Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.0 комментариев
Газоснабжение после разгерметизации газопровода в Кузбассе восстановлено
Губернатор Кемеровской области Илья Середюк сообщил, что газоснабжение всех потребителей в Кузбассе возобновлено после инцидента с разгерметизацией магистрального газопровода.
Подача газа жителям Кузбасса полностью возобновлена после устранения последствий разгерметизации трубопровода, написал Середюк в своем канале в Max. «Газоснабжение восстановлено для всех потребителей. Спасибо всем службам за оперативность! В причинах инцидента будут разбираться специалисты», – сообщил губернатор Кемеровской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг на магистральном газопроводе в Топкинском округе произошла разгерметизация с последующим возгоранием. В связи с инцидентом ограничивалась подача газа на предприятие «Азот».