По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.4 комментария
Песков переадресовал Киеву вопрос о составе украинской делегации в Абу-Даби
Вопросы о составе украинской делегации на будущих переговорах в Абу-Даби следует задавать представителям Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это же не нам нужно говорить, это украинской стороне нужно говорить», – цитирует Пескова ТАСС.
Такой комментарий он дал Первому каналу.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков подтвердил проведение переговоров российской, американской и украинской делегаций 10 и 11 ноября.
Он назвал помощника главы государства Владимира Мединского руководителем российской делегации на трехсторонних переговорах.
В среду пресс-секретарь президента пообещал своевременно огласить состав российской делегации на переговорах по Украине в Абу-Даби.