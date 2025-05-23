Украинские пленные отказались возвращаться на службу после обмена

Tекст: Вера Басилая

Пленные украинские военнослужащие рассказали перед предстоящим обменом, что больше не хотят возвращаться на фронт и предпочли бы тюремное заключение повторной службе, передает РИА «Новости».

По словам бывшего танкиста Михаила Боряка, он не намерен вновь браться за оружие или садиться за рычаги; он подчеркнул, что, если встанет вопрос, он выберет тюрьму, а не участие в боевых действиях.

Илья Кальдиков заявил, что он не должен стране ничего и не собирается снова идти воевать, даже если поставят перед таким выбором. Он добавил, что для него перспектива попасть в тюрьму предпочтительнее возвращения на службу.

Еще один пленный Кирилл Головин рассказал, что многие мобилизованные военнослужащие изначально были вынуждены пойти воевать из страха перед уголовным преследованием. Сейчас, пережив плен, они, по его мнению, могут смело отказаться и выбрать тюремное заключение, а не возвращаться на фронт.

Минобороны сообщило, что в результате обмена возвращены 270 российских военных и 120 гражданских лиц, среди которых были мирные жители Курской области.

Стороны договорились продолжить согласованный в Стамбуле обмен пленными.