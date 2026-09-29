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Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня
ВОЗ: Смертность от холеры в мире достигла рекордного за 27 лет уровня
В прошлом году глобальная смертность от холеры увеличилась на 30%, достигнув рекордных значений из-за тяжелой ситуации в странах Африки, подсчитала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ВОЗ зарегистрировала наивысшее с 1999 года число смертей от холеры в мире. В целом за год количество летальных исходов в 2025 году увеличилось на 30%, сообщает РИА «Новости».
«В 2025 году число случаев смерти от холеры возросло на 30%, несмотря на то, что в ВОЗ поступало меньше сообщений о заболеваемости: 47 стран сообщили о 451 499 случаях заболевания холерой и 7870 летальных исходах», – отмечается в заявлении организации.
По оценкам специалистов, реальные масштабы распространения инфекции значительно выше, так как многие случаи остаются незарегистрированными. Около 90% всех заболевших и умерших приходится на семь стран: Анголу, Бангладеш, Демократическую Республику Конго, Нигерию, Южный Судан, Судан и Йемен.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Африке, где заболеваемость выросла на 34%, а смертность – на 58% по сравнению с 2024 годом. В организации напомнили, что холера поддается профилактике и лечению, однако без срочных мер при тяжелом обезвоживании болезнь может привести к смерти.
Для борьбы с инфекцией мировое производство пероральных вакцин с 2022 по 2025 год было увеличено более чем вдвое – с 30 млн до 80 млн доз ежегодно, что существенно повысило их доступность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 7 тыс. смертей от холеры в мире.
Ранее российские специалисты зарегистрировали новую тест-систему для определения иммунитета к этому заболеванию.