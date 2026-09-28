Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.18 комментариев
«Единая Россия» выдвинула Володина на пост председателя Госдумы
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев сообщил о поддержке кандидатуры Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы девятого созыва с учетом мнения президента России.
Партия «Единая Россия» приняла решение выдвинуть Вячеслава Володина на должность председателя Государственной думы девятого созыва, передает ТАСС. Такое решение было принято на совместном заседании бюро высшего совета и генерального совета партии.
«Я знаю вашу позицию по этому вопросу. Мы советовались. И по итогам нашего разговора в рамках проведенного совместного заседания бюро высшего совета и генерального совета партия приняла решение поддержать [кандидатуру] Вячеслава Викторовича Володина на должность председателя Государственной думы, имея в виду вашу позицию», – заявил председатель партии Дмитрий Медведев.
Это заявление прозвучало во время встречи президента России с руководством политических партий. Решение было принято с учетом мнения главы государства.
Ранее президент России Владимир Путин согласился сохранить за Вячеславом Володиным пост руководителя нижней палаты парламента.
В Кремле объяснили поддержку кандидатуры Володина высокой результативностью работы Государственной думы.