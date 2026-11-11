Над военной базой США в Анкоридже засняли похожий на медузу НЛО

Снимавшая радугу жительница Аляски запечатлела похожий на медузу НЛО в Анкоридже

Tекст: Антон Антонов

Осборн рассказала, что фотографировала радугу в Анкоридже, когда над деревьями появился темный объект в районе объединенной базы Элмендорф – Ричардсон (JBER), пишет Daily Mail.

На этой базе дислоцируются истребители F-22 Raptor. Инцидент произошел 15 июня. По словам очевидицы, у объекта были свисающие придатки, которые двигались независимо друг от друга.

«Он исчез почти так же быстро, как и появился», – рассказала Осборн.

Она отметила, что объект был виден около трех минут. Его размер также вызвал удивление: пролетавший неподалеку небольшой самолет казался крошечным по сравнению с ним. Осборн подчеркнула, что поиски воздушного змея или другой возможной причины явления не увенчались успехом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом неизвестный летательный аппарат заметили в небе над закрытым военным объектом в штате Невада.

Власти США с мая начали публиковать документы по НЛО.

