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    Как испанец на русской службе основал Одессу

    @ Andrey Nekrasov/ZUMA Wire/Reuters

    25 сентября 2026, 17:50 Мнение

    Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Чёрного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад

    журналист

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    Екатерина Великая вслед за Петром Первым прорубала для нашей страны второе окно на европейские рынки – но уже не на севере, а на юге. Если Петр отвоевывал стратегически важные территории у шведов, то самая эффективная царица в истории России обратила взор на владения турецких вассалов.

    Крымское ханство всегда было враждебно Руси и России. Но к концу XVIII века набеги крымчаков были нейтрализованы линией наших крепостей. Некогда грозные хищники сами стали объектом экспансии Петербурга. Вначале речь шла о значительном влиянии России на местную политику, но в итоге надежнее оказалось ликвидировать Крымское ханство и присоединить его земли.

    Это произошло в 1783 году. И не могло остаться незамеченным ни в Турции, ни в Европе: когда какое-то государство резко усиливается, это вызывает беспокойство других серьезных игроков. В итоге Османская империя, поддержанная британскими, французскими и прусскими деньгами и технологиями, в августе 1787 года объявила нам войну. Турки планировали вернуть Крым и вынудить Россию уйти из Грузии, но ничему из этого не было суждено случиться.

    В декабре 1788 года после тяжелой полугодовой осады русские взяли Очаков – глубоко модернизированная под руководством французов крепость запирала выход в Днепр. Именно после этой победы турки лишились надежды на возвращение Крыма и Херсона. Фокус боевых действий сместился западнее по Черноморскому побережью.

    Здесь будет Одесса

    Следующей твердыней турок на этом направлении была крепость Хаджибей в 60 км западнее Очакова. Логика контроля побережья требовала овладения этой крепостью, как минимум чтобы противник лишился удобной гавани и возможности быстро перебрасывать войска на нашу сторону Черного моря.

    Хаджибей как крепость, мягко говоря – не Очаков. Сама крепость на возвышенности, мелкие кустарники вокруг и небольшое татарское поселение с землянками. Никаких звездообразных бастионов – старомодный четырехугольник с высокими стенами, которые удобно разбивать артиллерией. Но непосредственно при штурме укреплений артиллерию русские не использовали. Был один нюанс.

    Оборона Хаджибея отличалась дисбалансом сил и средств. С турецкой стороны – всего 300 человек и 12 пушек, но – 40 кораблей, вооруженных морских судов и 33 каботажных лансона. Это были силы османского флота, выбитые из Очакова. У русских же имелось 3 тыс. человек пехоты, кавалерии и артиллеристов. То есть основная угроза для штурмующих исходила со стороны вражеского флота.

    Вся эта информация была доступна выросшему в Неаполе испанцу Хосе де Рибасу, также известному как генерал-майор Осип Дерибас на русской службе – от посланных на рекогносцировку к крепости казаков. Эти отряды прятались от противника в балках, передвигаясь только в темное время суток – турок они не спугнули, что давало надежду на фактор внезапности.

    Замысел – взять всю артиллерию, 16 орудий, и разместить их одной батареей так, чтобы стрелять по турецким морским силам и отвлекать их от Хаджибея. Главной задачей артиллеристов было не дать кораблям высадить десант в помощь крепости. Пехота при этом должна была несколькими штурмовыми колоннами подойти к Хаджибею и овладеть укреплениями.

    Слаженность и внезапность действий были краеугольным камнем всей операции. Если бы русские застряли под стенами, они оказались бы меж двух огней. Развернутая на берегу батарея полевой артиллерии не смогла бы удерживать семь десятков кораблей и судов вечно, противник организовал бы контратаку, и все бы закончилось скверно. 

    Понимая важность момента, де Рибас сам отправился в бой с одной из штурмовых колонн. Тщательная подготовка и личное присутствие дали плоды – несмотря на отчаянный огонь со стен крепости, русские подавили противника ружейным огнем, забросили лестницы и взяли укрепления.

    Все это стало возможным благодаря тщательной разведке и подготовке. Штурм был ночной, заблудиться в темноте и потерять драгоценные минуты было бы очень легко. Так, в XVII веке поляки, пытаясь под прикрытием темноты несколькими отрядами с разных сторон овладеть Троице-Сергиевым монастырем, потеряли ориентацию настолько, что начали воевать друг с другом и довольно долго этого не понимали. Так что успех штурма говорит о крайне серьезном подходе к делу и высочайшем профессионализмом русских войск.

    Приступ занял менее 15 минут и обошелся русским в пять убитых и 33 раненых. Гарнизон крепости просто размазали – погибло от одной до двух сотен турок, 79 человек вместе с комендантом попали в плен, а остальные кое-как, на баркасах, смогли удрать в море к своему флоту. При этом сразу после потери крепости, наутро, османы предприняли попытку вернуть ее с моря. Но теперь русские могли не опасаться удара во фланг или в спину, и отбили атаку без особых проблем.

    Хаджибей перешел в наши руки. И его ждало большое будущее.

    Город де Рибаса

    Именно с именем де Рибаса связано название самой знаменитой улицы Одессы, Дерибасовской – там находился его дом. Опыт, упорство и неуемная энергия этого человека определили будущее города.

    Во времена Екатерины русские активно заселяли Новороссию, города появлялись на этих некогда полудиких землях один за другим. Так что появление еще одного российского порта на Черном море было неизбежным. Но где? Вначале Петербург склонялся к тому, чтобы использовать захваченный не так давно Очаков. И крепости сильные, и вход в Днепр контролируется.

    Де Рибас и военный инженер де Волан, напротив, настаивали на Хаджибее – гавань там была намного удобнее. Нет сильных течений, дно не заиливается, море почти не замерзает. В итоге они убедили императрицу – в мае 1794 года Екатерина подписала необходимые бумаги. Название в честь древнегреческой черноморской колонии Одессос город получил уже в 1795-м.

    Екатерина Великая прекрасно понимала, что серьезный военно-морской флот и международная торговля всегда идут рука об руку.

    Как гарантировать флоту то, что составляет основу его боеготовности – поступательное и прогнозируемое поступление денег, причем в любые времена? Увязать необходимость его содержания со способностью приносить прибыль. Когда военные корабли обеспечивают выгодную торговлю, намного меньше шансов, что в трудные времена флот будет заброшен.

    Поэтому императрица настаивала, чтобы Одесса не была исключительно военной базой, как Хаджибей, а представляла собой логистический узел на Черном море. Из Одессы следовало сделать что-то среднее между Трабзоном и Санкт-Петербургом.

    В результате де Рибас получил задачу создать и военно-морскую базу, и центр активной торговли. На пять лет ему дали не только деньги в сумме 2 млн рублей (одна пятнадцатая часть годового бюджета империи), но и серьезные преференции – Одессу на какое-то время освободили от всех налогов. Естественно, сразу же нашлось много желающих вести там бизнес, и город активно рос. Тем более что уроженец Неаполя де Рибас активно переносил в Одессу передовой опыт итальянцев, которые отлично понимали в организации морской торговли.

    С воцарением Павла I де Рибас, как и большая часть екатерининских любимцев, попал в опалу – подозрение в растрате, но обвинений ему так и не предъявили. А один из важнейших русских портов на Черном море существует до сих пор.

    Да, один из важнейших именно русских портов.

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