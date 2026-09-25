  • Новость часаПутин: ЕС использует Украину как пушечное мясо для ограничения развития России
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Пределы германского милитаризма определяет внешняя сила

    Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?

    2 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как испанец на русской службе основал Одессу

    25 сентября 1789 года русские овладели османской крепостью Хаджибей на побережье Черного моря. Позже на ее месте вырастет один из главных российских портов на юге – Одесса.

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Дворянин Чаадаев научил релокантов ненавидеть Родину

    Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!

    41 комментарий
    25 сентября 2026, 19:44 • Новости дня

    Обвинившая рэпера Jay-Z в изнасиловании женщина отказалась от претензий

    Tекст: Денис Тельманов

    Обвинившая американского рэпера Шона Картера, известного как Jay-Z, в сексуальном насилии женщина полностью отказалась от своих заявлений, признавшись, что даже не знакома с музыкантом, пишет журнал Rolling Stone.

    Женщина, ранее заявлявшая о домогательствах со стороны американского исполнителя Шона Картера, известного как Jay-Z, призналась в ложности своих показаний, передает РИА «Новости» со ссылкой на Rolling Stone. Она сообщила, что никогда не встречалась с музыкантом.

    «Шон Jay-Z Картер никогда не совершал действия сексуального характера применимо ко мне. Я никогда не встречалась и не говорила с мистером Картером... Картер никогда не был вовлечен ни в какое противоправное действие по отношению ко мне», – гласит заявление истицы, поданное в федеральный окружной суд Нью-Йорка.

    Истица добавила, что не получала предложений о финансовой компенсации за отказ от претензий. Адвокат женщины Джеймс Ньюман-младший подтвердил, что его клиентка действительно стала жертвой насилия, однако ошибочно назвала имя Картера. Сомнения в правильности показаний появились у женщины в 2025 году, после чего защита отозвала иск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американского рэпера Jay-Z обвинили в изнасиловании тринадцатилетней девочки после премии MTV Video Music Awards.

    Позже в суд поступили новые иски против музыканта P. Diddy с упоминанием других знаменитостей. Летом текущего года прокуратура Лос-Анджелеса начала расследование очередных эпизодов сексуального насилия со стороны Шона Комбса.

    23 сентября 2026, 23:24 • Новости дня
    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика

    Мать Сергея Соседова: Критик умер в результате тяжелой травмы головы

    Мать Сергея Соседова назвала причину гибели музыкального критика
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкальный критик Сергей Соседов ушел из жизни в результате тяжелой травмы головы, полученной при случайном падении в здании отеля, об этом рассказала его мать Антонина.

    О деталях трагического инцидента журналистам сообщила мать покойного Антонина, передают «Известия». «Вот он спускался в отеле по лестнице и вот упал. Упал и повредил голову. Вызывали скорую. Тут же в больницу, но спасти не могли», – рассказала женщина.

    Родственница критика с горечью добавила, что до трагедии они с сыном постоянно проживали вдвоем. В результате внезапной смерти Сергея Соседова мать осталась совершенно одна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, музыкальный критик скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    Семья журналиста объявила о предстоящих похоронах на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

    В конце прошлого года Сергей Соседов предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

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    23 сентября 2026, 19:44 • Новости дня
    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    NYT: Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе

    Чулпан Хаматова отказалась играть в русскоязычной постановке в Европе
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Актриса Чулпан Хаматова решила не принимать участие в русскоязычной версии спектакля по пьесе Эжена Ионеско в рамках европейского тура, о чем рассказала в интервью американскому изданию The New York Times (NYT).

    По ее словам, отказ связан со специфическими особенностями персонажа произведения «Бред», передают «Вести». «Я не смогла бы сыграть эту героиню из «Бреда» на русском языке. Это просто невозможно из-за всех этих нюансов и оттенков», – заявила актриса.

    Она также добавила, что перенос спектакля на русский язык потребовал бы фактически заново выстроить образ героини.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале этого года зрители в Таллине и Кишиневе выгнали актрису со сцены из-за обилия нецензурной брани.

    В прошлом году администрация Тбилисского русского драматического театра отменила спектакль с ее участием в день премьеры.

    В 2024 году руководство Нового Рижского театра уволило Чулпан Хаматову из-за недовольства ее работой.

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    25 сентября 2026, 19:29 • Видео
    Визит Си в США показал величие Китая

    Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

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    24 сентября 2026, 19:57 • Новости дня
    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    BFMTV: Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади

    Умерла последняя жена Владимира Высоцкого Марина Влади
    @ Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская артистка и последняя супруга поэта Владимира Высоцкого Марина Влади ушла из жизни в возрасте 88 лет, сообщил телеканал BFMTV.

    «Франко-русская актриса, певица и писательница Марина Влади умерла в этот четверг, 24 сентября. Ей было 88 лет», – приводит РИА «Новости» сообщение BFMTV.

    Знаменитость родилась в пригороде Парижа в семье русских эмигрантов.

    За свою карьеру артистка исполнила более 100 ролей в кино. Всемирную известность ей принесла главная роль в картине «Колдунья», снятой по повести Александра Куприна. За работу в фильме «Современная история» она получила награду Каннского кинофестиваля.

    В 1970 году знаменитость официально зарегистрировала брак с советским поэтом и актером Владимиром Высоцким. Позже она выпустила мемуары об их отношениях, а также передала архивы мужа в Россию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года Марина Влади передала любовную переписку с Владимиром Высоцким в Росархив.

    Осенью прошлого года аукционный дом Hermitage Fine Art выставил на торги посмертную маску поэта из поместья актрисы.

    Летом того же года сын легендарного артиста Никита Высоцкий назвал этичным создание цифрового аватара своего отца.


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    24 сентября 2026, 14:16 • Новости дня
    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова

    Соседов был жив, когда его увозила скорая помощь

    Очевидец рассказал подробности смерти Сергея Соседова
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Музыкальный критик Сергей Соседов находился в сознании по пути в больницу после падения с лестницы в Нерюнгри в Якутии, где его экстренно прооперировали, однако спасти не смогли.

    Организатор регионального конкурса моды и красоты «Жемчужина Дальнего Востока-2026» Виктор Беззубов рассказал РИА «Новости» подробности трагедии, случившейся накануне с Сергеем Соседовым.

    Музыкальный критик и журналист скончался в возрасте 58 лет после несчастного случая в гостинице Нерюнгри, куда он приехал для участия в конкурсе.

    «Меня позвали, когда это все случилось. Я его в скорую грузил. В скорой он был в сознании, он был жив. Скорая приехала моментально, его погрузили на носилки, мы его погрузили в карету скорой помощи, и они сразу уехали», – сообщил Беззубов.

    По словам организатора, глава города оперативно созвал консилиум врачей. Медики приняли решение о хирургическом вмешательстве. Операция прошла успешно, однако спасти жизнь пациента не удалось.

    Точные обстоятельства падения пока остаются невыясненными. Камеры видеонаблюдения зафиксировали лишь момент, когда Соседов поскользнулся или споткнулся, после чего упал навзничь, ударившись затылком, добавил Беззубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, директор отеля в Нерюнгри опроверг информацию о падении критика с лестницы.

    Мать журналиста назвала причиной смерти тяжелую травму головы.

    Семья покойного объявила о планах похоронить его на Перепечинском кладбище в Подмосковье.

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    23 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    Умер телеведущий и музыкальный критик Сергей Соседов
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный российский журналист и музыкальный критик Сергей Соседов скончался на 59-м году жизни, сообщили в его окружении.

    Соседов умер во время пребывания в Якутии, передает ТАСС. «Сергея не стало. Это произошло в Якутии», – сообщил собеседник агентства. По словам источника, критик скончался в результате несчастного случая. Трагедия произошла после того, как он прибыл в регион для участия в мероприятии.

    Ожидается, что официальную информацию о произошедшем родственники покойного объявят позднее.

    Сергей Соседов родился 23 января 1968 года в Москве. Он окончил факультет журналистики МГУ. За свою долгую карьеру Соседов работал в газете «Вечерняя Москва» и выступал музыкальным обозревателем в различных крупных изданиях.

    Наибольшую популярность критику принесло активное участие в телевизионных проектах. Он оценивал участников шоу «X Factor» на Украине, а также судил исполнителей в популярных российских программах «Суперстар!» и «Ты – суперстар!».

    В феврале текущего года в Петербурге скончался известный музыкальный критик Иосиф Райскин.

    В мае после продолжительной болезни из жизни ушел бывший участник рок-группы «Машина времени» Николай Ксенофонтов.

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    25 сентября 2026, 00:43 • Новости дня
    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга концерт Канье Уэста

    Михалков назвал унижением для Петербурга возможный концерт Канье Уэста
    @ Алексей Белкин/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Народный артист РСФСР и режиссер Никита Михалков назвал оскорбительным для Петербурга возможное выступление американского рэпера Канье Уэста из-за его скандальных высказываний.

    «В Санкт-Петербурге, бывшем Ленинграде, блокадном, выступление человека, который пропагандирует нацизм и заработал на этом более 40 млн долларов, для стен этого города, для его набережной, для Невы, для Петропавловской крепости, это унижение», – передает его слова на полях Форума объединенных культур ТАСС.

    Михалков добавил, что люди, пережившие блокаду, не смогут посетить такое мероприятие. При этом режиссер отметил серьезность того факта, что музыка рэпера будет звучать в Петербурге, а десятки тысяч зрителей будут ему аплодировать.

    Михалков также назвал Россию и русский язык своим местом силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, агентство Say Agency анонсировало два концерта Канье Уэста на «Газпром арене» в Петербурге 10 и 11 октября. Однако в пресс-службе стадиона уточнили, что договор аренды с организаторами пока не заключен, а без него проведение мероприятия невозможно.

    Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам шоу из-за жалоб покупателей билетов, а российские фанаты рэпера подали в суды шесть исков с требованием возврата денег.

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    23 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    Полиция начала проверку после стрельбы в доме рэпера Джигана
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после инцидента со стрельбой в подмосковном коттедже рэпера Дениса Устименко-Вейнштеина, известного как Джиган.

    «По факту произошедшего проводится проверка, по итогам которой будет принято решение о возбуждении, либо в отказе возбуждения уголовного дела», – сообщил собеседник агентства ТАСС в правоохранительных органах.

    Инцидент произошел в коттедже артиста в Московской области еще в начале июля. На данный момент никаких письменных заявлений в правоохранительные органы не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой.

    Сам рэпер на фоне слухов об инциденте опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра. Ранее музыкант пожелал разделить совместно нажитое имущество с супругой Оксаной Самойловой после развода.

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    23 сентября 2026, 15:48 • Новости дня
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    Умер народный артист России Евгений Поплавский
    @ vk.ru/kurskdramaru

    Tекст: Валерия Городецкая

    В возрасте 79 лет после болезни ушел из жизни народный артист России Евгений Поплавский.

    Поплавский умер накануне на 80-м году жизни, передает ТАСС. «Умер Евгений Семенович. От болезни, это случилось вчера, завтра прощание в театре», – рассказала агентству коллега артиста.

    Евгений Поплавский родился 6 июля 1947 года в Брянске. Звание заслуженного артиста РСФСР он получил в 1987 году, а народного артиста России – в 2000 году. Долгие годы актер посвятил Курскому государственному драматическому театру имени А.С. Пушкина. Зрителям он запомнился по ролям Яго в «Отелло», Чебутыкина в «Трех сестрах», Тевье в «Поминальной молитве» и Кочкарева в «Женитьбе».

    В середине сентября на 71-м году жизни скончался заслуженный артист России Геннадий Спириденков.

    В июле в Петербурге состоялась церемония прощания с актером Дмитрием Поднозовым.

    Несколькими днями ранее из жизни ушел народный артист РФ Юрий Смирнов.

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    23 сентября 2026, 22:50 • Новости дня
    Семья Соседова объявила, что критика похоронят на Перепечинском кладбище

    Tекст: Ольга Иванова

    Музыкального критика Сергея Соседова, скончавшегося на 59-м году жизни после несчастного случая, похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье, объявила его семья.

    Прощание с известным журналистом состоится в столице, передает РИА «Новости». Родственники погибшего уточнили, что точная дата доставки тела в Москву пока остается неизвестной.

    «Пока неизвестно, когда нам привезут тело в Москву, но прощание точно будет тут. Скорее всего, похороним на Перепечинском», – заявил собеседник агентства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист скончался в Якутии в результате несчастного случая.

    В конце прошлого года критик предложил внести песню Ларисы Долиной в официальный стоп-лист.

    Летом 2025 года обозреватель назвал невозможным повторение прежних достижений группы «Тату».

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    23 сентября 2026, 13:40 • Новости дня
    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по людям

    Мизулина возмутилась безнаказанностью Джигана после стрельбы по охране дома

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в ситуации со стрельбой рэпера Джигана по сотрудникам в собственном доме.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем канале в Мах возмутилась отсутствием правовых последствий для рэпера Джигана после сообщений о стрельбе по персоналу в его доме.

    По данным СМИ, инцидент произошел летом, однако огласку получил только сейчас. Сообщают, что рэпер удерживал сотрудников, стрелял им по ногам и угрожал убийством.

    «Если вся информация соответствует действительности, то крайне странно, что рэпер спокойно уехал без правовых последствий. Вроде бы мы живем в правовом государстве, и произошедшее требует серьезного разбирательства со стороны правоохранительных органов», – заявила Мизулина.

    Она также поинтересовалась, проводилась ли официальная проверка, изымалось ли оружие и выяснялись ли обстоятельства получения разрешения на его хранение. Глава Лиги безопасного интернета подчеркнула, что если дети артиста стали свидетелями конфликта, ситуацию должны оценить органы опеки.

    «Где вообще гарантии, что, вернувшись в Россию, рэпер не устроит очередной массшутинг, причем не в своем поселке, а на улицах Москвы? Кроме того, много вопросов и к органам опеки – если дети действительно были свидетелями всего кошмара, то они получили колоссальную травму для психики», – написала Мизулина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на фоне слухов о стрельбе по прислуге Джиган опубликовал фотографию из израильского реабилитационного центра.

    Весной Савеловский суд Москвы расторг брак рэпера с блогером Оксаной Самойловой. В ходе бракоразводного процесса музыкант захотел разделить совместно нажитое имущество пополам.

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    23 сентября 2026, 19:40 • Новости дня
    Собчак призналась в сокрытии информации о стрельбе в доме Джигана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Журналистка Ксения Собчак призналась, что давно знала о стрельбе, которую рэпер Джиган устроил в своем доме, но скрывала это.

    Телеведущая не стала раскрывать подробности инцидента, сославшись на уважение к экс-супруге рэпера Оксане Самойловой, передает «Газета.Ru». «Мы давно об этом знали – держали в тайне из уважения к Оксане. Но скоро вы все узнаете в нашем интервью», – заявила она.

    Напомним, подмосковная полиция начала проверку после инцидента со стрельбой в коттедже рэпера.

    Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы разобраться в данной ситуации.

    Сам музыкант на фоне слухов опубликовал снимок из израильского реабилитационного центра.

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    24 сентября 2026, 15:45 • Новости дня
    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой

    Актер Никита Кологривый сообщил о разводе с Александриной Питиримовой

    Актер Никита Кологривый объявил о разводе с женой
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский актер Никита Кологривый подтвердил расставание с женой Александриной Питиримовой, отметив, что продолжает финансово обеспечивать бывшую супругу и ее семью.

    Кологривый официально объявил о разрыве с супругой Александриной Питиримовой в эфире программы Иды Галич. Кологривый подчеркнул, что продолжает финансово поддерживать бывшую жену и ее родственников, пишет «Московский Комсомолец».

    «Для меня понятие «алименты» чуждо, я уверен, что его вообще не должно существовать. Если ты взял на себя обязательства, то, даже уходя, обязан обеспечить полную безопасность семьи, чтобы у окружающих не возникало претензий», – признался артист. Он добавил, что сохранил теплые чувства к матери своего ребенка и не исключает воссоединения семьи в будущем.

    Ранее актер избегал прямых ответов на вопросы о личной жизни, однако сейчас дал понять, что свободен и не планирует новых отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа актер официально вошел в состав труппы МХАТ имени Горького.

    Весной 2024 года артист устроил пьяный дебош в одном из баров Новосибирска. За это нарушение общественного порядка суд назначил ему арест на семь суток.

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    22 сентября 2026, 20:55 • Новости дня
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    Ксения Бородина подала в суд на блогера Веронику Степанову
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Телеведущая Ксения Бородина и ее супруг Николай Сердюков подали иск о защите чести и достоинства к блогеру Веронике Степановой.

    Заявление касается защиты чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации, передает РИА «Новости». Информация об этом размещена в картотеке Петроградского районного суда Петербурга.

    «Категория дела – о защите чести, достоинства и деловой репутации к средствам массовой информации. Истец – Омарова Ксения и Сердюков Николай, ответчик – Степанова Вероника», – указано на сайте суда.

    Подробности исковых требований пока не раскрываются. Заявление поступило в инстанцию 16 июня, а первое судебное заседание назначено на 29 октября.

    Вероника Степанова в своем Telegram-канале отметила, что истцам не понравился один из ее роликов, и добавила, что ее интересы будет представлять Екатерина Гордон.

    Ранее личные данные Степановой попали в базу украинского сайта «Миротворец». Блогер известна своими психологическими разборами российских знаменитостей на YouТube-канале, аудитория которого превышает 3,17 млн подписчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году компания Tefal подала иск к Веронике Степановой из-за нарушения авторских прав.

    Несколькими днями ранее московский суд обязал двух блогерш удалить недостоверную информацию о стримерше Дарье Умновой.

    Летом судебная инстанция отклонила иск Виктории Бони к Авроре Кибе о защите чести и достоинства.

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    23 сентября 2026, 14:14 • Новости дня
    Звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер подала на развод

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с мужем Максимом Белбородовым

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер приняла решение расторгнуть брак с актером Максимом Белбородовым спустя два года после свадьбы.

    Актриса Зоя Бербер подала на развод с артистом Максимом Белбородовым. Соответствующее исковое заявление уже поступило мировому судье судебного участка № 177 района Раменки, пишет «Газета.ru».

    Причины, побудившие супругов расторгнуть брак, пока остаются неизвестными.

    Знаменитости поженились в феврале 2024 года. Летом того же года у пары родился сын, которого Зоя Бербер решила назвать в честь отца. Ранее Максим Белбородов признавался, что выбор супруги его удивил, однако он с ним согласился.

    Актриса рассказывала, что возлюбленный планировал сделать ей предложение спустя неделю после начала отношений, но друзья отговорили его от столь поспешного шага. В итоге кольцо было подарено через месяц, и Бербер ответила согласием, несмотря на стремительное развитие романа.

    У артистки также есть 10-летняя дочь Надежда от предыдущих отношений со сценаристом Александром Синегузовым, с которым она рассталась в 2020 году. Бывшие партнеры продолжают общаться ради воспитания общего ребенка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае суд удовлетворил иск актрисы Паулины Андреевой о разводе с режиссером Федором Бондарчуком.

    В прошлом году актер Андрей Мерзликин инициировал бракоразводный процесс со своей супругой Анной.

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    24 сентября 2026, 17:57 • Новости дня
    Звезда «Бумера» Коновалов получил штраф за драку в фитнес-клубе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Звезду фильма «Бумер» Максима Коновалова оштрафовали за участие в потасовке со столичным профессором-культурологом.

    Мировой судья в Москве оштрафовал на 10 тыс. рублей актера Максима Коновалова за драку в фитнес-клубе, передает ТАСС. Аналогичное наказание получил второй участник инцидента – 70-летний профессор-культуролог Чеслав Далецкий.

    «Мировой судья района Бибирево города Москвы 23 сентября 2026 года признал виновными в совершении административного правонарушения по ст. 6.1.1 КоАП РФ Далецкого Ч. Б. и Коновалова М. В. Суд назначил каждому штраф по 10 тыс. рублей», – сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

    Суд установил, что вечером между мужчинами произошел словесный конфликт, переросший в потасовку. Один из участников толкнул другого в грудь, а тот в ответ ударил оппонента по голове. В результате мужчина упал и повредил колено. В пресс-службе добавили, что оба фигуранта дела отрицали факт нанесения ударов.

    Максим Коновалов известен ролями в театре и кино. Широкую популярность ему принес образ Лехи (Киллы) в криминальной драме «Бумер» 2003 года. Позднее он вернулся к этой роли в продолжении фильма, а также снимался в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Глухарь».

    В июле суд анонсировал штраф для актера Николая Фоменко за уклонение от административного наказания.

    Весной футболист Федор Смолов принес извинения в московском суде за драку в кафе.

    В прошлом году мировой судья оштрафовал актера Дмитрия Дюжева на 10 тыс. рублей.

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    Минфин нашел новые источники доходов для бюджета

    Минфин определил параметры доходов и расходов федерального бюджета на три года вперед, предложив ряд решений для увеличения бюджетных поступлений и сохранения дефицита на стабильно низком уровне. В частности, компаниям, выигравшим от резкого роста мировых цен на свою продукцию, предстоит поделиться с государством сверхприбылью. Что еще подготовил Минфин? Подробности

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    Планам Японии на Курилы помешал Устав ООН

    Премьер-министр Японии Санаэ Такаити призвала исключить из Устава ООН упоминание о «враждебных государствах» – положениях, появившихся после Второй мировой войны и распространяющихся в том числе на Токио. Формально речь идет об устаревших нормах, однако для Японии их отмена имеет более широкий смысл: она позволяет поставить под вопрос еще один элемент послевоенного порядка, который страна стремится пересмотреть. Почему Такаити решила заняться этим вопросом сейчас и какие практические цели преследует Токио? Подробности

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    Модернизация Су-57 дала развитие всей боевой авиации России

    ВКС России получили очередную партию многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57. Как говорят в ОАК, новый технический облик самолета будет способствовать расширению задач в ходе проведения СВО. По мнению экспертов, боевой опыт заметно повлиял на модернизацию истребителя. Какие изменения могли произойти в бортовом радиоэлектронном оборудовании и других системах самолета? Подробности

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    Урсула впервые обидела Украину сильнее, чем Трамп

    Украинская делегация в Нью-Йорке оказалась в ситуации, когда рушится примерно все. Даже самые надежные союзники предают Киев в тяжелое для него время, на глазах перерастающее в смутное. А особенно обидный удар по утопающему нанесла глава ЕК Урсула фон дер Ляйен: да как у нее вообще рука поднялась? Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Визит Си в США показал величие Китая

      Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в США прошел с шиком и размахом, президент США Дональд Трамп еще никого так не принимал. А ведь еще недавно тот же Трамп обещал «поставить Китай на место» и эскалировал торговую войну с ним. Что же случилось?

    • Почему Мадьяр побрезговал Украиной

      Конфликт между Украиной и Венгрией официально возобновлен. В Киеве заявили, что Будапешт вернулся во времена Виктора Орбана. Что такого сделал Владимир Зеленский, что новые венгерские власти возненавидели его за несколько недель?

    • Встречи Зеленского с Урсулой и Трампом: это финиш

      Встречи Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампа и главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен завершились для Украины провалом. В случае с Трампом это было предсказуемо. А вот Урсула удивила.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Лунный календарь на октябрь 2026 года: благоприятные дни для посадок, квашения капусты и садовых работ

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      Сертификат персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) дает возможность оплачивать занятия ребенка в кружках и секциях за счет средств регионального и местного бюджетов. Ниже – порядок оформления, способы проверки данных и алгоритм записи в выбранную программу.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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