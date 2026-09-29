У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Экипаж разбившегося в Амурской области Ту-95 отвел самолет от домов
Экипаж военного самолета Ту-95, совершившего аварийную посадку в Амурской области, сделал все возможное для того, чтобы отвести машину от жилых домов, сообщило правительство региона.
«При выполнении учебно-тренировочного полета рядом с Красноярово совершил аварийную посадку военный самолет Ту-95», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».
Отмечается, что экипаж сделал все возможное, чтобы отвести самолет от жилых домов.
На месте крушения самолета продолжают работу спасатели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при крушении самолета Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек.
Летом в США при крушении бомбардировщика погибли восемь членов экипажа.