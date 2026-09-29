У нас почему-то принято считать, что добрые дела любят тишину, что нельзя выпячивать себя в качестве благотворителя. Конечно, анонимный меценат выглядит благородно в собственных глазах, но его пример пропадает для общества. Может быть, и Тимати помогает людям, но об этом нам неизвестно.3 комментария
Додик выступил за ежегодные встречи правительств России и Республики Сербской
Глава правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил проводить ежегодные совместные заседания правительств.
Путин во вторник провел в Кремле встречу с Додиком и председателем правительства Республики Сербской Боснии и Герцеговины Саво Миничем, передает РИА «Новости».
В ходе встречи Додик обратился к российскому лидеру с предложением: «С вашей стороны было бы хорошо, если бы вы согласились, чтобы мы могли раз в год проводить совместные заседания правительств».
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Милорад Додик выразил поддержку целям спецоперации на Украине.
Путин отметил историческую связь народов России и Республики Сербской.
Глава государства пожелал лидерам Республики Сербской победы на выборах.