СК возбудил дело после пожара на судне у Камчатки

Tекст: Валерия Городецкая

Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, сообщило Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК России в Max.

По данным следствия, инцидент произошел в акватории у южного побережья Камчатки восточнее мыса Ходжелайка. На борту рыболовецкого судна находились 29 членов экипажа.

Моряки эвакуировались на спасательные плоты, после чего 25 человек подобрало подошедшее судно. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные мероприятия для установления местонахождения еще четырех членов экипажа.

Следователи и криминалисты проводят необходимые процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

Напомним, у побережья Камчатки загорелось судно «Триумф» с 29 членами экипажа на борту.

В июне спасатели обнаружили у берегов полуострова перевернувшийся рыбацкий катер без людей.

В прошлом году правоохранители возбудили уголовное дело после пожара на катамаране в Приморском крае.