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Обвинившая рэпера Jay-Z в изнасиловании женщина отказалась от претензий
Обвинившая американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, в сексуальном насилии женщина полностью отказалась от своих заявлений, признавшись, что даже не знакома с музыкантом, пишет журнал Rolling Stone.
Женщина, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны американского исполнителя Шона Картера, известного как Jay-Z, призналась в ложности своих показаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rolling Stone. Она сообщила, что никогда не встречалась с музыкантом.
«Шон Jay-Z Картер никогда не совершал действия сексуального характера применимо ко мне. Я никогда не встречалась и не говорила с мистером Картером... Картер никогда не был вовлечен ни в какое противоправное действие по отношению ко мне», – гласит заявление истицы, поданное в федеральный окружной суд Нью-Йорка.
Истица добавила, что не получала предложений о финансовой компенсации за отказ от претензий. Адвокат женщины Джеймс Ньюман-младший подтвердил, что его клиентка действительно стала жертвой насилия, однако ошибочно назвала имя Картера. Сомнения в правильности показаний появились у женщины в 2025 году, после чего защита отозвала иск.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американского рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании тринадцатилетней девочки после премии MTV Video Music Awards.
Позже в суд поступили новые иски против музыканта P. Diddy с упоминанием других знаменитостей. Летом текущего года прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование очередных эпизодов сексуального насилия со стороны Шона Комбса.