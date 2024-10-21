CNN сообщил о шести новых исках о домогательствах рэпера P. Diddy

Tекст: Ольга Иванова

В одном из исков утверждается, что заявительница была несовершеннолетней, когда Комбс якобы накачал ее наркотиками и совершил насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА «Новости».

Среди шести новых исков, поданных тремя женщинами и тремя мужчинами, один особенно привлекает внимание. Истица заявляет, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, она была приглашена на одну из вечеринок Diddy в Нью-Йорке. Там она выпила напиток, после которого почувствовала сонливость и уединилась в одной из комнат. В иске говорится, что к ней зашел Комбс вместе с двумя неназванными знаменитостями и совершил насилие.

Эти иски стали частью растущего числа судебных разбирательств против Diddy.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.

Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.