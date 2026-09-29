У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Глава округа в Приамурье поблагодарил экипаж разбившегося Ту-95 за спасение села
Руководитель Мазановского округа Амурской области Михаил Пивень выразил благодарность погибшим членам экипажа военного самолета Ту-95 за спасение местных жителей.
Чиновник адресовал низкий поклон летчикам и пожелал им светлой памяти за сохраненные жизни людей из села Красноярово, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник при падении Ту-95 в Амурской области погибли шесть человек.
Сообщалось, что экипаж разбившегося бомбардировщика отвел самолет от жилых домов.