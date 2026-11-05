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    В новые учебники по русскому языку решили добавить раздел о разведчиках
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    Андрей Колесник Андрей Колесник Мир вступил в эпоху тотальной разведки

    Сила военного зрения впервые за всю историю человечества стала соответствовать силе удара войск. А может быть, даже его превосходить. Именно поэтому 5 ноября, в День военного разведчика, хочется отметить: эта профессия стала ключевой для современной войны.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов В США сказали «нет» Силиконовой долине

    Обещание изобилия, с помощью которого техномагнаты продвигали свою версию «будущего», воспринимается уже по-другому. Буквально: «Ты станешь не нужен». Пока только в Штатах, но, полагаю, далее везде.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Чем нам поможет Дмитрий Донской

    Князь Дмитрий был личностью настолько великой, что любое преподавание русской истории без него совершенно невозможно. Невозможно знать нашу историю – и не знать о нем. Мы все живем сейчас в стране, возникшей во многом благодаря Дмитрию Донскому.

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    5 ноября 2026, 19:38 • Новости дня

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей

    Эксперт Шаповалова предложила заменить пиццу в школах блюдами народов России

    Эксперт: Школьная столовая должна воспитывать патриотизм у детей
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    В кухнях народов России достаточно блюд, способных заменить пиццу и наггетсы в школьных столовых, сказала газете ВЗГЛЯД руководитель федеральных проектов «Гастрономическая карта России» и «Дом российской кухни» Екатерина Шаповалова. Среди альтернатив она называет блины с начинками, национальные пироги, котлеты и тефтели, которые можно подавать в удобном для перекуса формате. По мнению эксперта, школьное меню должно знакомить детей с отечественной кухней.

    «Я не считаю правильно приготовленную пиццу вредной едой. Тем не менее, на мой взгляд, воспитывать любовь к Италии и США через еду в российских школах странно. Я убеждена, что пиццу, наггетсы и другие блюда иностранной кухни нужно убрать из школьного питания в первую очередь – в школах и студенческих столовых должна быть русская кухня и кухня народов России. Это признак идеологического здоровья и нормальности системы образования государства», – говорит Шаповалова.

    Эксперт обращает внимание на противоречие: в школах проводят уроки мужества и воспитывают патриотизм, а на перемене дети видят в столовых блюда любых кухонь мира, кроме русской. По ее мнению, государственные учебные заведения должны быть площадками для продвижения российского продукта и российской кухни.

    «Русская кухня и кухня народов России представляют собой особую культуру питания, основанную на натуральных продуктах, чистых вкусах и исключительном качестве. Нужно менять систему и соответствующие федеральные законы. Обязательность русской кухни и кухни народов России в меню необходимо зафиксировать как критерий отбора операторов питания столовых», – подчеркивает собеседница.

    По мнению эксперта, речь идет о проблеме более глубокой, чем польза или вред отдельных блюд: «Воспитание патриотизма должно начинаться в том числе со школьной столовой, которой в этой работе следует отвести одну из ключевых ролей».

    Эксперт отмечает, что в кухнях народов России много блюд, которые могут заменить пиццу и нагетсы, и такие примеры уже есть. «У нас море блюд, начиная от привычных с детства котлет и биточков с картофельным пюре и заканчивая тонкими блинчиками с разными начинками. Если кажется, что пюре с тефтелями не подходит для перекуса, то на самом деле все зависит от подачи. Пюре с маленькими тефтелями или биточками в удобном широком стакане, как говорила моя бабушка, милое дело. Наши пироги отличаются тончайшим тестом и обилием начинки, будь то калитки, шаньги, курник, чепалгаш, хингалш или чуду», – рассказывает эксперт.

    Положительный опыт в регионах уже есть, добавляет она. В Мурманской области в школах экспериментально вводили тефтели из оленины. А на Северном Кавказе этот вопрос подняли давно, и в Северной Осетии осетинские пироги из тончайшего теста и с щедрыми начинками уже включены в школьное меню.

    «У нас в Доме российской кухни на ВДНХ собрано больше 500 блюд русской кухни и кухни народов России. Мы каждый день кормим детей, которые приходят с родителями. Представление о том, что дети едят только иностранный фастфуд, является навязанным стереотипом», – заключила Шаповалова.

    Ранее советник президента России Елена Ямпольская заявила, что пицце не место в школьных столовых и буфетах, поскольку такая еда не приносит пользы детям. По ее словам, одно дело, когда ребенок лакомится пиццей с разрешения родителей, и совсем другое, когда ее продают в школе. Ямпольская предложила уделить больше внимания блюдам русской кухни, оговорившись, что и кулебяка должна быть полезной.

    4 ноября 2026, 20:26 • Новости дня
    Путин пригласил детей героев СВО на чаепитие в Кремль

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин пригласил детей героически погибших участников спецоперации на чаепитие в Кремле.

    В День народного единства Путин пообщался с детьми героев СВО на Красной площади, после чего пригласил их в Кремль, передает РИА «Новости».

    «Эта встреча в Кремле проходит сейчас», – сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    В беседе также принимает участие заместитель министра обороны и председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент пообщался на Красной площади с детьми героев СВО.

    Президент Владимир Путин возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

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    5 ноября 2026, 16:36 • Новости дня
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    Путин привился от гриппа российской вакциной
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа, а министр здравоохранения Михаил Мурашко отчитался о 35,5 млн прошедших вакцинацию граждан.

    Глава государства сделал прививку от гриппа отечественным препаратом две недели назад. По словам Путина, процедура не помешала его занятиям спортом, передает ТАСС.

    «Сегодня привито 35,5 млн человек, в том числе почти 12 млн детей, 120 тыс. беременных», – сообщил в свою очередь Мурашко. Глава Минздрава добавил, что на сегодняшний день почти 1,5 млн человек в стране прошли вакцинацию за счет средств работодателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил о способности российских вакцин защитить от нового штамма свиного гриппа.

    В воскресенье заведующий отделом эпидемиологии Центра гигиены и эпидемиологии в Приморском крае Любовь Семейкина назвала ноябрь оптимальным временем для прохождения процедуры.

    В прошлом месяце министр здравоохранения Михаил Мурашко объяснил необходимость ежегодной прививки сохранением иммунитета только в течение одного эпидемиологического сезона.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    4 ноября 2026, 20:28 • Новости дня
    Врач предостерегла от ежедневного употребления лечебной минеральной воды

    Гастроэнтеролог Кашух посоветовала не пить лечебную минеральную воду каждый день

    Tекст: Вера Басилая

    Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что лечебную минеральную воду не следует пить регулярно без предварительного согласования со специалистом.

    Кашух заявила, что лечебные и лечебно-столовые воды содержат повышенное количество минеральных солей и отдельных активных компонентов, таких как натрий и магний. По этой причине их не стоит регулярно употреблять без назначения врача, передает RT.

    «Минеральную воду можно разделить на две большие категории: столовые и лечебные. Первые допустимо пить каждый день как источник жидкости: если вкус нравится, а сама вода не вызывает дискомфорта, её можно включать в рацион наравне с обычной питьевой водой», – пояснила Кашух.

    Врач добавила, что любая газировка способна оказывать раздражающее действие на желудок, вызывая вздутие живота или усиливая изжогу. При этом обычная газированная вода без сахара при хорошей переносимости подходит для ежедневного употребления.

    Напитки с добавками и подсластителями часто приводят к превышению суточной нормы калорий, а растворенный в воде углекислый газ образует кислоту, которая способствует постепенному истончению и разрушению зубной эмали.

    Руководитель отделения эндокринологии Европейского медицинского центра Камиля Табеева ограничила дневную норму сахара 12 чайными ложками при рационе в 2000 килокалорий.

    Эксперты Роскачества рекомендовали пить не более двух стаканов сладких газированных напитков в неделю из-за высокого содержания сахара.

    Диетолог Татьяна Залетова призвала отказаться от использования сладкого компота и кваса для восполнения водного баланса.

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    4 ноября 2026, 22:44 • Новости дня
    ВОЗ: ДР Конго столкнулась с худшей эпидемией холеры

    ВОЗ: В ДР Конго зарегистрировано более 60 тыс. случаев холеры

    Tекст: Катерина Туманова

    В Демократической Республике Конго наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры с более чем 60 тыс. зараженных, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

    «В ДРК также наблюдается самая масштабная за последние десятилетия вспышка холеры: с начала текущего года зарегистрировано более 60 тыс. случаев заболевания и 1,8 тыс. смертельных исходов», – передает РИА «Новости» слова Гебрейесуса.

    Существует риск заражения реки Конго и передачи вируса через нее в столицу страны Киншасу.

    Ранее Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщало, что тревожная ситуация из-за холеры наблюдается в провинции Танганьика на юго-востоке страны. С января там зарегистрировали свыше 6,3 тыс. случаев заражения, что почти на 1 тыс. больше, чем в прошлом году.

    Там же выявлен один из самых высоких показателей смертности от болезни. Ситуация усугубляется продолжающимся распространением вируса Эбола в ДРК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что российские врачи самоотверженно помогают Африке в борьбе с инфекциями.

    В сентябре ВОЗ сообщала, что смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня.

    В конце октября в ДР Конго умерло более 5 тыс. человек от лихорадки Эбола.

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    5 ноября 2026, 04:51 • Новости дня
    Ученые разработали российский препарат для лечения инфаркта миокарда

    В России разработали препарат для лечения инфаркта миокарда

    Tекст: Катерина Туманова

    Декан Фармацевтического факультета Волгоградского государственного медицинского университета Виктор Сиротенко заявил, что отечественный препарат «Ангипур» для применения при инфаркте может выйти на рынок в ближайшие два года.

    Отечественный препарат «Ангипур», предназначенный для применения при инфаркте миокарда и вмешательствах на коронарных артериях, находится на финальном этапе клинических исследований, передает РИА «Новости».

    «Ангипур» относится к антиагрегантам – лекарственным средствам, которые препятствуют склеиванию тромбоцитов и образованию тромбов. Его предполагается применять, в частности, при инфаркте миокарда и установке стентов для восстановления кровотока в коронарных артериях», – рассказал один из разработчиков лекарства Виктор Сиротенко.

    По его словам, медикамент призван заменить импортные аналоги. Производство полностью локализовано в России, что позволяет исключить зависимость от иностранных субстанций и оборудования.

    В ходе исследований лекарство демонстрирует высокую эффективность и потенциально более низкий риск кровотечений по сравнению с аналогами.

    Над молекулой химики из Башкирского государственного медицинского университета и волгоградские ученые работали около десяти лет, а владельцем разработки выступает фармкомпания «Элта».

    «Сейчас препарат проходит завершающую, третью, фазу клинических исследований, в которой оценивают его эффективность и безопасность у большого числа пациентов в нескольких медицинских центрах. Поскольку третья фаза близка к завершению, надеемся, что в течение ближайшего года-двух препарат сможет выйти на рынок», – считает Сиротенко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Голикова сообщила о регистрации в стране 15 новых лекарственных препаратов для лечения тяжелых заболеваний. Глава Роспатента Зубов сообщил о разработке радиофармацевтического лекарственного средства для борьбы с онкологическими заболеваниями печени.

    Первый российский иммуноглобулин разрешили применять для лечения детей.

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    5 ноября 2026, 01:30 • Новости дня
    Диетолог Нельсон предупредила об опасности скрытого сахара в соленых продуктах

    Диетолог Нельсон: В несладких продуктах содержится скрытый сахар

    Tекст: Катерина Туманова

    Диетолог и нутрициолог Аалия Нельсон заявила, что многие несладкие продукты, такие как заправки для салатов и маринады, содержат большое количество скрытого сахара, который наносит вред здоровью.

    Скрытый сахар часто присутствует в блюдах, которые не кажутся сладкими, включая соленые огурцы в бутербродах, овсяное молоко и свеклу, пишет Daily Mail.

    «Скрытый сахар обычно означает сахар в продуктах, которые мы не ожидаем увидеть сладкими, таких как заправки для салатов, маринады и пикантные приправы», – отметила Нельсон.

    Чрезмерное потребление сладких соусов и напитков увеличивает количество потребляемых калорий, мешает похудению и повышает риск развития кариеса. Кроме того, обилие сахара оставляет в рационе меньше места для полезных веществ: клетчатки, белка, витаминов и минералов.

    Длительное увеличение веса из-за неправильного питания грозит развитием диабета второго типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалист посоветовала не отказываться от привычной еды полностью, а внимательно следить за частотой употребления соусов и искать им альтернативы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доктор Сулейманова сообщила о тяге к сладкому при нехватке белка.

    Американские исследователи обнаружили способность богатого сахаром рациона усиливать нарушения кишечной микрофлоры при приеме антибиотиков.

    В сентябре врач Табеева заявила о норме потребления сахара не более 12 чайных ложек в день.

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    5 ноября 2026, 03:27 • Новости дня
    Врач назвала наиболее подверженных заболеванию пневмонией граждан

    Пульмонолог Абдуллина: Дети и пожилые относятся к группам риска при пневмонии

    Tекст: Катерина Туманова

    Заведующая пульмонологическим отделением Приморской краевой больницы №1 врач-пульмонолог Алина Абдуллина заявила, что дети до пяти лет, люди старше 65 лет и пациенты с хроническими заболеваниями наиболее уязвимы перед пневмонией.

    «В первую очередь в зоне риска находятся дети, особенно в возрасте до пяти лет», – рассказала Абдуллина РИА «Новости».

    По ее словам, из-за несформированной иммунной системы и суженного бронхиального дерева они не могут сплюнуть мокроту, что вызывает воспаление.

    Вторую крупную группу составляют люди старше 65 лет, у которых иммунитет снижается естественным образом. В третью категорию врач включила пациентов с хроническими недугами, включая бронхиальную астму, сахарный диабет, сердечную недостаточность, онкологию и ВИЧ-инфекцию.

    Пульмонолог отметила, что вероятность тяжелого течения болезни повышают курение и алкоголь, которые повреждают слизистые оболочки дыхательных путей.

    Она добавила, что помимо распространенных бактериальных и вирусных пневмоний существуют грибковые и атипичные, поражающие людей с ослабленным иммунитетом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Приморском крае мужчина скончался от разрушения легких пневмонией и туберкулезом после 17 лет курения электронных сигарет.

    В октябре глава Роспотребнадзора поручила взять под контроль ситуацию на фоне сезонного роста заболеваемости внебольничными пневмониями.

    В Роскачестве предупредили о риске пневмонии из-за нечищеных кондиционеров.

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    5 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Минздрав оценил состояние здоровья российских детей

    Минздрав: 85% российских детей относятся к I и II группам здоровья

    Tекст: Катерина Туманова

    В России 84–85% детей признаны здоровыми или практически здоровыми и относятся к первой и второй группам здоровья, сообщила заместитель министра здравоохранения Евгения Котова.

    «Примерно 84–85% – это дети первой и второй группы здоровья», – заявила Котова ТАСС.

    Она пояснила, что к первой группе относятся абсолютно здоровые дети без заболеваний. Во вторую группу входят дети с факторами риска заболеваний или те, кто перенес острые заболевания, но не имеет существенных ограничений по здоровью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Котова сообщила о вхождении России в число стран с одним из самых низких в мире показателей младенческой смертности.

    В сентябре министр здравоохранения Мурашко сообщил о недостаточной физической активности детей дошкольного возраста.

    В августе Минздрав сообщил о включении шести новых наследственных заболеваний в программу неонатального скрининга младенцев.

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    5 ноября 2026, 14:08 • Новости дня
    Российские ученые создали лекарство от рака на базе доксорубина

    В России создали лекарство от рака на базе доксорубина

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские ученые разработали новый препарат от онкологических заболеваний на основе доксорубицина, который точнее воздействует на опухоль и снижает нагрузку на сердце.

    Новое средство точнее доставляет действующее вещество к очагу заболевания и обладает пониженной кардиотоксичностью. Об этом сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

    «Разработан лекарственный препарат с использованием свойств доксорубицина в целях повышения эффективности доставки действующего вещества в очаг злокачественной опухоли и снижения кардиотоксичности, что позволит проводить более эффективную лекарственную терапию с меньшим количеством побочных эффектов», – говорится в сообщении.

    Ввод препарата в практическое применение начнется в 2029 году. Над его созданием работали специалисты НИИ биомедицинской химии имени Ореховича.

    Доксорубицин представляет собой противоопухолевый препарат, который помогает бороться с раком за счет повреждения ДНК злокачественных клеток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    На прошлой неделе в НИИ онкологии Томского НИМЦ объявили о завершении доклинических испытаний препарата для терапии рака молочной железы.

    Ранее Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака.

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    5 ноября 2026, 11:09 • Новости дня
    Ученый предупредил об опасности имитирующей голодание FMD-диеты

    Ученый Литвинов предупредил о вреде популярной FMD-диеты при гастрите и язве

    Tекст: Дарья Григоренко

    Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов заявил, что набирающая популярность FMD-диета может навредить людям с заболеваниями пищеварительной и сердечно-сосудистой систем.

    Суть FMD-диеты заключается в обмане организма, который заставляют думать о воздержании от еды при продолжении питания. Меню строится на высоком количестве жиров и углеводов при небольшом содержании белка, что сигнализирует о голоде и запускает жиросжигание, передает РИА «Новости».

    «Организм переходит с режима роста на восстановление. Однако FMD не относится к универсальным и полностью безопасным схемам. Ограничение калорий может повлиять на уровень сахара, давление и водно-электролитный баланс. Оно опасно при взаимодействии с различными заболеваниями и лекарствами», – рассказал Литвинов.

    По словам специалиста, такая диета способна спровоцировать ухудшение состояния у людей с болезнями почек, печени, сердца, гастритом и язвенной болезнью. Кроме того, она несовместима с приемом мочегонных препаратов или лекарств, требующих стабильного питания.

    У пациентов с диабетом на фоне приема сахароснижающих препаратов ограничение калорий может привести к гипогликемии. Строгие ограничения также способны вызвать обострение расстройств пищевого поведения. Людям с хроническими заболеваниями перед началом диеты необходимо обязательно проконсультироваться с профильным врачом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом главный внештатный диетолог Минздрава Приморья Ольга Ямилова назвала безопасным употребление от 200 до 300 граммов дыни в сутки.

    Терапевт Елена Устинова заявила о необходимости ежедневного потребления от 1 до 1,5 г белка на килограмм массы тела.

    Врач-эндокринолог Дарья Подчиненова предупредила об опасности утоления жажды спиртными напитками в знойную погоду.

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    5 ноября 2026, 15:17 • Новости дня
    Ямпольская выступила против продажи пиццы в школьных буфетах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пицца не должна присутствовать в меню российских школьных столовых, поскольку является неполезной для детей едой, заявила советник президента Елена Ямпольская.

    «Пицца – точно не та пища, которая должна присутствовать в образовательных учреждениях, потому что она не полезна для ребенка. Одно дело, когда ребенок лакомится ей с разрешения родителей или что-то отмечает, совсем другое – присутствие такого в школьном буфете», – приводит слова Ямпольской РИА «Новости».

    Советник президента отметила, что государственные образовательные учреждения должны разделять политику страны по возвращению к отечественным традициям, в том числе в питании. Ямпольская предложила дать детям возможность пробовать блюда русской кухни, например кулебяку.

    Кроме того, Ямпольская подчеркнула, что создание школьных учебников является огромной ответственностью, и они не должны служить средством заработка. Приобретение единых пособий не должно быть обременительным для школ, так как книги выдаются учащимся исключительно бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг советник президента Елена Ямпольская сообщила о появлении материала об отечественной разведке в новых учебниках по русскому языку для старшеклассников.

    На прошлой неделе Ямпольская призвала сделать процесс проведения школьных олимпиад прозрачным по аналогии с Единым государственным экзаменом.

    В прошлом месяце советник президента рассказала о включении рассказа китайского писателя Лу Синя в единые учебники по литературе.

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    5 ноября 2026, 12:17 • Новости дня
    Доклинические исследования российской онковакцины CaTeVac успешно завершились

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доклинические исследования отечественной дендритноклеточной онковакцины CaTeVac завершены, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

    «Успешно завершены доклинические исследования, оформляются документы для получения разрешения на производство и клиническое применение дендритно-клеточной онковакцины CaTeVac», – приводит ТАСС сообщение аппарата вице-премьера.

    В сообщении отмечается, что разработка направлена на обучение иммунной системы распознавать и уничтожать клетки опухоли. Начать применение вакцины предполагается с 2027 года у больных с саркомами мягких тканей.

    Уточняется, что в будущем продукт может использоваться для лечения меланомы, рака почки, первичных опухолей центральной нервной системы и других злокачественных опухолей с исчерпанными возможностями стандартной терапии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова заявила о необходимости достижения Россией 80% уровня технологического суверенитета в медицине к 2030 году.

    В апреле глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о планах завершить в 2026 году создание персонализированных онковакцин для лечения глиобластомы и двух видов меланомы.

    В том же месяце в Национальном медицинском исследовательском центре радиологии впервые применили персонализированную мРНК-вакцину «Неоонковак» для лечения пациента с меланомой кожи.

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    5 ноября 2026, 14:39 • Новости дня
    Кравцов назвал обучение чтению и письму частью программы в детсадах

    Минпросвещения включило обучение чтению и письму в программу для детских садов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил, что в единую программу воспитания для детских садов вошли обучение основам чтения и письма, а также развитие через игры и народные сказки.

    Министерство разработало единые программы воспитания, обучения и развития в детских садах, передает РИА «Новости».

    «У нас по программе предусмотрены, в том числе и азы чтения, чистописания, поэтому все эти элементы подготовки к школе есть в нашей программе, но также есть и вопросы, связанные с развитием ребенка, в том числе через игру, через чтение наших народных сказок», – заявил Кравцов в комментарии для Telegram-канала «Юнашев Live».

    Министр отметил, что Минпросвещения планирует оснастить дошкольные учреждения российскими игрушками, в том числе победителями конкурса «Родная игрушка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов сообщил о внедрении рабочих программ воспитания во всех российских школах.

    Также президент Владимир Путин отметил важность всероссийского конкурса «Родная игрушка» для знакомства детей с культурным наследием страны.

    Кроме того, Минпросвещения объявило о создании единых федеральных программ воспитания и обучения для детских садов.

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    5 ноября 2026, 13:12 • Новости дня
    В России создали мобильный прибор для лечения когнитивных расстройств

    В России создали аппарат для лечения когнитивных расстройств

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские ученые разработали мобильный электроэнцефалограф и устройство виртуальной реальности для реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы, сообщили в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой.

    Ученые создали и клинически проверили мобильный электроэнцефалограф с биологической обратной связью, который предназначен для коррекции когнитивных и стрессовых расстройств у пациентов, передает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера.

    Новый аппарат позволит создавать персонализированные программы реабилитации. В настоящее время специалисты готовят документы для регистрации устройства, его выход на рынок ожидается в конце 2026 года.

    Кроме того, в России успешно прошел тестирование экспериментальный образец медицинского изделия i-Pavlovian Cognitive. Эта технология создана для повышения эффективности реабилитации пациентов с депрессией и посттравматическим синдромом за счет вовлечения в целенаправленную деятельность в виртуальной среде. Регистрация этого прибора запланирована на 2028 год.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о завершении доклинических исследований отечественной онковакцины CaTeVac.

    В понедельник вице-премьер заявила о необходимости достижения Россией уровня технологического суверенитета в медицине в 80% к 2030 году.

    Ранее президент Владимир Путин заявил о росте производства передового медицинского оборудования в стране.

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    5 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Путин призвал членов правительства сделать прививки от гриппа

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства посоветовал им сделать прививки от гриппа.

    «Нужно, чтобы члены правительства тоже прививались, делали прививки. Я уж без всякой иронии говорю, серьезно», – цитирует Путина РИА «Новости».

    В ходе совещания глава государства спросил у министра здравоохранения Михаила Мурашко, сделал ли тот прививку от гриппа, и поинтересовался, привились ли члены правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг Путин сообщил о сделанной отечественной вакциной прививке от гриппа.

    В прошлом месяце эпидемиолог Геннадий Онищенко призвал ускоренными темпами проводить прививочную кампанию против гриппа в России.

    В сентябре Роспотребнадзор сообщил о вакцинации более 5 млн граждан в рамках всероссийской кампании.

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