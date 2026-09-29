Написавший книгу о победе над Россией украинский ракетчик ранен при ударе по Киеву

Tекст: Валерия Городецкая

Удар пришелся по помещению, расположенному этажом выше кабинета Горбулина, пишет украинское издание «Страна». В настоящее время бывший секретарь СНБО уже находится дома. Угрозы его жизни нет. Отмечается, что его помощница погибла.

В разные годы Горбулин работал советником бывшего исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова и бывшего главы государства Петра Порошенко (признан террористом и экстремистом в России).

Горбулин является доктором технических наук в области развития вооружения, ракетной и авиационной техники. Он занимал должность первого гендиректора Национального космического агентства Украины, а с 2023 года возглавлял наблюдательный совет Национальной академии Службы безопасности Украины (СБУ).

Горбулин известен как автор книг «Донбасс и Крым: цена возвращения», «Мировая гибридная война: украинский фронт». В 2020 году он также выпустил работу «Как победить Россию в войне будущего».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу эксперты заявили об ударе России по системе промывки мозгов на Украине.

В субботу украинский военный телеканал прекратил вещание после поражения объектов в Киеве.

В начале месяца российские войска нанесли удары по целям в украинской столице и Киевской области.