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Создатель легкого самолета «Танго» получил сертификат разработчика авиатехники
Росавиация: Разработчик легкомоторного самолета «Танго» получил сертификат
Росавиация выдала сертификат разработчика авиационной техники компании Spectra Aircraft, создавшей легкомоторный самолет «Танго», сообщило ведомство.
Документ генеральному директору компании Ирине Макаренко вручил заместитель руководителя Росавиации Артем Кореняко, сообщается на сайте Росавиации. Сертификат позволяет разрабатывать и модифицировать легкие неакробатические самолеты вместимостью до девяти пассажиров с максимальной взлетной массой до 5,7 тыс. кг.
В ходе сертификации специалисты Росавиации и Авиарегистра России оценили документы и провели выездную проверку конструкторского бюро в Москве и Подмосковье.
«Для развития технологического суверенитета российского воздушного транспорта крайне важна отечественная «летающая парта», с помощью которой в нашей стране будут готовить гражданских пилотов», – заявил Кореняко. По его словам, теперь компании предстоит получить сертификат типа на самолет и сертифицировать его производство.
Сейчас «Танго» проходит инженерные испытания, налет экспериментальных судов превысил 100 часов. В 2026 году планируется начать сертификационные испытания самолета с российским двигателем, а поставки учебным заведениям намечены на 2027 год. Ориентировочная стоимость «Танго» составляет 100 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре премьер-министр Михаил Мишустин сообщил об ускоренных темпах импортозамещения в российской авиации.
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В июле президент Владимир Путин осмотрел этот лайнер на Иркутском авиационном заводе.