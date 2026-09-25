Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?2 комментария
СК возбудил дело после пожара на судне у Камчатки
Камчатский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело после пожара на рыболовном судне.
Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Max.
По данным следствия, инцидент произошел в акватории у южного побережья Камчатки восточнее мыса Ходжелайка. На борту рыболовецкого судна находились 29 членов экипажа.
Моряки эвакуировались на спасательные плоты, после чего 25 человек подобрало подошедшее судно. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия для установления местонахождения еще четырех членов экипажа.
Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, у побережья Камчатки загорелось судно «Триумф» с 29 членами экипажа на борту.
В июне спасатели обнаружили у берегов полуострова перевернувшийся рыбацкий катер без людей.
В прошлом году правоохранители возбудили уголовное дело после пожара на катамаране в Приморском крае.