почти 10 тыс. украинских пленных. В 2024 году проведено 12 обменов, в рамках которых Россия вернула 535 человек. В 2025 году состоялось пять обменов, в результате которых домой вернулись 800 российских военных.

    Российских пленных содержали в колонии в Сумах, преимущественно среди них – бойцы, взятые на Курском и Харьковском направлениях. Им ежемесячно предоставляли сумму, эквивалентную 5 тыс. рублей, для покупки продуктов, лекарств и гигиенических средств. Украинских военнопленных держат в колониях Курской области и в Новозыбкове Брянской области. Местные жители сообщают, что украинские военнослужащие по утрам поют «Катюшу».

    Перед началом обмена Россия и Украина согласовали списки возвращаемых лиц, которые были тщательно проверены ГРУ, ГУР и ФСБ. На процедуру проверки ушло около недели. Списки были переданы сразу после переговоров в Стамбуле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп объявил о достижении договоренности между Россией и Украиной по масштабному обмену военнопленными.

    Российская сторона получила от Киева списки пленных по формуле «тысячу на тысячу».

    Ранее сообщалось, что в украинских следственных изоляторах начали отбирать граждан, обвиняемых в коллаборационизме и госизмене, для возможного обмена с Россией по этой же формуле.

    Коментарии (8)
    23 мая 2025, 13:38 • Новости дня
    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского

    Лавров заявил о ключевом значении легитимности Зеленского при подписании договора

    Лавров назвал очевидной неадекватность Зеленского
    @ Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Легитимность Владимира Зеленского станет ключевым вопросом при подписании мирного соглашения с Киевом, очевидно, что он неадекватный руководитель, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о «неадекватности» Владимира Зеленского как руководителя, передает ТАСС.

    По мнению Лаврова, если сравнить все доводы, которые звучат с Украины, становится очевидно, что Зеленский – «неадекватный руководитель». Такое заявление глава российского внешнеполитического ведомства сделал на конференции высокого уровня, посвященной историческим южнорусским землям.

    Глава МИД России также подчеркнул, что вопрос о легитимности Владимира Зеленского будет иметь принципиальное значение при подписании мирного соглашения с Украиной. Лавров отметил, что на этапе подписания легитимность тех, кто подпишет соглашение, станет решающим фактором, так как новые власти могут поставить под сомнение достигнутые договоренности.

    Сергей Лавров добавил, что президент России Владимир Путин «очень четко изложил оценку степени легитимности Зеленского и его режима», но при этом российская сторона не отказывается от контактов с Киевом, чтобы согласовать принципы урегулирования, которые устроят всех.

    Кроме того, Лавров считает самым простым путем для урегулирования конфликта на Украине требование к Киеву отменить законы, которые, по его мнению, напрямую нарушают Устав ООН. Он отметил, что западным странам, которые проявляют активность в этом вопросе, следует именно этого добиваться от украинских властей.

    Ранее российский дипломат Родион Мирошник заявил, что диалог с делегацией Украины не означает признание легитимности Владимира Зеленского.

    Политолог Дмитрий Журавлев отметил, что подпись Украины под возможными договоренностями должна быть легитимна.

    Коментарии (8)
    23 мая 2025, 18:29 • Видео
    Часть Украины станет буферной зоной

    Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 08:38 • Новости дня
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    Посол России заявил о попытке Британии «стреножить» Черноморский флот
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Британские власти продолжают оказывать разностороннюю поддержку военно-морским силам Украины, включая поставки катеров и ракет, чтобы «стреножить» действия Черноморского флота России, заявил посол России в Британии Андрей Келин.

    По словам Келина, Лондон активно помогал и продолжает помогать развитию военно-морских сил Украины с целью ограничить возможности российского флота на Черном море, передает РИА «Новости».

    Посол заявил, что Британия последовательно занималась этим направлением еще до начала спецоперации на Украине.

    Келин отметил, что, по мнению Москвы, Лондон стремится «стреножить российский флот на Черном море», однако соотношение сил в регионе остается в пользу России. Он добавил, что после начала спецоперации Британия продолжила передавать Киеву противокорабельные ракеты и оказывать поддержку в создании флота безэкипажных катеров, а также в планировании операций украинских сил в Черном море, что активно обсуждалось в британских СМИ.

    Дипломат напомнил, что в 2021 году Британия предложила построить для Украины восемь ракетных катеров и заключила соглашение о кредите на 1,7 млрд фунтов (2,2 млрд долларов) для закупки вооружений и строительства флота. Тогда же Киев заявил о планах создания новых военно-морских баз на Черном и Азовском морях. В 2023 году Британия сообщила о намерении передать Украине 23 военных катера и 20 амфибий «Викинг», а в 2024 году – два минных тральщика Королевского военно-морского флота.

    Ранее посол России заявлял, что Британия давно планирует создание двух военных баз на Украине, одна из которых может быть построена на Азовском море.

    Посольство России обвинило Британию в попытках сорвать переговоры по Украине.

    Коментарии (17)
    23 мая 2025, 19:12 • Новости дня
    МИД: Россия ответит на массовую атаку украинских БПЛА ударами по военным целям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российский МИД распространил заявление в связи резким ростом числа атак украинских беспилотников и ракет по гражданским объектам в разных регионах страны, включая Москву. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки, но, в отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия ВПК.

    В документе МИД России сообщает, что с 20 по 23 мая зафиксировано 788 атак беспилотников самолетного типа и ракет западного производства по территории России, причем вне зоны спецоперации. По информации ведомства, российская ПВО уничтожила 776 целей, но двенадцать беспилотников достигли своих целей.

    В результате атак погибли и пострадали мирные жители. В Пантелеймоновке в ДНР ранены восемь человек, а в Запорожской области погибла девушка 1990 года рождения и получили ранения четверо детей. В Липецкой области восемь человек пострадали после падения сбитого дрона, а в Курской области в результате ракетных ударов пострадали люди, среди них двое детей.

    В сообщении МИД подчеркивается: «Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны, в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса».

    Также министерство сообщило, что президент России принял решение о создании полосы безопасности на сопредельной территории для минимизации угрозы атак, а также отметил продолжение попыток ВСУ нанести удары по российским регионам после вывода украинских военных из Курской области.

    МИД считает, что эскалация атак связана с попытками сорвать процесс прямых переговоров между Россией и Украиной при содействии США и не допустить реализации первых договоренностей по обмену военнопленными, достигнутых в Стамбуле 16 мая.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что украинская сторона не прекращает атаки на гражданские объекты, но средства ПВО эффективно ей противостоят.

    В последние дни киевский режим совершил несколько массированных атак дронами по территории России.

    За последние сутки российские силы ПВО уничтожили 112 украинских БПЛА, значительная часть которых была уничтожена в воздушном пространстве Московской области.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 16:28 • Новости дня
    Военный аналитик рассказал об «особом ужасе» Запада из-за ракет «Искандер-М»

    InfoBRICS сообщил о панике Запада перед высокой точностью «Искандер-М»

    Tекст: Вера Басилая

    Российская ракета «Искандер-М» вызвала на Западе «особый ужас» из-за разрушительного потенциала и высокой точности, заявил независимый геополитический и военный аналитик Драго Боснич в статье для InfoBRICS.

    Боснич в статье для InfoBRICS пишет, что «политический Запад и его нацистские марионетки испытывают особый ужас» перед российской ракетой «Искандер-М», потому что у стран Запада нет оружия, сопоставимого по характеристикам с этой ракетой, передает РИА «Новости».

    По словам Боснича, что именно эта российская ракета «с относительно низкой стоимостью», и разрушительной мощью уничтожила образцы военной техники НАТО, которые на Западе долгое время считались ключевыми для изменения ситуации на поле боя.

    Аналитик также выделяет высокую маневренность «Искандера-М», что, по его словам, делает его настоящим кошмаром для средств перехвата противника как на земле, так и в воздухе.

    Ранее Минобороны показало уничтожение ракетным комплексом «Искандер» американских установок ЗРК Patriot на Украине.

    Российские военные ранее нанесли ракетный удар по лагерю подготовки 1-й отдельной бригады спецназначения ВСУ возле населенного пункта Шостка в Сумской области.

    Коментарии (6)
    23 мая 2025, 14:54 • Новости дня
    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска в Харьковской области

    Российские войска подошли вплотную к пригородам Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные подошли к пригородам города Купянска в Харьковской области, его освобождение позволит усилить контроль над передвижениями украинской армии, заявил глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    От пригорода Купянска российских военных отделяют несколько километров, сказал Ганчев ТАСС.

    «Что также немаловажно – расположение населенного пункта. Он буквально расположен около важной дорожной артерии, контроль которой позволит нашим войскам в значительной степени увеличить контроль над передвижением противника», – добавил собеседник.

    По его словам, именно освобождение Радьковки в Харьковской области позволило подойти к городу так близко.

    В пятницу Минобороны сообщило об освобождении Радьковки.

    Коментарии (3)
    23 мая 2025, 08:31 • Новости дня
    Стало известно о переброске группировки ВСУ на север Харьковской области

    В район Липцов перебросили более 300 украинских военных, артиллерию и бронетехнику

    Стало известно о переброске группировки ВСУ на север Харьковской области
    @ Sofiia Bobok/Anadolu/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В район населенного пункта Липцы на Украине переброшены более 300 солдат и около 50 единиц военной техники, включая артиллерию и бронемашины.

    Украинское командование направило существенное подкрепление в населенный пункт Липцы и его окрестности, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что в район прибыло более 300 солдат, до 20 единиц автомобильной техники и около 30 бронемашин.

    Марочко также отметил присутствие трех батарей артиллерийских орудий и нескольких отдельных взводов беспилотных летательных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. Украинские военные покинули свои позиции после трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области. Российские войска продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

    Коментарии (5)
    23 мая 2025, 12:58 • Новости дня
    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине

    Политолог Шеслер: Без USAID украинские организации будут лихорадочно искать деньги

    Эксперт назвала последствия прекращения работы USAID на Украине
    @ IMAGO/onemorepicture/Thorsten Wagner/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Прекращение работы украинского отделения USAID усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаясь угодить США и боясь прекращения остальной помощи, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее на Украине были уволены опорные главы направлений американского Агентства по международному развитию.

    «С помощью USAID американцы внедряли в украинскую политику и общество свою повестку. Агентство зачастую занималось делами, далекими от гуманитарной сферы. Например, я лично видела, как его сотрудники участвовали в предвыборной кампании и вмешивались в ход голосования в Николаеве», – рассказала политолог Лариса Шеслер.

    «Кроме кураторства избирательного процесса, USAID финансировало информационные проекты, всевозможные сайты, так называемые правозащитные организации. Оно работало почти везде, где можно было реализовать политическое влияние США. Агентство не заменяло собой официальные власти страны, а было параллельной структурой», – пояснила собеседница.

    «Туда, где работало USAID, офис Зеленского и местные органы уже не вмешивались. Это была огромная, в первую очередь информационная, медийная, пропагандистская машина, которая поддерживала националистические проекты, действовала зачастую вразрез интересам Украины, и всегда – против России. С точки зрения влияния США агентство было очень эффективным», – отметила она.

    «Но президент США Дональд Трамп – бизнесмен, мыслящий предпринимательскими категориями. А USAID не создавала никакой добавленной стоимости. Поэтому, очевидно, Белый дом решил закрыть эти проекты. Кроме того, агентство подпало под сильное влияние Демократической партии, что тоже совершенно не на руку новому американскому лидеру», – детализировала аналитик.

    «Увольнение руководства украинских проектов, опорных глав направлений говорит о том, что работа USAID на Украине восстановлена не будет. Осиротевшие организации и медиаструктуры сейчас будут лихорадочно искать финансирование, обращаясь к руководству Евросоюза и украинским олигархам», – спрогнозировала эксперт.

    «Организации, оставшиеся без попечения США, частично получают поддержку, в стране расширяют деятельность европейские НКО, какие-то функции взяла на себя Банковая. Но конечно, прежнего масштаба уже не будет. Причем дело даже не в деньгах. Суть работы USAID заключалась в поддержке из Вашингтона. А сейчас ее нет, нивелирована сама суть агентства», – объяснила политолог.

    «Все это снизит американское участие в украинской внутренней и внешней политике, но одновременно усилит влияние Белого дома на Киев. Теперь офис Зеленского будет более чутко реагировать на каждый оклик из Вашингтона, пытаюсь угодить Трампу и боясь прекращение остальной помощи», – резюмировала Шеслер.

    Ранее стало известно, что США с 1 июля официально увольняют сотрудников гуманитарных программ Агентства по международному развитию (USAID) на Украине. Сокращение коснется, в частности, старшего советника по экономическому росту, старшего технического советника по глобальной безопасности в области здравоохранения, старшего аналитика гуманитарных программ, специалиста по онлайн-тестированию кандидатов на работу в Национальное антикоррупционное бюро Украины, советника по ВИЧ/СПИД, приводит ТАСС данные американского портала госзакупок.

    USAID заморозило все проекты на Украине. Из-за этого под угрозой закрытия оказалось 51% всех СМИ, включая значительное количество региональных изданий, заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.

    В свою очередь директор Института массовой информации Оксана Романюк сообщала, что девять из десяти украинских СМИ существуют за счет западных грантов, поэтому на них негативно скажется заморозка американской помощи.

    Кроме того, USAID расторгло грант на 75 млн долларов с Фондом поддержки энергетики Украины. В заявлении энергетического сообщества указывалось, что это приведет к недостатку средств для закупки критически важного оборудования, что негативно скажется на стабильности и развитии всей отрасли в стране.

    Помимо этого, через USAID финансировались «Русский добровольческий корпус» и «Легион Свобода России» (запрещенные в России террористические организации), участвующие в боевых действиях на стороне ВСУ и устраивающие диверсии на российской территории.

    Как заявлял госсекретарь Марко Рубио, Белый дом закрывает более 80% программ USAID из-за расходов на цели, не соответствующие интересам США.

    Коментарии (3)
    23 мая 2025, 06:45 • Новости дня
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    Впервые после бегства из Курской области ВСУ попытались прорваться к Горналю
    @ Viacheslav Madiievskyi/Ukrinform/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские войска предприняли попытку прорыва к Горналю впервые после освобождения Курской области от вооруженных сил Украины; группировка российских войск «Север» не допустила прорыва.

    «Впервые после освобождения Курской области враг предпринял попытку прорыва на данном участке фронта. На направлении Запселье (Сумская область) – Горналь нашей разведкой вскрыта группа украинского спецподразделения», – сообщил связанный с группировкой «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    Сообщается, что «морпехи «Северян» в ходе стрелкового боя уничтожили в районе госграницы большую часть оккупантов, остальные сбежали вглубь Сумской области».

    Кроме того, на Сумском направлении российские десантники продвинулись в окрестностях Локни, «перерезая логистические маршруты» ВСУ, зачищено несколько приграничных лесополос. Общее продвижение российских войск на Сумском направлении составило свыше 700 м.

    На Волчанском и Липцовском направлениях ликвидированы четыре боевые группы ВСУ вместе с автомобильной техникой и станцией РЭБ. В Волчанске российские войска продвинулись на 120 м, ВСУ выбиты из двух опорных пунктов на направлении села Волчанские Хутора.

    Также группировкой войск «Север» уничтожены передовые и штурмовые подразделения ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях. «Количество уничтоженных ВСУшников из 253 ошб «Арей» говорит о том, что это подразделение криворожских неонацистов также переброшено на данный участок фронта. Созданный изначально как элитное подразделение, начиная с 2024 года штурмовой батальон комплектовался в основном за счет бывших заключенных», – говорится в сообщении.

    За сутки потери ВСУ составили свыше 210 человек, в том числе более 140 на Сумском и свыше 40 на Теткинском направлениях, сообщил «Северный Ветер».

    В апреле был освобожден Горналь – последний населенный пункт, находившийся под контролем украинских боевиков в Курской области. При этом российские военные освободили и Горнальский Свято-Николаевский монастырь.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 14:44 • Новости дня
    Минобороны вывело спутник на орбиту Земли

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На околоземную орбиту вышел космический аппарат в интересах Министерства обороны России, сообщили в военном ведомстве в пятницу.

    Аппарат вывели в 11.36 мск с государственного испытательного космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Спутник запустили с помощью ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б».

    Старт и выведение на орбиту прошли в штатном режиме, после старта ракету взяли на сопровождение средства наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

    В расчетное время аппарат вышел на целевую орбиту. Он принят на управление наземными средствами космических войск ВКС.

    Ранее в пятницу сообщалось, что ракета-носитель стартовала с космодрома.

    Коментарии (5)
    23 мая 2025, 13:47 • Новости дня
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    Над Россией с вечера 20 мая уничтожено 1 тыс. 177 дронов
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За время отражения массированного налета украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожено свыше 1,1 тыс. дронов, сообщило Министерство обороны России.

    С 20.00 мск 20 мая уничтожено 1177 беспилотников самолетного типа, 788 дронов сбили вне зоны проведения спецоперации, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Утром в пятницу Минобороны заявляло, что в России за сутки перехватили и уничтожили 112 украинских дронов.

    В четверг оборонное ведомство указывало, что средства ПВО за день уничтожили 159 украинских беспилотников самолетного типа.

    Коментарии (8)
    23 мая 2025, 20:50 • Новости дня
    Москалькова назвала число удерживаемых в Сумах жителей Курской области

    Москалькова: Украина удерживает в Сумах 34 жителя Курской области

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти сообщили, что в ходе обмена возвращены 20 жителей Курской области, однако 34 человека все еще остаются в Сумах.

    Украина продолжает удерживать в Сумах 34 жителя Курской области, передает ТАСС. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

    По ее словам, в рамках одного из последних обменов удалось вернуть 120 гражданских лиц, среди которых оказались 20 жителей Курской области. Москалькова уточнила: «На этот раз в число возвращенных россиян входят 120 гражданских лиц, среди них 20 курян, находившихся в изоляции с февраля. С болью отмечаем, что по-прежнему в Сумах украинской стороной удерживается 34 человека».

    Уполномоченный по правам человека подчеркнула, что работа по возвращению российских граждан продолжается и власти прилагают все усилия для их освобождения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жители Сумской области пожаловались на насилие со стороны иностранных наемников, которые служат в рядах ВСУ.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 17:56 • Новости дня
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    Сийярто назвал Украину причиной энергетического кризиса в Европе
    @ TIL BUERGY/EPA/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил, что прекращение транзита российского газа через территорию Украины осложнил энергетическую ситуацию в странах ЕС.

    По его словам, действия Украины стали одной из основных причин энергетического кризиса в Европе, передает ТАСС.

    Сийярто отметил, что с первого января Украина полностью прекратила транзит российского газа в страны Центральной Европы, что особенно отразилось на энергетической стабильности региона.

    Министр подчеркнул, что основные поставки теперь осуществляются через трубопровод «Турецкий поток» и его продолжения на территории Болгарии и Сербии.

    По его словам, Венгрия ежедневно получает более 20 млн кубометров газа через Сербию, что составляет примерно 7,5 млрд кубометров в год.

    Сийярто выразил мнение, что без транзита через Сербию у Венгрии и других стран Центральной Европы возникли бы серьезные энергетические проблемы.

    Он также заявил, что Украина подвела Центральную Европу в вопросах энергетической безопасности, в то время как Сербия действует ответственно и обеспечивает транспортировку необходимого объема газа.

    В феврале Фицо заявил, что российский газ начал поступать в Словакию через трубопровод «Турецкий поток».

    Европейские энергетические компании начали задумываться о возобновлении импорта российского газа на фоне энергетического кризиса, несмотря на планы Евросоюза прекратить закупки к 2027 году.

    Коментарии (4)
    23 мая 2025, 06:57 • Новости дня
    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»
    АПЛ «Архангельск» провела стрельбу «Калибром»
    @ РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Антон Антонов

    Атомный подводный крейсер «Архангельск» провел успешный пуск ракеты «Калибр» по береговой цели на расстоянии более 600 км из Баренцева моря, сообщила пресс-служба Северного флота.

    Ракетная стрельба была проведена в рамках плановых боевых учений. «Архангельск» успешно выполнил стрельбу крылатой ракетой «Калибр» по береговой цели», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Пуск ракеты осуществили из акватории Баренцева моря по полигону Чижа в Архангельской области, расстояние до цели составило более 600 км.

    В сообщении отмечается, что по данным объективного контроля, стрельба выполнена успешно, все полетные и технические параметры подтверждены.

    Командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов отметил высокий уровень профессионализма экипажа подлодки при подготовке и проведении стрельбы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте президент России Владимир Путин посетил атомную подводную лодку «Архангельск» и пообщался с экипажем. Путин в ходе беседы с моряками заявил, что российские Вооруженные силы могут «добить» украинскую армию.

    Коментарии (0)
    23 мая 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений

    Путин заявил о сохранении позиций России среди лидеров экспорта вооружений

    Путин: Россия остается в пятерке лидеров мирового экспорта вооружений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент России Владимир Путин подчеркнул высокий спрос на отечественное оружие и отметил его признанное качество и надежность на международном рынке.

    «Россия продолжает оставаться в пятерке лидеров мирового рынка вооружений и сохраняет свои ведущие экспортные позиции по многим направлениям», – передает ТАСС слова президента.

    По его словам, эти показатели свидетельствуют о высоком качестве, надежности и эффективности российской продукции военного назначения.

    Глава государства также отметил, что востребованность российских вооружений за рубежом связана именно с их характеристиками, которыми российские производители обеспечивают новейшие разработки.

    Ранее президент сообщил о выполнении Россией экспортных обязательств по поставкам вооружений за 2024 год.

    Коментарии (3)
    Главное
    Лавров назвал сроки передачи Киеву проекта урегулирования на Украине
    СБУ национализировала земли россиян в Киевской области
    Судно российских ученых обстреляно у берегов Мозамбика
    Трамп назвал цель введения против Европы пошлин в 50%
    США отказались от курса на вмешательство в дела других стран
    Эксперт назвал «кринж» и «краш» устаревшими словами
    Daily Mail рассекретила тайную дочь солиста Queen Фредди Меркьюри

    Запрет российских удобрений добьет экономику Евросоюза

    Европа вводит высокие пошлины на российские удобрения, чтобы лишить Россию миллиардных заработков. Однако эксперты уверены: Россия все равно продолжит наращивать экспорт своих удобрений, как и раньше. Тогда как Европу, где уже закрылись собственные химические заводы, ждут неприятные последствия. Почему даже русофобская Польша, отказавшись от российского газа, все эти годы скупала российские удобрения? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия продолжает гнуть свою линию в украинском вопросе

    Владимир Путин и Дональд Трамп провели третий телефонный разговор, который уже вызвал шок и тревогу в Европе и на Украине. Трамп пообещал серьезные сдвиги в урегулировании конфликта: Москва готова начать совместную с Киевом работу над меморандумом по мирному договору. В экспертной среде убеждены: Путин показал непреклонность позиций России, в то время как Трамп увидел, что истинным сторонником войны является Европа. Подробности

    Перейти в раздел

    ВС России приблизили разрушение логистики ВСУ на Донецком направлении

    В Донбассе продолжается освобождение оккупированных территорий. На этот раз российским войскам удалось установить контроль над Новой Полтавкой – важным логистическим центром, находящемся на трассе Красноармейск – Константиновка. Как отмечают эксперты, произошедшее осложнит возможности противника по переброске войск, а также открывает оперативный простор для ВС России в рамках дальнейшего продвижения. Подробности

    Перейти в раздел

    Америка из-за Украины упускает время для войны с Китаем

    Экстренные усилия администрации Белого дома по урегулированию украинского кризиса сложно воспринимать в отрыве от соперничества Соединенных Штатов с Китаем. Это прямо следует не только из заявлений американских официальных лиц, но и из динамики военного производства этих двух стран. США стремительно теряют шансы одержать победу над китайскими Вооруженными силами. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    • Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян
      США оставляют балласт за бортом

      Казалось бы, в своих намерениях завершить русско-украинский конфликт Трамп должен получить полную и безусловную поддержку европейских стран. Однако вместо этого Брюссель и лидеры ключевых стран – членов ЕС не желают заканчивать уже проигранную ими украинскую войну, потому что тогда за поражение нужно будет отвечать перед своими избирателями.

      9 комментариев
    • Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский
      Зачем украинцы поджигают Европу

      Те, кто стоит за провокациями в различных странах Европы, стремятся убедить людей, что виновники всех их проблем и неприятностей – русские, цель которых испортить жизнь европейцам. Миф о сотнях русских диверсантов продвигается европейскими политиками без особой заботы о правдоподобии.

      5 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Чем СВО похожа на Северную войну

      Ввязываясь в Северную войну, Петр хотел получить для России только «провинции Ижорскую и Корельскую». Но по ее итогам к России были присоединены Ингерманландия (Ижора) с основанным в устье Невы Санкт-Петербургом, Карельский перешеек с Выборгом, Эстляндия и Лифляндия.

      10 комментариев
    Перейти в раздел

    • Часть Украины станет буферной зоной

      Как заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством, в данный момент российские военные сфокусированы на задаче создания буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Что это значит?

    • Зачем Зеленскому римский папа

      Вашингтон и Киев предлагают перенести переговоры по урегулированию на Украине из Турции в Ватикан. Новый папа Лев XIV поддерживает эту идею. Чем она плоха?

    • Трамп верит в непобедимость России

      Президент США Дональд Трамп заявил европейским лидерам и Владимиру Зеленскому, что уверен в непобедимости России. Это хорошо, что он так считает, но почему он так считает?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............