Места для патриотической культуры должно быть гораздо больше. Собственно, вся культура должна быть патриотической. И в рамках такой культуры нашлось бы место как для высоких, так и для низких жанров. Как для поп-звезд, так и для интеллектуалов.0 комментариев
Против рэпера P. Diddy в суд поступили шесть новых исков
CNN сообщил о шести новых исках о домогательствах рэпера P. Diddy
Шон Комбс, известный как Diddy, стал ответчиком в шести новых исках в США, в которых впервые упоминаются другие знаменитости, якобы участвовавшие в его вечеринках с домогательствами, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебные документы.
В одном из исков утверждается, что заявительница была несовершеннолетней, когда Комбс якобы накачал ее наркотиками и совершил насильственные действия сексуального характера, сообщает РИА «Новости».
Среди шести новых исков, поданных тремя женщинами и тремя мужчинами, один особенно привлекает внимание. Истица заявляет, что в 2000 году, когда ей было всего 13 лет, она была приглашена на одну из вечеринок Diddy в Нью-Йорке. Там она выпила напиток, после которого почувствовала сонливость и уединилась в одной из комнат. В иске говорится, что к ней зашел Комбс вместе с двумя неназванными знаменитостями и совершил насилие.
Эти иски стали частью растущего числа судебных разбирательств против Diddy.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, спикер МИД Мария Захарова заявила, что обвинения в адрес рэпера P. Diddy демонстрируют системный характер криминальной деятельности среди американских звезд, что является отражением реальности в США.
Напомним, американский рэпер Шон Diddy Комбс оказался в центре скандала из-за обвинений в сексуальном насилии, когда против него был подан уже 12-й за последние месяцы гражданский иск.